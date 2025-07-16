Tether Là Gì? (USDT?)





Tether (USDT) là một loại tiền ảo được chốt bằng Đô la Mỹ (USD), liên kết hiệu quả giữa tiền mã hoá với tiền tệ fiat. Đây là một dạng tiền ảo được lưu trữ trong tài khoản dự trữ ngoại hối và được hỗ trợ bởi tiền fiat. Tether ban đầu được phát hành bởi Tether Limited vào năm 2014 và được thiết kế để duy trì tỷ lệ 1:1 với USD, nghĩa là đối với mỗi token USDT được phát hành, sẽ có một USD tương ứng được dự trữ. Điều này đảm bảo rằng mỗi USDT được hỗ trợ bởi quỹ 1 USD. USDT đã trở thành một trong những stablecoin phổ biến nhất trên thị trường và xét về vốn hóa thị trường, đây là stablecoin đầu tiên và lớn nhất hiện có.









Là một trong những stablecoin phổ biến nhất, Tether (USDT) sở hữu các đặc điểm sau:





1) Biến động giá tối thiểu và tương đối ổn định: Như đã đề cập trước đó, USDT được chốt theo tỷ lệ 1:1 so với USD. Điều này có nghĩa là đối với mỗi USDT được phát hành, sẽ có một lượng dự trữ tiền mặt tương đương để đảm bảo tài chính. Do đó, giá của USDT vẫn tương đối ổn định so với các loại tiền mã hoá khác, thường không có sự biến động lớn.





2) Bảo mật và độ tin cậy: USDT sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo các biện pháp bảo mật đẳng cấp thế giới, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định quốc tế.





3) Công khai minh bạch: Tether công bố dự trữ ngoại hối hàng ngày và trải qua các đợt kiểm toán chuyên nghiệp. Lưu thông USDT khớp với dự trữ của Tether. Ngoài ra, người dùng có thể xác minh quỹ trên nền tảng Tether, đảm bảo tính minh bạch.









Là một stablecoin, các chức năng chính của USDT là giảm thiểu sự biến động của thị trường, giảm chi phí dịch vụ tài chính và đóng vai trò là phương tiện trao đổi giữa các loại tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch khác nhau. USDT có thể được sử dụng cho cả giao dịch và chuyển khoản trên blockchain, tương tự như ngoại hối, do được chốt bằng USD.





1) Giao dịch Spot trên các sàn giao dịch: Giao dịch Spot đề cập đến các giao dịch giữa USDT và các loại tiền mã hoá khác. Mặc dù các sàn như MEXC cung cấp hàng nghìn loại tiền kỹ thuật số để giao dịch, nhưng nhiều sàn trong số đó không hỗ trợ mua trực tiếp bằng tiền Fiat (ví dụ: USD, GBP). Thay vào đó, trước tiên người dùng sẽ mua USDT và sau đó trao đổi các loại tiền kỹ thuật số khác.





2) Chuyển khoản dễ dàng: Là một stablecoin, USDT được phổ biến và sử dụng rộng rãi do biến động giá tối thiểu, thường đóng vai trò là phương tiện để chuyển khoản. MEXC hỗ trợ chuyển USDT trên nhiều chuỗi, bao gồm TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One, mỗi chuỗi có tốc độ khác nhau. Người dùng có thể chọn phương thức chuyển tiền phù hợp với sở thích của mình trên sàn MEXC.





3) Giảm thiểu rủi ro suy thoái tài sản tiền mã hoá và các sự kiện thiên nga đen trên thị trường: Ví dụ: nếu bạn mua ETH bằng BTC và gặp phải tình trạng thị trường khắc nghiệt như điều kiện xảy ra vào ngày 12 tháng 3, bạn có thể bị lỗ cả hai tài sản. Tuy nhiên, với USDT, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi tài sản kỹ thuật số của mình sang USDT khi dự đoán thị trường sẽ suy thoái, bảo vệ tài sản của bạn khỏi thua lỗ.









1) Ưu điểm của USDT





Ưu điểm chính của USDT nằm ở tỷ lệ chốt 1:1 với USD, đảm bảo rằng mỗi token USDT tương đương với 1 USD. Tính năng này cung cấp cho các nhà đầu tư một phương tiện thuận tiện để chuyển tiền fiat sang tiền mã hoá để giao dịch và đầu tư vào thị trường tiền mã hoá. Ngoài ra, nó cho phép người dùng giữ lại giá trị nắm giữ tài sản của mình, khiến USDT trở thành một token đáng tin cậy để bảo vệ trước sự biến động của thị trường.





2) Rủi ro của USDT





Rủi ro đáng kể nhất liên quan đến USDT là khả năng Tether gặp phải các vấn đề như mất khả năng thanh toán, phát hành quá mức hoặc không đủ dự trữ. Đây là một mối quan tâm lâu dài trong cộng đồng tiền mã hoá Việc phát hành của Tether hoàn toàn tập trung, có nghĩa là việc phát hành, mua lại, rủi ro pháp lý và rủi ro hoạt động đều tập trung trong Tether Limited. Bất chấp cam kết của Tether về việc nắm giữ 100% dự trữ của USDT bằng USD, theo báo cáo kiểm toán hàng quý cho năm 2022 về phân tích dự trữ của Tether, USDT không được hỗ trợ hoàn toàn bởi tỷ lệ tiền mặt (hoặc các khoản tương đương) 1:1. Thành phần dự trữ bao gồm 50% Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, 30% thương phiếu, 16% quỹ thị trường tiền tệ và 14% còn lại không được làm rõ thêm theo kết quả kiểm toán.









Theo thông tin hiển thị trên website chính thức của MEXC, USDT hiện đứng thứ ba về vốn hóa thị trường và giữ vị trí hàng đầu trong số các stablecoin, khiến nó trở thành loại tiền mã hoá phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư. Stablecoin loại bỏ nhu cầu chuyển đổi sang tiền tệ fiat của các nhà giao dịch, nâng cao sự tiện lợi của giao dịch tiền mã hoá. Bất chấp những lo ngại kéo dài về những rủi ro liên quan đến Tether, khối lượng giao dịch của USDT trong vài năm qua đã phản ánh niềm tin của công chúng.



