MIRA Network (MIRA Coin) là gì? Hướng dẫn toàn diện về Token Crypto xác minh AI

Trong thế giới trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, một thách thức quan trọng đang đe dọa hạn chế tiềm năng biến đổi của AI: độ tin cậy. Trong khi các hệ thống AI xuất sắc trong việc tạo ra nội dung sáng tạo, chúng thường xuyên tạo ra thông tin không chính xác do những hạn chế vốn có trong mạng lưới thần kinh. MIRA Network xuất hiện như một giải pháp đột phá cho vấn đề cơ bản này, cung cấp giao thức xác minh phi tập trung tiên phong cho các đầu ra AI. Hướng dẫn toàn diện này khám phá cách thức hoạt động của phương pháp tiếp cận sáng tạo của MIRA Network đối với xác minh AI không cần tin tưởng, vai trò của token $MIRA trong việc cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái này, và tại sao công nghệ này đại diện cho một bước quan trọng hướng tới việc cho phép các hệ thống AI thực sự tự trị. Dù bạn là nhà đầu tư crypto, người đam mê AI, hay nhà phát triển muốn hiểu về tương lai của trí tuệ đã được xác minh, bài viết này cung cấp mọi thứ bạn cần biết về cơ sở hạ tầng cách mạng của MIRA Network.





Điểm chính:

MIRA Network là giao thức phi tập trung tiên phong giải quyết các vấn đề về độ tin cậy AI thông qua xác minh đồng thuận blockchain.

Token $MIRA cung cấp năng lượng cho mạng lưới với tổng nguồn cung 1 tỷ và lưu thông ban đầu 19.12% trên blockchain Base.

Các nhà vận hành node stake token MIRA để kiếm phần thưởng cho việc xác minh AI trung thực trong khi đối mặt với hình phạt đối với hành vi độc hại.

Nền tảng cung cấp xác minh AI chính xác 95%+ thông qua API Verified Generate và thị trường Mira Flows.

MIRA phục vụ như token quản trị và cặp giao dịch cơ sở cho toàn bộ hệ sinh thái xác minh AI.





MIRA Network là giao thức xác minh phi tập trung tiên phong được thiết kế để giải quyết vấn đề độ tin cậy cơ bản của AI thông qua đồng thuận không cần tin tưởng. Được xây dựng trên công nghệ blockchain tiên tiến, MIRA biến đổi các đầu ra AI không đáng tin cậy thành thông tin được xác minh bằng mật mã bằng cách chia nhỏ nội dung phức tạp thành các tuyên bố có thể xác minh độc lập. Những tuyên bố này sau đó được xử lý bởi một mạng lưới phân tán các mô hình AI, với các nhà vận hành node được khuyến khích kinh tế thông qua cơ chế lai Proof-of-Work và Proof-of-Stake để cung cấp xác minh trung thực.

Mạng lưới hoạt động trên blockchain Base như một giao thức ERC-20, cho phép bất kỳ nội dung nào được tạo bởi AI được xác minh mà không phải dựa vào các cơ quan tập trung. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ blockchain, MIRA tạo ra một mô hình mới nơi các hệ thống AI có thể hoạt động tự trị với độ tin cậy chưa từng có, giải quyết thách thức cốt lõi đã ngăn cản AI đạt được tiềm năng biến đổi hoàn toàn của nó trên các ngành công nghiệp.

MIRA Network $MIRA Token Giao thức xác minh AI phi tập trung hoàn chỉnh Tiền điện tử ERC-20 bản địa trên Base Cơ sở hạ tầng cho phép xác minh AI không cần tin tưởng Cơ chế khuyến khích kinh tế cung cấp năng lượng cho mạng Mạng lưới validators và quy trình xác minh Phương tiện trao đổi để truy cập API và dịch vụ Biến đổi nội dung AI thành các tuyên bố có thể xác minh Token quản trị cho các quyết định giao thức Phục vụ nhà phát triển, doanh nghiệp và ứng dụng AI Tài sản staking cho bảo mật mạng Toàn bộ hệ sinh thái và nền tảng công nghệ Nhiên liệu làm cho hệ sinh thái hoạt động

