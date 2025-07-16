Blockchain Là Gì?





Blockchain không chỉ gây nhầm lẫn cho những người mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, mà nhiều nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm trong cộng đồng tiền mã hoá cũng có thể khó mà hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của cụm từ này. Nhưng, sau khi đọc bài viết này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt được những thông tin cơ bản về blockchain.









Đầu tiên, blockchain là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán phi tập trung có thể lưu trữ vĩnh viễn các dữ liệu giao dịch trong các khối. Tương tự như sổ cái, khi người dùng ghi lại các giao dịch thông qua các node trên toàn thế giới, tạo ra các "bản sao lưu" tự động. Những "bản sao lưu" này là những gì chúng ta thường gọi là "block". Mỗi bản sao lưu đại diện cho một block. Các block này được liên kết với nhau dưới dạng một "chain". Dữ liệu trên blockchain liên tục phát triển và có thể được sử dụng bởi người dùng blockchain.









Các tính năng cốt lõi của blockchain bao gồm phân cấp, ẩn danh, chống giả mạo, giá trị duy nhất, hợp đồng thông minh, v.v., khiến chúng trở thành một công nghệ kỹ thuật số đầy hứa hẹn. Ngay từ đầu những năm 1980, nguyên mẫu của công nghệ blockchain đã tồn tại và được sử dụng để tạo ra loại tiền kỹ thuật số đầu tiên, eCash. Sự cải tiến liên tục của công nghệ blockchain đã tạo ra các loại tiền mã hoá kỹ thuật số mới được với đại diện là Bitcoin. Kể từ đó, các mạng tiền mã hoá đã được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain, đạt được sự phân cấp và phân bố.





Tất nhiên, việc duy trì và vận hành blockchain cũng yêu cầu các cơ chế tương ứng, bao gồm "node" và "không thể đảo ngược".









Cốt lõi của các giao dịch blockchain là giao tiếp ngang hàng. "Ngang hàng" ở đây đề cập đến một node và mọi máy tính trên toàn thế giới đều có thể trở thành một node cũng như tham gia vào mạng blockchain. Mỗi node độc lập duy trì một bản sao của blockchain, đảm bảo chức năng và tính bảo mật của mạng blockchain. Do đó, các node được coi là một cơ chế cơ bản và quan trọng cho phép hệ thống blockchain đạt được khả năng phân cấp và chống kiểm duyệt.









"Không thể đảo ngược" về cơ bản có nghĩa là dữ liệu được ghi lại trên blockchain không thể bị giả mạo. Điều này đạt được thông qua các mã hash, tạo thành cốt lõi về khả năng chống giả mạo của blockchain. Mỗi block chứa một giá trị hash, được tính bằng cách áp dụng mã hash cho tất cả dữ liệu trên blockchain. Mọi thay đổi dữ liệu sẽ dẫn đến thay đổi giá trị hash của block đó, do đó đảm bảo tính bất biến của dữ liệu trên blockchain.









So với các mạng khác, bản chất phi tập trung của blockchain là tăng cường đáng kể bảo mật mạng. Mỗi người tham gia vào mạng chỉ duy trì một bản sao dữ liệu và các hoạt động của họ được đồng bộ hóa trong thời gian thực. Điều này làm tăng chi phí và khó khăn cho tin tặc xâm nhập các mạng này. Để tấn công thành công mạng blockchain, tin tặc phải đóng góp ít nhất 50% sức mạnh tính toán của mạng. Đây là lý do tại sao blockchain được coi là một trong những cơ sở dữ liệu an toàn nhất. Một trong những ý định thiết kế chính của blockchain là ngăn không cho hồ sơ bị thay đổi. Hơn nữa, hệ thống được bảo vệ bằng mã hash, tăng cường hơn nữa khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của tin tặc.





Tất nhiên, phạm vi của blockchain vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính. Nó có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Việc sử dụng công nghệ blockchain không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu mà còn nâng cao hiệu quả bằng cách loại bỏ các can thiệp thủ công và giảm chi phí bằng cách loại bỏ các bên trung gian.









Nhược điểm về kỹ thuật: Phải thừa nhận rằng công nghệ liên quan đến blockchain vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, và vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi triển khai trên quy mô lớn và áp dụng trên thị trường. Mặc dù có bằng sáng chế nhưng các sản phẩm liên quan đến blockchain thực sự xuất hiện trước công chúng vẫn còn tương đối khan hiếm. Chúng ta hiện đang ở trong kỷ nguyên của Blockchain 2.0 và việc chuyển đổi sang Blockchain 3.0 sẽ đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực đáng kể.





Nhược điểm về kinh tế: Nhược điểm về kinh tế của blockchain chủ yếu thể hiện rõ trong đầu cơ tài chính. Hiện tại, tiền mã hoá thể hiện những biến động bất ổn cao, thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư đầu cơ. Hơn nữa, để nhận ra những lợi ích của công nghệ blockchain, các tổ chức kinh tế quan trọng trong xã hội, chẳng hạn như các doanh nghiệp, cần phải áp dụng và đầu tư . Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn duy trì cách tiếp cận chờ đợi vì họ cần xác minh lợi nhuận khi đầu tư vào blockchain.





Nhược điểm về pháp lý: Bản chất phi tập trung vốn có của blockchain khiến chính phủ khó có thể quản lý. Chẳng hạn, trong trường hợp hệ thống blockchain gặp phải lỗ hổng hoặc sự xâm nhập của tin tặc, việc tìm kiếm sự bảo vệ pháp lý từ chính phủ trở nên khó khăn.









Nhiều chuyên gia tin rằng blockchain có thể được phát triển như một công nghệ lâu dài, và xã hội trong tương lai sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ này. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, blockchain đã được công nhận rộng rãi về tính hiệu quả của mình trong các dự án mà sự tin tưởng vào các bên trung gian thấp cũng như chi phí cao.