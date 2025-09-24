Bank River là gì? Kiến trúc kỹ thuật và tokenomics của ngân hàng trên chuỗi trị giá hàng tỷ đô la









1) River sử dụng công nghệ Omni-CDP để hỗ trợ thế chấp và mint chuỗi chéo, cho phép người dùng nạp tài sản trên một chuỗi và mint satUSD gốc trên một chuỗi khác.





2) satUSD là một stablecoin thế chấp vượt mức duy trì tỷ giá $1 thông qua cơ chế thanh lý theo thời gian thực, chênh lệch giá trên chuỗi, và khung kiểm soát rủi ro 5 lớp, đồng thời hỗ trợ minting không lãi suất.





3) Tổng cung của token RIVER là 100 triệu, với 68% được phân bổ cho cộng đồng và hệ sinh thái. Người nắm giữ được hưởng quyền quản trị, tăng lợi nhuận, và giảm phí.





4) Hệ sinh thái River được xây dựng trên bốn yếu tố cốt lõi: hệ thống chuỗi chéo Omni-CDP, sản phẩm lợi nhuận Smart Vault, mining xã hội River4FUN, và tính năng hoán đổi.





5) Người dùng tham gia hệ sinh thái thông qua chu trình 4 bước gồm nhận thưởng, hoán đổi, staking và minting, cho phép triển khai các chiến lược như đòn bẩy và mining thanh khoản.









River đang xây dựng hệ thống stablecoin trừu tượng chuỗi đầu tiên, được thiết kế để kết nối thanh khoản giữa các hệ sinh thái khác nhau và dẫn dòng vốn này vào các cơ hội tăng trưởng mới. Được hỗ trợ bởi stablecoin satUSD dựa trên vị thế nợ thế chấp (CDP) omnichain, River cho phép người dùng thế chấp tài sản trên một chuỗi và mint stablecoin trên một chuỗi khác. Điều này mở ra lợi nhuận gốc trên nhiều mạng, chiến lược đòn bẩy, và khả năng mở rộng.









RIVER là tiền mã hoá gốc của hệ sinh thái River, với tổng cung 100 triệu token.









Danh mục phân bổ Tỷ lệ phần trăm Mô tả mục đích

Khuyến khích hệ sinh thái 40% Phần thưởng người dùng, khuyến khích thanh khoản, tăng trưởng hệ sinh thái Quỹ dự trữ 21% Tạo lập thị trường, marketing, và mở rộng giao thức Đội ngũ 15% Phần thưởng cho đội ngũ cốt lõi Nhà đầu tư vòng hạt giống (seed) 10% Tài trợ vòng hạt giống Airdrop 5% Phần thưởng airdrop cộng đồng Nhà đầu tư vòng tiền hạt giống (pre-seed) 5% Nhà đầu tư giai đoạn đầu Bán công khai 2% Bán token công khai Cố vấn 2% Cố vấn dự án













Danh mục phân bổ Thời gian khoá Vesting Schedule Lịch trình vesting Airdrop Không Mở khoá ngay toàn bộ Bán công khai Không Mở khoá ngay toàn bộ Khuyến khích hệ sinh thái Không Vesting tuyến tính trong 60 tháng Quỹ dự trữ Không Vesting tuyến tính trong 60 tháng, mở khoá mỗi 6 tháng Nhà đầu tư vòng tiền hạt giống (pre-seed) 3 tháng 10% mở khoá vào tháng thứ 4, khoá thêm 6 tháng, sau đó vesting tuyến tính trong 24 tháng Nhà đầu tư vòng hạt giống (seed) 3 tháng 10% mở khoá vào tháng thứ 4, khoá thêm 6 tháng, sau đó vesting tuyến tính trong 24 tháng Đội ngũ 12 tháng Vesting tuyến tính trong 30 tháng Cố vấn 12 tháng Vesting tuyến tính trong 30 tháng













