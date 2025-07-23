M87 (MESSIER) là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

M87 (MESSIER) là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Messier, một nền tảng phi tập trung tập trung vào việc hợp nhất tài chính phi tập trung (DeFi), tiện ích thực tế và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Được ra mắt để giải quyết sự phân mảnh và thiếu hiệu quả trong lĩnh vực DeFi, tiền điện tử M87 nhằm tạo ra một cơ sở hạ tầng tạo doanh thu liền mạch, mang lại lợi ích cho cả người nắm giữ token và người dùng. Bằng cách tận dụng các hợp đồng thông minh và cách tiếp cận tiện ích đa lớp, token M87 cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động DeFi, truy cập các dịch vụ được AI điều khiển và hưởng lợi từ các ứng dụng thực tế — đồng thời đảm bảo an ninh, minh bạch và tạo giá trị bền vững thông qua cấu trúc tokenomics của M87.

Mặc dù các chi tiết cụ thể về đội ngũ sáng lập đằng sau M87 (MESSIER) không được tiết lộ trong các nguồn có sẵn, tầm nhìn của dự án rất rõ ràng: xây dựng một nền tảng chuyển đổi cảnh quan DeFi thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến và quản trị cộng đồng. Sự phát triển của tiền điện tử M87 đã tập trung vào việc tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ tận dụng hợp đồng thông minh để quản lý kho bạc và mua lại token, cũng như thúc đẩy cấu trúc tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) để duy trì lâu dài. Các cột mốc quan trọng bao gồm việc ra mắt token M87 trên blockchain Ethereum, thiết lập cơ chế kho bạc VirgoDAO và triển khai tokenomics giảm phát của M87 được thiết kế để thưởng cho những người nắm giữ lâu dài và tăng tính khan hiếm của token.

Hệ sinh thái M87 được xây dựng xung quanh một số sản phẩm và tính năng liên kết:

Nền tảng DeFi : Ứng dụng cốt lõi của hệ sinh thái Messier, cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung như staking, yield farming và cung cấp thanh khoản. Nền tảng này được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh tự động hóa quản lý kho bạc và mua lại token, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong mạng lưới tiền điện tử M87.

: Ứng dụng cốt lõi của hệ sinh thái Messier, cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung như staking, yield farming và cung cấp thanh khoản. Nền tảng này được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh tự động hóa quản lý kho bạc và mua lại token, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong mạng lưới tiền điện tử M87. Dịch vụ Đẩy bởi AI : Messier tích hợp các công nghệ AI tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa chiến lược giao dịch và cung cấp phân tích dự đoán. Các dịch vụ này được thiết kế để giúp người dùng có lợi thế cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, đồng thời củng cố giá trị của token M87.

: Messier tích hợp các công nghệ AI tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa chiến lược giao dịch và cung cấp phân tích dự đoán. Các dịch vụ này được thiết kế để giúp người dùng có lợi thế cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, đồng thời củng cố giá trị của token M87. Tích hợp Tiện ích Thực tế: Hệ sinh thái nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số và các ứng dụng thực tế, cho phép người dùng tận dụng số dư M87 của họ để có lợi ích hữu hình vượt ra ngoài blockchain.

Những thành phần này cùng nhau tạo ra một môi trường toàn diện nơi M87 đóng vai trò là token tiện ích và quản trị, cung cấp năng lượng cho tất cả các tương tác trong mạng lưới và hỗ trợ một hệ sinh thái tự duy trì, định hướng tăng trưởng thông qua tokenomics sáng tạo của M87.

Lĩnh vực DeFi phải đối mặt với một số thách thức dai dẳng mà M87 tìm cách giải quyết:

Sự Phân mảnh của Các Giải pháp DeFi : Người dùng thường gặp phải trải nghiệm bị ngắt quãng khi điều hướng nhiều nền tảng DeFi, dẫn đến thiếu hiệu quả và rủi ro gia tăng.

