TAVA là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

TAVA là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái ALTAVA, một nền tảng hàng đầu trong ngành thời trang ảo. Được ra mắt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số và trải nghiệm trong các lĩnh vực như game, VR/AR, điện toán không gian, thương mại điện tử và tích hợp web, TAVA cho phép thực hiện các giao dịch liền mạch và tiện ích trong lĩnh vực sáng tạo này. ALTAVA đã khẳng định mình là cầu nối giữa các thương hiệu thời trang cao cấp và thế giới kỹ thuật số, cung cấp khả năng tạo tài sản 3D được hỗ trợ bởi AI và trải nghiệm ảo. Với trọng tâm vào bảo mật, khả năng mở rộng và trao quyền cho người dùng, TAVA hỗ trợ việc tạo ra, trao đổi và sở hữu tài sản thời trang kỹ thuật số, trở thành nền tảng cho thế hệ tiếp theo của thương mại và giải trí ảo.

ALTAVA được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia kỳ cựu trong ngành với kiến thức sâu rộng về công nghệ, thời trang và truyền thông kỹ thuật số. Ban lãnh đạo bao gồm các chuyên gia từng làm việc với các thương hiệu xa xỉ toàn cầu và các tập đoàn công nghệ lớn, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa tầm nhìn sáng tạo và sức mạnh kỹ thuật. Sứ mệnh của đội ngũ là cách mạng hóa cách mà các thương hiệu và người tiêu dùng tương tác trong không gian kỹ thuật số, tận dụng blockchain và AI để tạo ra những trải nghiệm đắm chìm, an toàn và lấy người dùng làm trung tâm.

Kể từ khi thành lập, ALTAVA đã đạt được một số cột mốc quan trọng:

Hợp tác với hơn 40 thương hiệu xa xỉ toàn cầu, bao gồm LVMH, Fendi, Balmain và Prada, để mang lại trải nghiệm ảo.

Thu hút vốn đầu tư từ các cổ đông nổi tiếng như Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics và SM Entertainment.

Cho ra mắt nền tảng AI dọc để tạo tài sản 3D, hỗ trợ nhiều ứng dụng từ game đến thương mại điện tử.

Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hệ sinh thái, đưa TAVA trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang ảo và tài sản kỹ thuật số.

Hệ sinh thái ALTAVA được xây dựng xung quanh một số sản phẩm cốt lõi được thiết kế để trao quyền cho các thương hiệu, nhà sáng tạo và người tiêu dùng trong lĩnh vực thời trang kỹ thuật số:

Nền tảng ALTAVA: Ứng dụng chính của hệ sinh thái, cho phép người dùng tạo, giao dịch và trưng bày tài sản thời trang kỹ thuật số. Được hỗ trợ bởi AI tiên tiến và công nghệ blockchain, nền tảng này cung cấp môi trường an toàn và trực quan cho cả thương hiệu và cá nhân tham gia vào nền kinh tế ảo. Nó hỗ trợ tích hợp với các nền tảng game, VR/AR và thương mại điện tử, trở thành giải pháp linh hoạt cho quản lý tài sản kỹ thuật số.

Dịch vụ Tạo tài sản 3D: Tính năng này cho phép các thương hiệu và nhà sáng tạo tạo ra các mô hình 3D chất lượng cao để sử dụng trong môi trường ảo. Tận dụng AI, dịch vụ này đơn giản hóa quy trình tạo ra, đảm bảo tài sản tương thích trên nhiều nền tảng và ứng dụng khác nhau. Điều này không chỉ nâng cao khả năng sáng tạo mà còn giảm thời gian đưa sản phẩm kỹ thuật số ra thị trường.

Tích hợp Hệ sinh thái: Cơ sở hạ tầng của ALTAVA hỗ trợ tích hợp liền mạch với các nền tảng bên ngoài, cho phép tương tác và mở rộng phạm vi của tài sản thời trang kỹ thuật số. Bao gồm các đối tác với các công ty game, trang thương mại điện tử và nền tảng thực tế ảo, đảm bảo rằng tài sản được hỗ trợ bởi TAVA có thể được sử dụng và giao dịch trên khắp cảnh quan kỹ thuật số rộng lớn.

Các thành phần này cùng nhau tạo ra một môi trường toàn diện nơi TAVA đóng vai trò là token tiện ích, cung cấp năng lượng cho tất cả các giao dịch và tương tác trong mạng lưới. Cách tiếp cận tích hợp này thúc đẩy một hệ sinh thái tự duy trì và phát triển nhanh chóng cho thời trang kỹ thuật số và trải nghiệm ảo.

Ngành công nghiệp thời trang ảo và tài sản kỹ thuật số đang phải đối mặt với một số thách thức quan trọng mà TAVA được thiết kế để giải quyết:

Quyền Sở hữu Tài sản Kỹ thuật số Phân mảnh: Người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý và chuyển tài sản kỹ thuật số qua các nền tảng khác nhau, dẫn đến thiếu hiệu quả và hạn chế về tiện ích.

Người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý và chuyển tài sản kỹ thuật số qua các nền tảng khác nhau, dẫn đến thiếu hiệu quả và hạn chế về tiện ích. Thiếu Tương tác: Tài sản thời trang kỹ thuật số thường bị cô lập trong các trò chơi hoặc ứng dụng cụ thể, hạn chế giá trị và khả năng sử dụng.