Mối quan hệ phản ánh các hệ sinh thái blockchain truyền thống: MIRA Network là cơ sở hạ tầng toàn diện, trong khi token $MIRA phục vụ như đồng tiền bản địa cho phép mọi hoạt động kinh tế, bảo mật và quản trị trong cơ sở hạ tầng đó.





https://www.mexc.com/vi-VN/price/MIRA * *BTN- Giao dịch MIRA Ngay!&BTNURL=





Các hệ thống AI hiện đại đối mặt với hai loại lỗi chính ngăn cản hoạt động tự trị: ảo giác và thiên kiến. Ảo giác đại diện cho lỗi độ chính xác nơi các mô hình tạo ra đầu ra không nhất quán, trong khi thiên kiến biểu hiện như sự sai lệch có hệ thống khỏi sự thật cơ bản. Tỷ lệ lỗi hiện tại vẫn quá cao để AI hoạt động độc lập trong các tình huống quan trọng, tạo ra một khoảng cách cơ bản giữa khả năng lý thuyết của AI và các ứng dụng thực tế.

Những người xây dựng mô hình AI đối mặt với một lựa chọn bất khả thi: quản lý dữ liệu đào tạo để giảm ảo giác không tránh khỏi việc đưa vào thiên kiến thông qua tiêu chí lựa chọn, trong khi đào tạo trên các nguồn dữ liệu đa dạng để giảm thiểu thiên kiến dẫn đến tăng ảo giác. Điều này tạo ra một ranh giới bất biến trong hiệu suất AI nơi không có mô hình đơn lẻ nào có thể giảm thiểu cả hai loại lỗi cùng một lúc, bất kể quy mô hoặc kiến trúc.

Việc đơn thuần tập hợp nhiều mô hình dưới sự kiểm soát tập trung không thể giải quyết được các thách thức về độ tin cậy bởi vì việc lựa chọn mô hình tự nó đưa vào các lỗi có hệ thống. Các lựa chọn của những người quản lý tập trung không tránh khỏi phản ánh các quan điểm và hạn chế cụ thể, trong khi nhiều sự thật vốn dĩ mang tính bối cảnh trên các nền văn hóa, khu vực và lĩnh vực.

Độ tin cậy AI thật sự yêu cầu các quan điểm thực sự đa dạng chỉ có thể xuất hiện từ sự tham gia phi tập trung. MIRA giải quyết điều này bằng cách tạo ra một mạng lưới dựa trên blockchain nơi nhiều mô hình AI tập thể xác định tính hợp lệ của tuyên bố thông qua đồng thuận, làm cho việc thao túng trở nên không thực tế về mặt tính toán và kinh tế trong khi khuyến khích phát triển các mô hình lĩnh vực chuyên môn và quan điểm đa dạng.









MIRA Network được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia công nghệ có tầm nhìn do Ninad Naik, Sidhartha Doddipalli và Karan Sirdesai lãnh đạo, những người nhận ra rằng tiềm năng biến đổi của AI đang bị hạn chế bởi những thách thức về độ tin cậy cơ bản. Dự án xuất hiện từ sự hiểu biết rằng trong khi AI xuất sắc trong việc tạo ra các đầu ra hợp lý, nó khó có thể cung cấp kết quả không có lỗi một cách đáng tin cậy cần thiết cho hoạt động tự trị trong các tình huống có rủi ro cao.

Tầm nhìn của nhóm sáng lập mở rộng vượt ra ngoài xác minh đơn giản để tạo ra cơ sở hạ tầng toàn diện cho AI tự trị - một bộ giao thức hoàn chỉnh cho phép các đại lý AI khám phá lẫn nhau, giao dịch giá trị, duy trì bộ nhớ và phối hợp các nhiệm vụ phức tạp. Mục tiêu đầy tham vọng này dẫn đến việc phát triển các công nghệ đột phá bao gồm bộ xử lý phụ zero-knowledge dưới giây đầu tiên cho SQL và các cơ chế đồng thuận sáng tạo cho xác minh AI.

Gần đây, dự án đã trải qua việc thành lập Quỹ Mira độc lập, được giao nhiệm vụ hướng dẫn phát triển và phi tập trung hóa dài hạn của mạng lưới. Sự chuyển đổi này hướng tới quản trị tập trung vào cộng đồng đại diện cho một bước quan trọng trong việc đảm bảo giao thức vẫn trung lập đáng tin cậy, chống kiểm duyệt và phù hợp với sứ mệnh cốt lõi của mình là xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng cho AI tự trị.









