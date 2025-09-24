Hana Network là gì: Cổng TikTok mới đến thế giới tiền mã hoá









1) Hana Network là nền tảng sáng tạo được thiết kế nhằm đơn giản hoá tương tác blockchain đa chuỗi cho người dùng phổ thông và nhà phát triển, hỗ trợ các hệ sinh thái như Bitcoin, Ethereum và nhiều hơn nữa.

2) Token gốc HANA có tổng cung 1 tỷ, với hơn một nửa được phân bổ cho cộng đồng. Cơ chế phân bổ và mở khoá token minh bạch, với các vòng phát hành quan trọng đã hoàn tất trong năm 2025.

3) Các sản phẩm cốt lõi của Hana Network bao gồm trò chơi DeFi hyper-casual Hanafuda, dự án NFT Capsule Shop và cầu nối tài sản chuỗi chéo Hana Gateway an toàn, dễ sử dụng.

4) Hana Network nhấn mạnh trải nghiệm tài chính được game hoá, hiệu ứng chia sẻ xã hội mạnh mẽ, dữ liệu trên chuỗi ấn tượng và lưu hành tài sản đa chuỗi liền mạch.

5) Được hậu thuẫn bởi nguồn vốn mạnh mẽ, Hana Network đã huy động thành công tổng cộng hơn $5.75 triệu từ những tổ chức nổi tiếng trong giai đoạn 2024 - 2025.

6) Tầm nhìn của Hana Network là xây dựng cổng tài sản blockchain thú vị và dễ dàng như lướt xem video ngắn, định vị mình là nền tảng DeFi thế hệ mới và cổng tài sản tiền mã hoá chủ lực trong kỷ nguyên Web4.









Được thành lập vào năm 2022 bởi Kohei Hanasaka, Hana Network hướng đến đơn giản hoá tương tác blockchain bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các giao thức phức tạp và nhu cầu người dùng hàng ngày. Thông qua trừu tượng hoá chuỗi (chain abstraction), Hana Network loại bỏ sự phức tạp khi tương tác với các blockchain khác nhau, mang lại trải nghiệm thống nhất trên Bitcoin , các chuỗi EVM, các giải pháp L2 không đồng nhất và các giao thức khác. Điều này cho phép tương tác liền mạch mà không cần chuyển mạng hoặc xử lý giao diện phức tạp.





Khả năng tương thích EVM của Hana Network giúp nhà phát triển dễ dàng sử dụng các công cụ và ứng dụng sẵn có, tạo điều kiện cho bất kỳ dự án nào trên nền tảng EVM có thể mở rộng sang Hana Network. Nền tảng này tập trung hỗ trợ người mới tham gia tiền mã hoá thông qua các ứng dụng dễ sử dụng và không cần cấp phép. Những ứng dụng này được thiết kế để tối ưu trải nghiệm trong tài chính xã hội, tài chính game, thanh toán và các dịch vụ thực tế.













HANA là token gốc của Hana Network với tổng cung 1,000,000,000 token.









Danh mục Phân bổ Ghi chú Cộng đồng 51% Phân bổ ưu tiên cộng đồng, bao gồm phát triển hệ sinh thái (30%), khuyến khích (16%) và bán trước (5%). Treasury 20% Dùng cho phát triển hệ sinh thái, thanh khoản, vận hành, kiểm toán và marketing trong tương lai. Đội ngũ 19% Phân bổ cho các thành viên đội ngũ. Nhà đầu tư 10% Dành cho những người ủng hộ sớm.

















Danh mục Phân bổ Chi tiết mở khoá/vesting Cộng đồng 51% Phân bổ cộng đồng (51%) bao gồm phát triển hệ sinh thái (30%), khuyến khích (16%) và bán trước (5%). Phát triển hệ sinh thái 30% Khoá 12 tháng, sau đó mở khoá tuyến tính trong 12 tháng Khuyến khích 21% Bao gồm phần khuyến khích và bán trước (presale). Mở khoá 100% Treasury 20% Mở khoá tối đa 25% tại TGE, phần còn lại mở khoá trong 24 tháng Đội ngũ 19% Khoá 24 tháng, sau đó mở khoá tuyến tính trong 24 tháng Nhà đầu tư 10% Vesting nhiều năm













Đội ngũ Hana Network cam kết với tầm nhìn " No More CEX (Centralized Exchanges) " (Không còn sàn giao dịch tập trung). "Vòng No More CEX" vừa kết thúc không chỉ là một đợt phát hành token mà còn đánh dấu sự khởi đầu của các quan hệ hợp tác dài hạn với những cộng sự và thành viên cộng đồng cùng chí hướng, chung sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ hơn.