Tài sản thời trang kỹ thuật số thường bị cô lập trong các trò chơi hoặc ứng dụng cụ thể, hạn chế giá trị và khả năng sử dụng. Vấn đề Bảo mật và Xác thực: Đảm bảo tính xác thực và quyền sở hữu an toàn của tài sản kỹ thuật số vẫn là một thách thức lớn, với rủi ro giả mạo và sao chép trái phép.

TAVA giải quyết những vấn đề này thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain, cho phép:

Quản lý Tài sản Thống nhất: Bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất để tạo, giao dịch và sở hữu tài sản kỹ thuật số, TAVA đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và tối đa hóa tiện ích tài sản. Tương tác Liên nền tảng: Các tích hợp của ALTAVA cho phép tài sản di chuyển liền mạch giữa các trò chơi, môi trường VR/AR và nền tảng thương mại điện tử, mở khóa giá trị mới cho người dùng và thương hiệu. Bảo mật và Xuất xứ Nâng cao: Công nghệ blockchain đảm bảo rằng tất cả tài sản đều có thể xác minh, xác thực và sở hữu an toàn, giảm thiểu nguy cơ gian lận và tăng cường niềm tin vào hệ sinh thái.

Bằng cách tận dụng những tiến bộ công nghệ này, TAVA cung cấp một giải pháp toàn diện biến đổi cách người dùng và thương hiệu tương tác với thời trang kỹ thuật số và tài sản ảo.

Tổng phát hành (tổng cung) của token kỹ thuật số TAVA là 1,000,000,000 (1 tỷ) token. Phân bổ tỉ lệ của token TAVA như sau:

Bán riêng lẻ/Trước bán công khai: 15.25% (152,500,000 TAVA)

15.25% (152,500,000 TAVA) Bán công khai: 0.24% (2,370,000 TAVA)

Các chi tiết phân bổ còn lại (như đội ngũ, hệ sinh thái, phần thưởng hoặc các hạng mục khác) không được chỉ định trong kết quả tìm kiếm được cung cấp. Dữ liệu sẵn có chỉ bao gồm tỷ lệ bán riêng lẻ/trước bán công khai và bán công khai, chiếm tổng cộng 15.49% tổng cung. Phần phân bổ còn lại thường sẽ được phân phối giữa các hạng mục khác, nhưng thông tin này không được bao gồm trong các nguồn hiện tại.

Hạng mục Token Tỷ lệ Bán riêng lẻ/Trước bán công khai 152,500,000 15.25% Bán công khai 2,370,000 0.24% Khác/Không xác định 845,130,000 84.51% Tổng 1,000,000,000 100%

Để biết chi tiết đầy đủ và cập nhật nhất, nên tham khảo sách trắng hoặc trang web chính thức của TAVA, vì kết quả tìm kiếm hiện tại không cung cấp đầy đủ chi tiết phân bổ.

Trong hệ sinh thái ALTAVA, TAVA phục vụ nhiều chức năng:

Phương tiện Giao dịch: Được sử dụng để mua, bán và giao dịch tài sản và dịch vụ thời trang kỹ thuật số trong nền tảng.

Được sử dụng để mua, bán và giao dịch tài sản và dịch vụ thời trang kỹ thuật số trong nền tảng. Truy cập Tính năng Cao cấp: Cấp quyền truy cập cho người nắm giữ vào nội dung độc quyền, sự kiện và trải nghiệm.

Cấp quyền truy cập cho người nắm giữ vào nội dung độc quyền, sự kiện và trải nghiệm. Ưu đãi Hệ sinh thái: Thưởng cho người dùng vì sự tham gia, sáng tạo nội dung và tương tác trong mạng lưới.

Tại thời điểm ra mắt hoặc niêm yết token, một phần token TAVA đã đi vào lưu thông, phần còn lại tuân theo lịch trình vesting hoặc mở khóa được thiết kế để đảm bảo sự ổn định thị trường và tăng trưởng dài hạn. Chi tiết cụ thể về lịch trình mở khóa không được cung cấp trong kết quả tìm kiếm hiện tại; để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của TAVA.

TAVA triển khai mô hình quản trị cho phép người nắm giữ token tham gia vào quá trình ra quyết định, chẳng hạn như bỏ phiếu cho các đề xuất và thay đổi giao thức. Ngoài ra, người dùng có thể stake token của họ để nhận phần thưởng và giành thêm đặc quyền trong hệ sinh thái. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm ước tính (APY) và cơ chế staking cụ thể phụ thuộc vào hoạt động nền tảng và đề xuất quản trị.

TAVA đại diện cho một giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực thời trang ảo và tài sản kỹ thuật số, giải quyết các thách thức chính thông qua nền tảng an toàn, tương tác và lấy người dùng làm trung tâm. Với hệ sinh thái ngày càng phát triển và các đối tác ngành công nghiệp mạnh mẽ, TAVA thể hiện tiềm năng đáng kể trong việc biến đổi cách thương hiệu và người tiêu dùng tương tác với tài sản kỹ thuật số. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch TAVA chưa? Hướng dẫn "Hướng dẫn Giao dịch TAVA Hoàn chỉnh: Từ Bắt đầu Đến Thực hành Giao dịch" của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bạn cần biết - từ nguyên tắc cơ bản của TAVA và thiết lập ví đến các chiến lược giao dịch nâng cao và kỹ thuật quản lý rủi ro. Cho dù bạn mới làm quen với tiền điện tử hay là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước này sẽ trang bị cho bạn kiến thức trên nền tảng bảo mật của MEXC. Khám phá cách tối đa hóa tiềm năng TAVA của bạn ngay hôm nay!