Sự đổi mới cốt lõi của MIRA biến đổi nội dung phức tạp được tạo bởi AI thành các tuyên bố có thể xác minh độc lập mà nhiều mô hình AI có thể tập thể xác nhận. Quá trình này đảm bảo xác minh có hệ thống trên các node bằng cách tiêu chuẩn hóa đầu ra theo cách mà mỗi trình xác minh giải quyết các vấn đề giống hệt với bối cảnh và quan điểm nhất quán.

Mạng lưới kết hợp Proof-of-Work (suy luận trung thực) với Proof-of-Stake (liên kết kinh tế) để tạo ra các khuyến khích bền vững cho xác minh trung thực. Không giống như PoW blockchain truyền thống liên quan đến các câu đố mật mã, công việc của MIRA bao gồm các tính toán suy luận AI có ý nghĩa được hỗ trợ bởi giá trị đã stake để ngăn chặn việc chơi game thông qua các phản hồi ngẫu nhiên.

Chuyển đổi nội dung chia tách tài liệu phức tạp thành các cặp thực thể-tuyên bố được phân phối ngẫu nhiên trên các node, đảm bảo không có nhà vận hành đơn lẻ nào có thể tái cấu trúc nội dung ứng cử viên hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong khi duy trì tính toàn vẹn xác minh thông qua nhiều lớp bảo vệ mật mã.

Mạng lưới hoạt động trên ba nguyên tắc cơ bản: hành vi kinh tế hợp lý thông qua các yêu cầu staking, kiểm soát trung thực đa số thông qua phân phối giá trị đã stake, và giảm thiên kiến tự nhiên thông qua các mô hình xác minh đa dạng. Những nguyên tắc này tạo ra các chu kỳ tăng cường nơi các khuyến khích kinh tế thu hút những người tham gia đa dạng có quan điểm khác nhau tăng cường bảo mật.

Khi mạng lưới phát triển, việc tạo ra phí tăng lên cho phép các phần thưởng xác minh tốt hơn, thu hút thêm các nhà vận hành node và thúc đẩy cải thiện về độ chính xác, chi phí và độ trễ. Điều này tạo ra việc tăng cường bảo mật hữu cơ nơi các yêu cầu stake tăng lên cùng với giá trị mạng trong khi sự đa dạng mô hình mở rộng thông qua chuyên môn hóa.





*BTN- Giao dịch MIRA Ngay!&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/price/MIRA *







MIRA cho phép các doanh nghiệp triển khai hệ thống AI với các đảm bảo mật mã về độ chính xác đầu ra, đặc biệt có giá trị trong các lĩnh vực có rủi ro cao như chẩn đoán y tế, phân tích tài liệu pháp lý và đánh giá rủi ro tài chính nơi các lỗi mang theo hậu quả đáng kể.

API Verified Generate của mạng lưới cung cấp độ chính xác 95%+ thông qua giao diện tương thích với OpenAI, cắt giảm lỗi so với các mô hình tiên tiến trong khi giảm yêu cầu giám sát của con người. Các nhà phát triển có được thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn trong khi tập trung vào sự khác biệt thay vì cơ sở hạ tầng xác minh.

MIRA cung cấp các giao thức nền tảng cho phép các đại lý AI hoạt động tự trị ở quy mô lớn, bao gồm xác thực, thanh toán, quản lý bộ nhớ và phối hợp tính toán. Cơ sở hạ tầng này trở thành đường ray kinh tế cho các ứng dụng AI tự trị trên các ngành công nghiệp.

Giao thức cho phép tạo ra các thị trường dữ liệu có thể xác minh nơi các nhà cung cấp có thể cung cấp bộ dữ liệu với kiểm soát truy cập chi tiết và đảm bảo mật mã, trong khi người tiêu dùng nhận được thông tin chống giả mạo được hỗ trợ bởi bảo mật kinh tế.

Khả năng xác minh của MIRA mở rộng trên các hệ sinh thái blockchain, cho phép các ứng dụng AI xử lý và xác minh thông tin từ nhiều mạng trong khi duy trì các tiêu chuẩn độ tin cậy nhất quán và các khuyến khích kinh tế.





