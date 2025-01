H1DR4 by Virtuals (H1DR4) là gì

What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Whitepaper Website chính thức