1) Quản trị giao thức: Người nắm giữ RIVER có thể bỏ phiếu về các thông số cốt lõi của giao thức, bao gồm:

Loại tài sản thế chấp và các thông số rủi ro trong hệ thống CDP

Quyết định mở rộng và triển khai blockchain

Lịch trình phân bổ khuyến khích satUSD

Sử dụng ngân quỹ và đề xuất tài trợ hệ sinh thái





2) Tăng lợi nhuận và hệ số thân thiết: Người dùng có thể khoá RIVER để tăng lợi nhuận trên toàn bộ các hoạt động trong giao thức.

Cơ chế veRIVER : Khoá RIVER thành veRIVER mang lại lợi nhuận satUSD+ cao hơn

Phần thưởng nhà cung cấp thanh khoản : Những người stake dài hạn nhận được khuyến khích bổ sung

Hệ số nhân River4FUN: Người tham gia River4FUN có thể nhận hệ số nhân từ 1.2x đến 2x cho hoạt động và đóng góp





3) Giảm phí và quyền truy cập ưu tiên: Stake RIVER mang lại quyền lợi ở cấp giao thức, chẳng hạn như:

Giảm phí : Giảm phí minting, rút và hoán đổi

Quyền truy cập ưu tiên : Tham gia sớm các sự kiện giới hạn và đủ điều kiện nhận phần thưởng cao cấp

Quyền lợi bổ sung: Có thể tham gia các airdrop hoặc phân bổ liên quan đến quản trị





Bắt đầu giao dịch ngay&BTNURL= *BTN-&BTNURL= https://www.mexc.com/price/RIVER













Omni-CDP (Vị thế nợ thế chấp omnichain - Omnichain Collateralized Debt Position) là đổi mới công nghệ cốt lõi của River và là hệ thống CDP chuỗi chéo đầu tiên trong ngành, được xây dựng trên tiêu chuẩn LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Hệ thống này định nghĩa lại cách các CDP truyền thống hoạt động. Trong khung CDP truyền thống, người dùng phải thực hiện toàn bộ quá trình thế chấp và minting trên cùng một blockchain. Omni-CDP của River loại bỏ giới hạn này bằng cách cho phép người dùng nạp tài sản trên bất kỳ chuỗi nguồn nào và mint stablecoin satUSD gốc trên bất kỳ chuỗi đích nào. Ví dụ:

Thế chấp ETH trên Ethereum

Mint satUSD trên BNB Chain

Sử dụng satUSD trên Arbitrum

Tất cả đều không cần sử dụng cầu nối chuỗi chéo.









Hệ thống Omni-CDP của River hỗ trợ nhiều loại tài sản chính làm thế chấp:

Tài sản gốc : BTC , ETH, BNB

Token staking thanh khoản (LST) : River hỗ trợ nhiều LST làm thế chấp, cho phép người dùng tiếp cận thanh khoản, đồng thời vẫn nhận được phần thưởng staking.

Chuyển đổi stablecoin: Ngoài minting thông qua thế chấp, người dùng cũng có thể chuyển đổi trực tiếp USDT, USDC, USD1 và các stablecoin khác thành satUSD theo tỷ lệ 1:1.









Một đặc điểm nổi bật của River là cơ chế minting không lãi suất. Không giống nhiều giao thức CDP yêu cầu người dùng trả phí ổn định hoặc lãi suất, River cho phép mint satUSD mà không phát sinh chi phí bổ sung. Điều này giảm đáng kể chi phí tổng thể cho người dùng và giúp việc tham gia hệ sinh thái DeFi dễ dàng hơn.









satUSD là một stablecoin thế chấp vượt mức, được bảo chứng bởi BTC, ETH, BNB, và nhiều token staking thanh khoản (LST). satUSD cho phép người dùng mở khóa thanh khoản mà không cần bán tài sản, trong khi stake satUSD giúp chia sẻ doanh thu giao thức và nhận lợi nhuận.