Token $MIRA có tổng nguồn cung cố định 1 tỷ token, được phân phối theo triết lý rằng "mạng lưới thuộc về những người sử dụng, xây dựng và bảo mật nó." Việc phân phối phản ánh cách tiếp cận tập trung vào cộng đồng này:

6% Airdrop ban đầu : Những người tham gia hệ sinh thái sớm bao gồm người dùng ứng dụng Klok và Astro, người ủy quyền node, Kaito yappers, stakers hệ sinh thái và thành viên cộng đồng Discord

16% Phần thưởng node tương lai : Phát hành lập trình cho validators thực hiện suy luận trung thực, đảm bảo bảo mật mạng dài hạn và liên kết kinh tế

26% Dự trữ hệ sinh thái : Tài trợ nhà phát triển, quan hệ đối tác thương mại và khuyến khích tăng trưởng được phát hành dần dần để hỗ trợ mở rộng hệ sinh thái bền vững

20% Người đóng góp cốt lõi : Thành viên hiện tại và tương lai của nhóm với lịch trình vesting 36 tháng và cliff 12 tháng, đảm bảo liên kết cam kết dài hạn

14% Nhà đầu tư sớm : Các đối tác chiến lược cung cấp vốn sớm với lịch trình vesting 24 tháng và cliff 12 tháng để liên kết tăng trưởng

15% Quỹ : Phát triển giao thức, quản trị, sáng kiến nghiên cứu và dự trữ kho bạc với vesting 36 tháng và cliff 6 tháng

3% Khuyến khích thanh khoản: Tạo lập thị trường, niêm yết sàn giao dịch và chương trình thanh khoản đảm bảo truy cập giao dịch lành mạnh

Tại TGE : 19.12% nguồn cung lưu thông (Airdrop ban đầu được mở khóa hoàn toàn, mở khóa một phần Dự trữ hệ sinh thái)

Năm 1 : ~33% nguồn cung lưu thông

Năm 2 : ~61% nguồn cung lưu thông

Năm 3 : ~83% nguồn cung lưu thông

Năm 7: ~100% nguồn cung lưu thông









Các nhà vận hành node phải stake token $MIRA để tham gia vào các quy trình xác minh AI, tạo ra các hình phạt kinh tế cho hành vi độc hại hoặc lười biếng thông qua cơ chế slashing. Yêu cầu staking này đảm bảo rằng việc cố gắng chơi game hệ thống thông qua các phản hồi ngẫu nhiên trở nên phi lý kinh tế trong khi thưởng cho các validators trung thực bằng phí mạng.

$MIRA cung cấp năng lượng cho việc truy cập API Verified Generate và thị trường Mira Flows, nơi các nhà phát triển có thể truy cập các gói AI có sẵn cho các nhiệm vụ như tóm tắt và trích xuất dữ liệu. Tất cả việc sử dụng nền tảng yêu cầu thanh toán $MIRA, với quyền truy cập ưu tiên và giá ưu đãi cho những người nắm giữ token, tạo ra nhu cầu trực tiếp dựa trên tiện ích.

Những người nắm giữ token tham gia vào các quyết định quan trọng về phát triển giao thức, bao gồm tỷ lệ phát hành, nâng cấp mạng và thay đổi thiết kế chiến lược. Quản trị phi tập trung này đảm bảo nền tảng phát triển theo nhu cầu cộng đồng trong khi duy trì sự phù hợp với các mục tiêu bền vững dài hạn.

$MIRA phục vụ như cặp giao dịch nền tảng cho tất cả token hệ sinh thái, tạo ra các động lực nhu cầu kép: các ứng dụng có thể sử dụng $MIRA trực tiếp như lớp kinh tế của họ, trong khi những người ra mắt token độc lập yêu cầu $MIRA để ghép cặp thanh khoản và chuyển đổi, thiết lập nó như cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Token cho phép các nguyên tắc ứng dụng AI đầy đủ bao gồm xác thực, thanh toán, bộ nhớ và tính toán thông qua Mira SDK, định vị $MIRA như đường ray kinh tế cho các ứng dụng AI tự trị trên các ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng.