: Người dùng thường gặp phải trải nghiệm bị ngắt quãng khi điều hướng nhiều nền tảng DeFi, dẫn đến thiếu hiệu quả và rủi ro gia tăng. Thiếu Tiện ích Thực tế : Nhiều tài sản kỹ thuật số vẫn bị giới hạn ở giao dịch đầu cơ, với sự tích hợp hạn chế vào các trường hợp sử dụng thực tế.

: Nhiều tài sản kỹ thuật số vẫn bị giới hạn ở giao dịch đầu cơ, với sự tích hợp hạn chế vào các trường hợp sử dụng thực tế. Tính Bền vững và Duy trì Giá trị: Các mô hình token truyền thống khó duy trì giá trị lâu dài, thường chịu lạm phát hoặc thiếu cơ chế giảm phát hiệu quả.

Tiền điện tử M87 giải quyết những điểm đau này thông qua hệ sinh thái tích hợp của mình, kết hợp DeFi, AI và tiện ích thực tế. Tokenomics giảm phát của nền tảng, quản lý kho bạc tự động và tập trung vào các ứng dụng thực tế cung cấp một giải pháp toàn diện nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính khan hiếm của token và thúc đẩy giá trị bền vững cho tất cả những người tham gia trong hệ sinh thái M87.

Tổng Cung và Cấu trúc Phân phối:

Tổng phát hành (tổng cung) của token kỹ thuật số M87 (MESSIER) là 884,846,293,943.9 M87. Cung lưu thông hiện tại cũng giống như vậy, cho thấy rằng tất cả các token đều đang lưu thông.

Về phân phối tỷ lệ:

Kết quả tìm kiếm không cung cấp chi tiết về cách tổng cung được phân phối giữa người nắm giữ, đội ngũ, kho bạc hoặc các phân bổ khác.

Tuy nhiên, tokenomics của M87 bao gồm một cơ chế giảm phát: mỗi giao dịch M87 chịu phí 3%, và khi kho bạc được kiểm soát bởi DAO (VirgoDAO) tích lũy 87 ETH, nó kích hoạt mua lại và đốt tự động M87, giảm cung lưu thông theo thời gian. Cơ chế này được thiết kế để thưởng cho những người nắm giữ lâu dài và tăng tính khan hiếm.

Không có thêm chi tiết về phân bổ ban đầu, quyền chọn hay phân phối ví cụ thể nào có sẵn trong các nguồn cung cấp.

Tiện ích Token và Trường hợp Sử dụng:

Token M87 đóng vai trò là token tiện ích và quản trị chính trong hệ sinh thái Messier. Nó được sử dụng để tham gia vào các hoạt động DeFi, truy cập các dịch vụ được AI điều khiển và tham gia quản trị thông qua cấu trúc DAO. Cơ chế giảm phát khuyến khích việc nắm giữ và tham gia tích cực, vì việc mua lại và đốt token làm giảm cung và có khả năng tăng giá trị theo thời gian.

Lịch trình Lưu thông và Thời gian Mở khóa:

Tất cả các token M87 hiện đang lưu thông, không có lịch trình mở khóa hoặc quyền chọn nào được chỉ ra trong các nguồn có sẵn.

Cơ chế Quản trị và Staking:

Quản trị được quản lý thông qua VirgoDAO, nơi những người nắm giữ token có thể đề xuất và bỏ phiếu về các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Các cơ chế staking có thể có sẵn để cho phép người dùng kiếm phần thưởng hoặc tham gia vào quản trị giao thức, mặc dù các con số APY cụ thể hoặc chi tiết staking không được cung cấp trong dữ liệu hiện tại.

M87 (MESSIER) đại diện cho một giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực DeFi, giải quyết các thách thức chính thông qua cách tiếp cận tích hợp của mình đối với tài chính phi tập trung, AI và tiện ích thực tế. Với tokenomics giảm phát của M87 và quản trị dựa trên DAO, tiền điện tử M87 cung cấp một hệ sinh thái bền vững và lấy người dùng làm trung tâm. Khi cộng đồng Messier và bộ sản phẩm tiếp tục phát triển, token M87 chứng tỏ tiềm năng đáng kể để biến đổi cách người dùng tương tác với tài sản kỹ thuật số và các ứng dụng phi tập trung.