Là stablecoin cốt lõi của hệ sinh thái River, satUSD không chỉ đơn giản là một token neo theo USD, mà còn là một công cụ tài chính đa chức năng với nhiều đặc tính:





Cơ chế thế chấp vượt mức: satUSD áp dụng mô hình thế chấp vượt mức để đảm bảo mỗi token đều được bảo chứng đầy đủ bởi tài sản. Điều này tạo nền tảng vững chắc để duy trì giá trị.





Lưu hành omnichain: Được xây dựng trên tiêu chuẩn LayerZero OFT, satUSD có thể lưu hành gốc trên nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM, và Bitlayer.









satUSD duy trì tỷ giá 1:1 với đô la Mỹ thông qua nhiều cơ chế:

Hệ thống thanh lý theo thời gian thực: Khi tỷ lệ thế chấp giảm xuống mức nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thanh lý để đảm bảo tính thanh toán của giao thức.

Cơ chế chênh lệch giá trên chuỗi: Khi giá satUSD giảm dưới $1, nhà giao dịch chênh lệch giá mua satUSD và đổi lấy tài sản thế chấp. Khi giá tăng trên $1, nhà giao dịch chênh lệch giá mint satUSD mới và bán ra.

Kiểm soát rủi ro 5 lớp: River áp dụng khung kiểm soát rủi ro toàn diện 5 lớp, bao gồm Chế độ khôi phục (Recovery Mode) và các cơ chế khác, để bảo vệ sự ổn định tổng thể của giao thức.









Người dùng có thể stake satUSD để nhận satUSD+, một token tạo lợi nhuận tự động gộp lãi. Các đặc điểm chính của satUSD+ bao gồm:

Chia sẻ doanh thu giao thức : Người nắm giữ nhận phần doanh thu tạo ra bởi giao thức River.

Duy trì thanh khoản : satUSD+ vẫn có thể được sử dụng trong DeFi ngay cả khi đang được stake.

Rút linh hoạt: satUSD+ có thể được rút để nhận lại satUSD bất kỳ lúc nào.













Mô-đun Omni-CDP là hạ tầng cốt lõi của River, cho phép người dùng:

Thế chấp tài sản trên nhiều chuỗi

Mint satUSD gốc trên bất kỳ chuỗi được hỗ trợ nào

Loại bỏ sự phụ thuộc vào cầu nối chuỗi chéo

Hưởng lợi từ cơ chế phát hành không lãi suất









Smart Vault là sản phẩm tạo lợi nhuận của River được thiết kế cho người dùng cá nhân, với các đặc điểm:

Lợi nhuận bền vững: Tạo lợi nhuận ổn định thông qua kết hợp chiến lược DeFi và CeDeFi.

Không rủi ro thanh lý: Khác với CDP, tài sản nạp vào Smart Vault không chịu rủi ro thanh lý, giúp người dùng an tâm nắm giữ.

Chiến lược linh hoạt: Người dùng có thể chọn kết hợp các chiến lược khác nhau theo khẩu vị rủi ro.

Sản phẩm cấp tổ chức: River cũng cung cấp Prime Vault cho nhà đầu tư tổ chức. Được lưu ký bởi Ceffu và Cobo, Prime Vault mang lại bảo mật cấp doanh nghiệp và giải pháp lợi nhuận ổn định.













River4FUN là hệ thống mining xã hội sáng tạo biến hoạt động mạng xã hội thành phần thưởng trên chuỗi:

Tích hợp X (Twitter): Người dùng có thể liên kết tài khoản X và nhận điểm River thông qua đăng bài, chia sẻ và tương tác với nội dung.

Mining dựa trên staking: Người dùng có thể stake bất kỳ token nào để tích luỹ điểm River và nhận phần thưởng hàng ngày.

