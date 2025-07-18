Electroneum (ETN) là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

Electroneum (ETN) là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain được thiết kế để giúp thanh toán kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận với mọi người, đặc biệt tập trung vào người dùng di động và những người không có tài khoản ngân hàng. Ra mắt vào tháng 9 năm 2017, Electroneum đã được phát triển nhằm giải quyết các thách thức về bao gồm tài chính và khả năng tiếp cận thanh toán kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi. Được xây dựng trên blockchain Layer 1 tương thích với EVM của riêng mình, mạng lưới Electroneum cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán bằng token ETN ngay lập tức, với tốc độ giao dịch nhanh tới 5 giây và phí hợp đồng thông minh cực kỳ thấp. Mạng lưới này sử dụng cơ chế đồng thuận IBFT, đảm bảo tính bảo mật cao, hiệu quả năng lượng và hoàn tất giao dịch nhanh chóng. Sứ mệnh của Electroneum là trao quyền cho hàng triệu người trên toàn cầu bằng cách cung cấp một cách thức đơn giản, an toàn và tiết kiệm chi phí để tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số thông qua token ETN.

Electroneum được thành lập vào năm 2017 bởi Richard Ells, một doanh nhân có nền tảng về tiếp thị kỹ thuật số và khởi nghiệp công nghệ. Trước khi tạo ra Electroneum và token ETN, Ells đã thành lập Retortal, một nền tảng quản lý truyền thông xã hội, và SiteWizard, một công ty phát triển web. Tầm nhìn của đội ngũ sáng lập là tạo ra một loại tiền điện tử có thể thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và những người không có tài khoản ngân hàng, tận dụng công nghệ di động để tiếp cận người dùng ở các khu vực có cơ sở hạ tầng ngân hàng hạn chế.

Kể từ khi thành lập, Electroneum đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Dự án đã huy động vốn thành công thông qua Đợt Phát hành Đồng tiền Ban đầu (ICO) vào năm 2017, bán khoảng 6,3 tỷ token ETN. Electroneum đã ra mắt mạng chính của mình ngay sau đó, và trong những năm qua, nó đã mở rộng hệ sinh thái của mình để phục vụ hơn 4 triệu người dùng trên toàn cầu. Những thành tựu đáng chú ý bao gồm tích hợp công nghệ thanh toán tức thì, ra mắt trải nghiệm đào tiền di động (sau đó bị loại bỏ để tuân thủ quy định), và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ di động để thúc đẩy việc áp dụng token ETN ở các thị trường đang phát triển. Sự tập trung vào tiện ích thực tế và tác động xã hội đã giúp Electroneum trở thành người tiên phong trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số.

Hệ sinh thái Electroneum được xây dựng xung quanh một số sản phẩm và dịch vụ cốt lõi nhằm mục đích làm cho thanh toán kỹ thuật số trở nên liền mạch và bao gồm:

Nền tảng Blockchain Electroneum

Trái tim của hệ sinh thái là blockchain Electroneum, một mạng lưới Layer 1 tương thích với EVM hỗ trợ các giao dịch ETN nhanh chóng, an toàn và chi phí thấp. Cơ chế đồng thuận IBFT của nền tảng đảm bảo tính hoàn tất tức thì và hiệu quả năng lượng, khiến nó phù hợp cho các thanh toán hàng ngày với khối lượng lớn. Blockchain này được duy trì bởi một mạng lưới các trình xác nhận đã biết, bao gồm các trường đại học và công ty cơ sở hạ tầng Web3, tăng cường tính minh bạch và niềm tin.

Ứng dụng Di động và Ví Kỹ thuật số

Ứng dụng di động Electroneum cho phép người dùng dễ dàng gửi, nhận và lưu trữ token ETN. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, cho phép ngay cả những người có kiến thức kỹ thuật hạn chế cũng có thể tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số. Các tính năng bao gồm thanh toán mã QR, lịch sử giao dịch và tích hợp với các nhà cung cấp thanh toán địa phương. Ứng dụng đã được tải xuống hàng triệu lần, phản ánh sự phổ biến của nó đối với người dùng ở các thị trường mới nổi.

Dịch vụ Hệ sinh thái và Đối tác

Electroneum đã phát triển nhiều dịch vụ để hỗ trợ sứ mệnh bao gồm tài chính của mình. Bao gồm các đối tác với các tổ chức phi chính phủ để tạo điều kiện thanh toán viện trợ trực tiếp, hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ di động để cho phép nạp tiền và dữ liệu sử dụng ETN, và phát triển API để các thương nhân chấp nhận thanh toán bằng token ETN. Những thành phần này cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái toàn diện nơi ETN đóng vai trò là token tiện ích cung cấp năng lượng cho tất cả các tương tác.

Cùng nhau, những sản phẩm này tạo nên một môi trường mạnh mẽ nơi Electroneum cho phép thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho người dùng trên toàn thế giới.

Ngành công nghiệp thanh toán kỹ thuật số, đặc biệt ở các khu vực đang phát triển, đối mặt với một số thách thức dai dẳng mà Electroneum tìm cách giải quyết:

Sự Loại trừ Tài chính

Hàng tỷ người trên toàn cầu thiếu quyền tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống, hạn chế khả năng tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Sự loại trừ này ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói.