Chi tiết chính của vòng No More CEX:

Thông tin bán token Chi tiết Ngày bắt đầu 18/03/2025 Ngày kết thúc 01/04/2025 Mô hình bán Bán giá cố định theo whitelist Giá token $0.04 (tương ứng FDV $40 triệu) Tổng cung token HANA 1,000,000,000 Số token bán trong vòng này 50,000,000 (5% tổng cung) Vesting/khoá Không khoá, không vesting (100% mở khoá tại TGE) Mở khoá token cho đội ngũ & nhà đầu tư Không mở khoá token cho đội ngũ hay nhà đầu tư trong 4 tháng đầu sau TGE.













Hanafuda là sản phẩm Mainnet đầu tiên ra mắt bởi Hana Network - một trò chơi DeFi hyper-casual kết hợp staking tài sản, hệ thống điểm và lối chơi thẻ bài giải trí. Bằng cách nạp tài sản (ví dụ: USDT/USDC), người dùng nhận Hana Points, dùng để tham gia trò chơi Hanafuda - lập đội, thi đấu và nhận vé đặc biệt cùng phần thưởng. Hanafuda hỗ trợ đăng ký một chạm qua tài khoản Google, giảm đáng kể rào cản tham gia cho người dùng Web3 mới.









Capsule Shop là bộ sưu tập 10,000 NFT đồng sáng tạo bởi nhân viên cửa hàng và nghệ sĩ Chao! Bộ sưu tập nhằm tái hiện tinh thần Tokyo thập niên 1980, mang lại trải nghiệm hoài cổ, thử nghiệm kết nối năng lượng thô sơ của thời kỳ đó với thế giới kỹ thuật số hiện đại.









Hana Gateway được thiết kế để đơn giản hoá việc tiếp cận hệ sinh thái blockchain của người dùng thông qua một cầu nối on-and-off-ramp không cần tin cậy, cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản mà không phải trả phí ẩn hay bị gian lận.

Với hơn 200,000 người dùng Testnet, Hana Gateway đang xây dựng nền tảng an toàn, trực quan kết nối tài chính truyền thống và công nghệ blockchain.





Nền tảng này kết hợp lợi ích của tài chính tập trung với quyền tự lưu ký của tiền mã hoá, cho phép giao dịch fiat - tiền mã hoá ngang hàng mà không cần trung gian - tăng cường quyền riêng tư và tự chủ cho người dùng.









1) Tài chính hyper-casual Web4: Tập trung vào sự gọn nhẹ, giải trí và xã hội hoá, giúp tài chính blockchain dễ tiếp cận hơn ngoài nhóm người dùng chuyên nghiệp.





2) Hiệu ứng mạng xã hội: Tăng trưởng người dùng nhanh chóng và gắn kết cộng đồng nhờ nội dung lan truyền và chia sẻ xã hội.





3) Dữ liệu trên chuỗi mạnh mẽ: Sau khi Mainnet giai đoạn 1 ra mắt năm 2024, Hana Network đã đạt 400,000 địa chỉ và hơn 40 triệu lượt nạp trên chuỗi.





4) Hỗ trợ đa chuỗi: Token HANA tương thích và có thể giao dịch trên các blockchain lớn như Ethereum, BSC và Arbitrum.









Nhà sáng lập: Kohei Hanasaka

Thành viên cốt lõi: Ludens (Quản lý sản phẩm)





Theo dữ liệu từ RootData , Hana Network đã hoàn tất hai vòng gọi vốn:









Tháng 04/2025, Hana Network hoàn tất vòng bán công khai trị giá $1.75 triệu, với mức định giá $40 triệu.













Hana Network hướng đến thiết lập một cầu nối tài sản an toàn, phi tập trung và hiệu quả, cho phép người dùng toàn cầu tiếp cận hệ sinh thái blockchain liền mạch mà không cần trung gian. Sứ mệnh cuối cùng của nền tảng là biến tài chính blockchain trở nên trực quan và hấp dẫn - mang đến trải nghiệm đơn giản và thú vị như lướt xem video ngắn. Qua đó, Hana Network mong muốn trở thành cổng chính cho người dùng phổ thông gia nhập thế giới tài sản kỹ thuật số.





Định vị dẫn đầu DeFi thế hệ mới, Hana Network theo đuổi mô hình tài chính phi tập trung, hướng đến giải trí và tăng cường xã hội hoá. Với trải nghiệm người dùng liền mạch và tính lan toả xã hội mạnh, nền tảng kỳ vọng trở thành cổng tài sản tiền mã hoá có sức ảnh hưởng nhất trong kỷ nguyên Web4. Dù bạn là người tham gia DeFi dày dạn hay người mới bắt đầu, Hana Network mang lại điểm khởi đầu dễ tiếp cận và sử dụng để bắt đầu hành trình đến với tiền mã hoá.