*BTN- Giao dịch MIRA Ngay!&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/price/MIRA *







Lộ trình của MIRA mở rộng vượt ra ngoài khả năng xác minh hiện tại hướng tới việc tạo ra cơ sở hạ tầng toàn diện cho các hệ thống AI tự trị. Mạng lưới sẽ phát triển từ các kiểm tra tính hợp lệ đơn giản đến tái cấu trúc toàn diện nội dung không hợp lệ, cuối cùng đạt đỉnh trong việc tạo ra trực tiếp các đầu ra đã xác minh loại bỏ sự đánh đổi truyền thống giữa tốc độ tạo ra và độ chính xác.

Quỹ sẽ thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái thông qua các khoản tài trợ, hackathons và chương trình giáo dục trong khi nuôi dưỡng tiến bộ công nghệ trong bằng chứng zero-knowledge, tương thích SQL và khả năng tương tác chuỗi chéo. Phi tập trung hóa tiến bộ sẽ dần dần chuyển quản trị từ nhóm cốt lõi sang những người nắm giữ token $MIRA, đảm bảo khả năng phục hồi dài hạn và sự phù hợp cộng đồng.

Việc áp dụng doanh nghiệp đại diện cho một biên giới quan trọng, với các kế hoạch phát triển các công cụ cấp doanh nghiệp, tính năng tuân thủ và khả năng tích hợp kết nối các hệ thống dữ liệu truyền thống với công nghệ blockchain. Sự hội tụ của AI và bằng chứng zero-knowledge tạo ra cơ hội cho các tính toán bảo vệ quyền riêng tư có thể đi tiên phong hoàn toàn các lớp ứng dụng mới kết hợp điểm mạnh của cả hai công nghệ.









MIRA Network hoạt động trong không gian xác minh AI và cơ sở hạ tầng mới nổi, nơi một số dự án giải quyết các khía cạnh khác nhau của độ tin cậy AI và tích hợp blockchain. Tuy nhiên, cách tiếp cận độc đáo của MIRA đối với xác minh không cần tin tưởng thông qua đồng thuận phi tập trung tách biệt nó khỏi các giải pháp hiện có.

Ưu thế cạnh tranh của MIRA:

Giải quyết vấn đề cơ bản : Trong khi hầu hết các dự án blockchain AI tập trung vào tokenizing dịch vụ AI hoặc tạo nền tảng giao dịch AI, MIRA giải quyết vấn đề độ tin cậy cốt lõi ngăn cản hoạt động AI tự trị - một cách tiếp cận cơ bản hơn mở khóa các khả năng rộng lớn hơn.

Đổi mới kỹ thuật : Mô hình lai Proof-of-Work/Proof-of-Stake được thiết kế đặc biệt cho xác minh AI tạo ra các cơ chế bảo mật kinh tế không có sẵn trong mạng blockchain truyền thống hoặc dịch vụ AI tập trung.

Giá trị kinh tế thực : Không giống như các token AI đầu cơ, MIRA nắm bắt giá trị hữu hình bằng cách giảm tỷ lệ lỗi AI thông qua các dịch vụ xác minh mà doanh nghiệp và nhà phát triển thực sự cần và trả tiền.

Kiến trúc phi tập trung : Các dịch vụ xác minh AI tập trung tạo ra các điểm lỗi đơn lẻ và thiên kiến tiềm ẩn, trong khi cách tiếp cận phân tán của MIRA đảm bảo không có thực thể đơn lẻ nào có thể thao túng kết quả xác minh.

Cách tiếp cận hệ sinh thái: Thay vì cạnh tranh với các mô hình AI, MIRA tạo ra cơ sở hạ tầng làm cho tất cả hệ thống AI đáng tin cậy hơn, định vị nó như công nghệ nền tảng thay vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp hiện có.

Yếu tố phân biệt chính nằm ở việc MIRA tập trung vào cơ sở hạ tầng xác minh thay vì tự việc tạo ra AI, làm cho nó bổ sung cho các công nghệ AI hiện có trong khi giải quyết các hạn chế độ tin cậy cơ bản của chúng.









Token MIRA có sẵn để giao dịch trên MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được biết đến với các biện pháp bảo mật toàn diện, giao diện thân thiện với người dùng và phí giao dịch cạnh tranh. MEXC cung cấp một nền tảng đáng tin cậy để mua token $MIRA với nhiều cặp giao dịch và hỗ trợ thanh khoản mạnh mẽ.