Chi phí Giao dịch Cao và Thời gian Hoàn tất Chậm

Hệ thống chuyển tiền và thanh toán truyền thống thường liên quan đến chi phí cao và thời gian xử lý chậm, khiến chúng không thực tế cho các giao dịch giá trị nhỏ và thanh toán xuyên biên giới.

Tính Phức tạp và Thiếu Niềm tin vào Tài sản Kỹ thuật số

Nhiều người dùng tiềm năng bị ngăn cản bởi sự phức tạp của các loại tiền điện tử hiện có và lo ngại về bảo mật và minh bạch.

Electroneum giải quyết những điểm đau này thông qua ứng dụng di động thân thiện với người dùng, giao dịch blockchain ETN chi phí thấp và tức thì, và đối tác với các tổ chức đáng tin cậy. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, Electroneum cung cấp một giải pháp an toàn, hiệu quả và bao gồm, trao quyền cho người dùng gửi, nhận và chi tiêu token ETN dễ dàng.

Tổng phát hành của token Electroneum (ETN) được giới hạn ở mức 21 tỷ ETN. Đây là giới hạn nguồn cung tối đa, nghĩa là sẽ không có token mới nào được tạo ra vượt quá con số này.

Tại thời điểm ra mắt, 21 tỷ token ETN đã được tạo ra .

. Trong đợt ICO, khoảng 6,3 tỷ token ETN đã được bán .

. Hiện tại, nguồn cung lưu thông là khoảng 18 tỷ token ETN, nghĩa là hầu hết tổng nguồn cung đã được đưa vào lưu thông.

Sự phân bổ cụ thể của các token còn lại (ngoài doanh số bán ICO) thường bao gồm các khoản phân bổ cho đội ngũ, dự trữ, phát triển hệ sinh thái và các mục đích khác, nhưng tỷ lệ chi tiết cụ thể ngoài doanh số bán ICO không được cung cấp trong các nguồn có sẵn.

Tham số Số lượng Tổng Cung (tối đa) 21 tỷ ETN Bán ICO ~6,3 tỷ ETN Nguyên Liệu Lưu Thông ~18 tỷ ETN

Tiện ích Token và Trường hợp Sử dụng

Trong hệ sinh thái Electroneum, token ETN phục vụ nhiều chức năng:

Phương tiện Trao đổi: Được sử dụng cho thanh toán ngang hàng, giao dịch thương mại và chuyển tiền.

Được sử dụng cho thanh toán ngang hàng, giao dịch thương mại và chuyển tiền. Nạp Tiền Di động: Cho phép người dùng mua thời gian sử dụng và dữ liệu di động ở các khu vực được hỗ trợ bằng ETN.

Cho phép người dùng mua thời gian sử dụng và dữ liệu di động ở các khu vực được hỗ trợ bằng ETN. Khuyến khích Hệ sinh thái: Cung cấp phần thưởng và khuyến khích cho các bên tham gia hệ sinh thái, bao gồm các tổ chức phi chính phủ và thương nhân.

Vào thời điểm ra mắt, một phần lớn token ETN đã được đưa vào lưu thông thông qua ICO và các hoạt động hệ sinh thái tiếp theo. Các token còn lại được phân bổ cho sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Electroneum, khuyến khích đội ngũ và dự trữ, với lịch trình mở khóa được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và ổn định thị trường.

Mô hình quản trị của Electroneum chủ yếu được quản lý bởi đội ngũ phát triển cốt lõi và các trình xác nhận đã biết, tập trung vào bảo mật mạng và nâng cấp giao thức. Mặc dù quản trị trên chuỗi và cơ chế staking truyền thống không phải là tính năng cốt lõi, cấu trúc trình xác nhận của mạng đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Người dùng hưởng lợi từ mạng lưới token ETN an toàn và hiệu quả mà không cần các quy trình staking phức tạp.

Electroneum đứng vững như một giải pháp sáng tạo trong ngành thanh toán kỹ thuật số, giải quyết các thách thức chính về loại trừ tài chính, chi phí giao dịch cao và tính phức tạp thông qua hệ sinh thái blockchain nhanh chóng, an toàn và thân thiện với người dùng. Với cơ sở người dùng ngày càng tăng và sự tập trung rõ ràng vào tiện ích thực tế, Electroneum và token ETN của nó chứng tỏ tiềm năng to lớn để thay đổi cách cá nhân và tổ chức tương tác với tài sản kỹ thuật số, đặc biệt ở các thị trường chưa được phục vụ tốt.

Sẵn sàng bắt đầu giao dịch Electroneum? Hướng dẫn "Hoàn chỉnh về Giao dịch Electroneum: Từ Bắt đầu đến Giao dịch Thực hành" của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả những gì bạn cần biết - từ những điều cơ bản về Electroneum và thiết lập ví đến các chiến lược giao dịch nâng cao và kỹ thuật quản lý rủi ro. Dù bạn mới làm quen với tiền điện tử hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước này sẽ trang bị cho bạn kiến thức trên nền tảng bảo mật của MEXC. Khám phá cách tối đa hóa tiềm năng token ETN của bạn ngay hôm nay!