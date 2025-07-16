Thông báo lỗi khi rút và các vấn đề thường gặp









Trong blockchain, một địa chỉ mạng thường được sử dụng để xác định và định vị những người tham gia hoặc tài sản trên mạng blockchain. Các mạng blockchain khác nhau có các quy tắc đặt tên và định dạng địa chỉ riêng.





Ví dụ: Địa chỉ mạng trên Ethereum sẽ bắt đầu bằng "0x" và theo sau đó là 40 ký tự thập lục phân, trong khi địa chỉ Bitcoin thường bắt đầu bằng "1" và theo sau là từ 26 đến 35 ký tự, hoặc bắt đầu bằng "bc1" và theo sau là từ 41 đến 62 ký tự.









Memo là một trường văn bản hoặc dữ liệu được đính kèm vào các giao dịch trên một số mạng blockchain nhất định. Được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung hoặc hướng dẫn cho một giao dịch và được liên kết với giao dịch cụ thể đó.





Các mạng blockchain khác nhau có thể có các quy định và hạn chế riêng, vì vậy việc tuân theo các quy tắc tương ứng khi sử dụng Memo là rất quan trọng. Trong một số mạng blockchain, Memo có thể không bắt buộc. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Memo, bạn có thể tham khảo bài viết " Memo/Tag là gì?









Nếu phát hiện bạn đã nhập sai thông tin Memo trước khi xác nhận rút qua SMS hoặc Email, bạn có thể truy cập vào mục Rút và nhấn vào [Huỷ] cho thao tác rút đó. Sau đó, bạn có thể bắt đầu lại quá trình rút với địa chỉ chính xác.





Trang web: Trên trang chủ trang web chính thức MEXC, chọn [Ví] trên thanh điều hướng và chọn [Lịch sử giao dịch]. Trên trang Lịch sử giao dịch, chọn [Lịch sử rút] và tiến hành huỷ.

App: Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Giao dịch]. Nhấn vào [Nạp/Rút] - [Lịch sử rút] và tiến hành huỷ.





Nếu bạn phát hiện nhập sai Memo sau khi xác nhận rút qua Email hoặc SMS, vui lòng sao chép TxID của khoản rút, và liên hệ với sàn giao dịch nhận để được hỗ trợ hoàn trả tài sản.









Trong quá trình rút, nếu nhập địa chỉ không khớp với mạng rút hoặc chứa các ký tự khác, hệ thống sẽ thông báo “Địa chỉ rút không đúng quy định” hoặc “Địa chỉ và mạng không khớp. Vui lòng kiểm tra và thử lại.”. Bạn cần chọn lại mạng rút khác hoặc nhập đúng địa chỉ rút tương ứng với mạng rút.





Như hình bên dưới, khi rút USDT trên MEXC, nếu bạn sử dụng địa chỉ ERC20 làm địa rút nhưng chọn TRX (TRC20) làm mạng rút, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo “Địa chỉ rút không đúng quy định".













Nếu mạng hiện tại bị tắc nghẽn vì có lưu lượng truy cập lớn, thông báo “Mạng đang bận” sẽ hiển thị khi tiến hành rút. Vui lòng chọn mạng khác hoặc đợi một lúc và thử lại sau.





Ngoài các thông báo lỗi trên khi rút, bạn cũng có thể gặp phải các vấn đề phổ biến sau:









Nếu trạng thái của khoản rút hiển thị “Đang xử lý” thì đây là do tính chất của mạng blockchain và có khả năng tắc nghẽn đang xảy ra, dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình chuyển. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi xử lý hoàn tất.





Nếu trạng thái của khoản nạp hiển thị “Đã hoàn thành” nhưng bạn vẫn chưa nhận được tài sản đã rút sau một thời gian, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi số lượng xác nhận trên blockchain đáp ứng yêu cầu của bên nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép TxID từ MEXC và liên hệ với bộ phận CSKH của sàn giao dịch nhận khoản rút để được hỗ trợ.





Nếu yêu cầu rút của bạn đã chờ xử lý hơn 6 giờ mà không có TxID được tạo, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận CSKH của MEXC và cung cấp ảnh chụp màn hình của yêu cầu rút. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay khi nhận được yêu cầu. Dưới đây là ví dụ minh hoạ cách xem TxID trên MEXC.













Nếu bạn đã xác nhận khoản rút thông qua SMS hoặc Email, hệ thống sẽ tự động bắt đầu quá trình rút và việc chuyển tài sản không thể dừng lại. Do tính ẩn danh của địa chỉ blockchain nên chúng tôi không thể xác định được người nhận. Nếu bạn đã rút đến sai địa chỉ, vui lòng cố gắng liên hệ với chủ sở hữu của địa chỉ đó thông qua các phương tiện khác để thương lượng việc hoàn trả tài sản.