Sàn giao dịch cung cấp các tính năng giao dịch tiên tiến bao gồm giao dịch spot, tùy chọn futures và cơ hội staking, làm cho nó trở thành nền tảng lý tưởng cho cả người mới bắt đầu và các trader có kinh nghiệm quan tâm đến việc tham gia vào hệ sinh thái MIRA. Cam kết của MEXC đối với bảo mật và tuân thủ quy định đảm bảo môi trường giao dịch an toàn cho tất cả người dùng.





Hướng dẫn mua từng bước trên MEXC:

Tạo tài khoản MEXC : Đăng ký bằng email và hoàn thành quy trình xác minh KYC

Nạp tiền : Chuyển USDT hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác vào ví MEXC của bạn

Điều hướng đến giao dịch : Tìm kiếm cặp giao dịch MIRA/USDT trong giao diện sàn giao dịch

Chọn loại lệnh : Chọn lệnh thị trường để mua ngay lập tức hoặc lệnh giới hạn cho giá cụ thể

Nhập số lượng mua : Chỉ định số lượng token MIRA mong muốn

Xác nhận giao dịch : Xem xét chi tiết và thực hiện giao dịch

Lưu trữ an toàn: Chuyển token đến ví cá nhân hoặc giữ trong MEXC để giao dịch

MEXC cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 trong suốt quá trình mua, đảm bảo việc onboarding suôn sẻ cho người dùng mới tham gia vào hệ sinh thái MIRA.





*BTN- Giao dịch MIRA Ngay!&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/price/MIRA *







MIRA Network đại diện cho một bước đột phá cơ bản trong việc giải quyết khủng hoảng độ tin cậy của AI thông qua giao thức xác minh phi tập trung tiên phong. Bằng cách kết hợp công nghệ blockchain với các cơ chế đồng thuận sáng tạo, MIRA cho phép các hệ thống AI hoạt động tự trị với độ tin cậy chưa từng có, mở khóa tiềm năng biến đổi trên các ngành công nghiệp. Token $MIRA phục vụ như cả nền tảng kinh tế cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng này và cơ chế quản trị đảm bảo sự phát triển do cộng đồng thúc đẩy. Khi AI tiếp tục tiến bộ hướng tới hoạt động tự trị, cơ sở hạ tầng xác minh của MIRA định vị chính nó như công nghệ thiết yếu cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy. Đối với các nhà đầu tư và nhà phát triển tìm kiếm tiếp xúc với cơ sở hạ tầng AI nền tảng, MIRA cung cấp một cơ hội độc đáo để tham gia vào việc xây dựng nền tảng không cần tin tưởng mà AI tự trị yêu cầu.





Muốn tăng thu nhập tiền điện tử của bạn trong khi chia sẻ MIRA Network với người khác? Chương trình giới thiệu của MEXC cung cấp hoa hồng ấn tượng 40% khi bạn mời bạn bè tham gia nền tảng. Chỉ cần chia sẻ mã giới thiệu của bạn, để bạn bè đăng ký thông qua lời mời của bạn và tự động kiếm hoa hồng từ hoạt động giao dịch của họ. Với hoa hồng được phân phối hàng ngày và có hiệu lực trong 1,095 ngày kể từ khi đăng ký, chương trình này cung cấp một cách bền vững để tạo thu nhập thụ động trong khi giới thiệu những dự án sáng tạo như MIRA Network cho người khác. Biến ảnh hưởng xã hội của bạn thành lợi nhuận và giúp phát triển cộng đồng xác minh AI phi tập trung ngay hôm nay.





Hứng thú với công nghệ xác minh AI đột phá của MIRA Network? MEXC hiện đang tổ chức chiến dịch airdrop $MIRA độc quyền với phần thưởng hào phóng! Hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để tham gia vào nền tảng cách mạng này đang giải quyết độ tin cậy AI thông qua đồng thuận phi tập trung. Với mô hình lai Proof-of-Work/Proof-of-Stake và độ chính xác xác minh 95%+, MIRA Network được định vị để trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các hệ thống AI tự trị. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để trở thành người áp dụng sớm trong cuộc cách mạng xác minh AI - truy cập trang Airdrop+ của MEXC ngay bây giờ và tham gia vào tương lai của trí tuệ nhân tạo không cần tin tưởng!