Tham gia quản trị: Thành viên cộng đồng có thể bỏ phiếu cho các đề xuất và nhận phần thưởng khi tham gia.

Phân bổ dựa trên AI: River4FUN sử dụng AI để phân bổ phần thưởng dựa trên mức độ tương tác và động lực cộng đồng, đảm bảo công bằng và hiệu quả.









River cung cấp tính năng hoán đổi token hiệu suất cao với các ưu điểm:

Giao dịch trượt giá thấp, giúp khớp lệnh tối ưu

Hỗ trợ đa chuỗi trên các mạng tích hợp

Thanh toán tức thì, mang đến giao dịch liền mạch

Tích hợp DEX với các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu









River đã tạo ra một hệ thống chu trình giá trị hoàn chỉnh, nơi người dùng có thể tham gia qua 4 bước chính: nhận thưởng, hoán đổi, stake và mint.









Người dùng có thể nhận phần thưởng trong hệ sinh thái River thông qua hoạt động giao dịch, sử dụng ứng dụng đối tác, hoàn thành nhiệm vụ, xác minh tương tác mạng xã hội, và tham gia River4FUN. Tất cả các hoạt động này được chuyển thành phần thưởng token có thể được sử dụng trong hệ sinh thái.









Phần thưởng nhận được có thể được chuyển đổi thành satUSD thông qua các giao dịch hoán đổi tức thì với mức trượt giá thấp. Điều này mang lại nền tảng giá trị ổn định có thể triển khai trong toàn hệ sinh thái.









Stake satUSD để nhận satUSD+:

Lợi nhuận tự động gộp lãi

Tiếp tục sử dụng trong DeFi

Rút linh hoạt bất kỳ lúc nào

Tham gia chia sẻ doanh thu giao thức









Nạp tài sản trên bất kỳ chuỗi được hỗ trợ nào để mint trực tiếp satUSD mới:

Không cần cầu nối chuỗi chéo

Mở rộng vị thế hiệu quả

Quay lại bước Nhận thưởng

















Người dùng có thể sử dụng satUSD để triển khai nhiều chiến lược đòn bẩy:

Vay và cho vay lặp lại để khuếch đại lợi nhuận

Tiếp cận thanh khoản mà không cần bán tài sản cơ sở

Cơ hội giao dịch chênh lệch giá chuỗi chéo









Bằng cách triển khai satUSD trong các giao thức đối tác, người dùng có thể nhận thêm phần thưởng:

Pendle: Hệ số nhân điểm River từ 5-25 lần

PancakeSwap: Khuyến khích cho nhà cung cấp thanh khoản

Segment: Lợi nhuận cho vay

LayerBank: Phần thưởng nạp









Bằng cách stake satUSD+, nhà đầu tư có thể chia sẻ doanh thu giao thức, phù hợp cho những người tìm kiếm lợi nhuận ổn định và đáng tin cậy.





River đang tận dụng công nghệ trừu tượng chuỗi để phá vỡ rào cản giữa các blockchain và tạo ra một hệ sinh thái tài chính thực sự thống nhất. Khi nhiều chuỗi được tích hợp hơn, nhiều đối tác tham gia hơn, và sản phẩm liên tục được cải tiến, River đang hướng tới mục tiêu trở thành cây cầu kết nối tất cả tài sản và cơ hội, tiến gần đến tầm nhìn trở thành ngân hàng trên chuỗi tiếp theo.





Dù bạn là một nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm lợi nhuận ổn định, một nhà giao dịch táo bạo theo đuổi chiến lược đòn bẩy cao, hay một người dùng hàng ngày muốn nhận phần thưởng thông qua tương tác mạng xã hội, River đều cung cấp các sản phẩm và cơ hội phù hợp. Khi lĩnh vực Web3 phát triển, các giao thức hạ tầng như River sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc liên kết các hệ sinh thái đa dạng và khai thác toàn bộ giá trị thanh khoản.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



