Aster Token (ASTER) là gì? Hướng dẫn toàn diện về Token DEX cách mạng

Trong bối cảnh DeFi phát triển nhanh chóng ngày nay, việc tìm kiếm một nền tảng kết hợp khả năng giao dịch tiên tiến với thiết kế thân thiện với người dùng vẫn là một thách thức. Aster xuất hiện như một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung (DEX) thế hệ mới, giải quyết những vấn đề này thông qua công nghệ sáng tạo và các tính năng toàn diện. Hướng dẫn này khám phá mọi thứ bạn cần biết về Aster và token ASTER bản địa, từ hệ thống giao dịch hai chế độ độc đáo đến tokenomics và các ứng dụng thực tế. Dù bạn là một trader DeFi có kinh nghiệm hay mới bắt đầu với các sàn giao dịch phi tập trung, việc hiểu cách tiếp cận cách mạng của Aster đối với giao dịch hợp đồng vĩnh viễn có thể thay đổi cách bạn nghĩ về tài chính phi tập trung.





Những điểm chính

Aster Token (ASTER) cung cấp năng lượng cho sàn giao dịch phi tập trung thế hệ mới, cung cấp cả chế độ giao dịch chuyên nghiệp và đơn giản trên bốn blockchain chính.

Nền tảng giải quyết các vấn đề về hiệu quả vốn thông qua chương trình Trade & Earn, cho phép người dùng kiếm lợi suất trên tài sản thế chấp giao dịch với asBNB và USDF.

ASTER có nguồn cung cố định 8 tỷ token với 53,5% được phân bổ cho community airdrop và phân phối chiến lược ưu tiên những người tham gia sớm.

Hệ thống hai chế độ cung cấp giao dịch chống MEV thông qua 1001x Simple Mode và giao dịch sổ lệnh tiên tiến thông qua Pro Mode với phí maker cạnh tranh 0,01%.

Những phát triển sắp tới bao gồm Aster Chain L1 blockchain, tích hợp bằng chứng không tri thức và các hệ thống giao dịch dựa trên ý định cho các chiến lược đa chuỗi tự động.





Aster là sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung thế hệ mới được xây dựng cho mọi người, cung cấp cả giao dịch vĩnh viễn và spot thông qua một nền tảng thống nhất, ưu tiên cộng đồng. Sau việc sáp nhập chiến lược giữa Astherus và APX Finance, Aster đại diện cho nhiều hơn một việc đổi tên thương hiệu — đó là một tầm nhìn cách mạng đơn giản hóa và nâng cao toàn bộ trải nghiệm DeFi.

Nền tảng hoạt động trên nhiều blockchain chính bao gồm BNB Chain, Ethereum, Solana và Arbitrum, cung cấp cho các trader sự linh hoạt chưa từng có và khả năng tiếp cận thanh khoản sâu. Sự đổi mới cốt lõi của Aster nằm ở hệ thống giao dịch hai chế độ phục vụ cả các trader chuyên nghiệp tìm kiếm các tính năng tiên tiến và những người mới bắt đầu muốn thực hiện đơn giản bằng một cú nhấp chuột.

ASTER là token tiện ích bản địa cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái, cho phép tham gia quản trị, tối ưu hóa phí và truy cập các tính năng nền tảng tiên tiến. Với nguồn cung tối đa 8 tỷ token, ASTER đóng vai trò là xương sống cho việc tạo ra giá trị, trao đổi và phối hợp cộng đồng trên toàn bộ cơ sở hạ tầng giao dịch toàn diện của Aster.

Nền tảng kết hợp độc đáo giữa bảo mật, hiệu suất và thiết kế tập trung vào người dùng, được hỗ trợ bởi YZi Labs và được ủng hộ bởi một đội ngũ phát triển mạnh mẽ cam kết xây dựng sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung tốt nhất trong không gian này. Cách tiếp cận của Aster tập trung vào việc cung cấp các trải nghiệm giao dịch phái sinh on-chain liền mạch, mạnh mẽ và thực sự phi tập trung có thể cạnh tranh với các lựa chọn thay thế tập trung.

Khía cạnh Aster (Nền tảng) ASTER (Token) Định nghĩa Hệ sinh thái DEX hoàn chỉnh và nền tảng giao dịch Token tiện ích bản địa cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Chức năng Cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch, thanh khoản và dịch vụ Kích hoạt quản trị, thanh toán phí và tiện ích nền tảng Thành phần Pro Mode, 1001x Simple Mode, Aster Earn, giao dịch spot Token BEP-20 với nguồn cung tối đa 8 tỷ Mục đích Tạo điều kiện cho giao dịch vĩnh viễn và spot phi tập trung Phối hợp những người tham gia mạng và phân phối giá trị Sử dụng Giao dịch vĩnh viễn, truy cập sản phẩm lợi suất, quản lý danh mục Stake cho quản trị, trả phí, kiếm phần thưởng Phạm vi Nền tảng đa chuỗi trên 4 mạng chính Tiêu chuẩn token đơn lẻ trên Binance Smart Chain





Các sàn giao dịch phi tập trung truyền thống buộc người dùng phải điều hướng qua nhiều nền tảng, giao thức và giao diện để truy cập các tính năng giao dịch toàn diện. Aster giải quyết điều này bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất nơi các trader có thể truy cập hợp đồng vĩnh viễn, giao dịch spot, tạo lợi suất và các công cụ giao dịch tiên tiến trong một giao diện liền mạch.

Hầu hết các DEX yêu cầu người dùng khóa vốn nhàn rỗi làm tài sản thế chấp mà không tạo ra lợi nhuận bổ sung. Aster giới thiệu hiệu quả vốn cách mạng thông qua chương trình Trade & Earn, cho phép người dùng sử dụng các tài sản tạo lợi suất như asBNB (token staking thanh khoản) và USDF (stablecoin tạo lợi suất) làm tài sản thế chấp giao dịch trong khi tiếp tục kiếm phần thưởng thù lao.

Các cuộc tấn công Giá trị Có thể Trích xuất Tối đa (MEV) tàn phá giao dịch phi tập trung, khiến người dùng nhận được giá thực hiện tồi tệ hơn. 1001x Simple Mode của Aster cung cấp việc thực hiện không MEV bằng một cú nhấp chuột bảo vệ các trader khỏi front-running và các cuộc tấn công sandwich trong khi duy trì sự minh bạch hoàn toàn trên chuỗi.

Các tính năng giao dịch chuyên nghiệp thường đi kèm với phí cấm đoán và đường cong học tập dốc. Aster giải quyết điều này thông qua cấu trúc phí dẫn đầu ngành của Pro Mode (phí maker 0,01%, phí taker 0,035%) kết hợp với giao diện trực quan làm cho giao dịch tiên tiến có thể truy cập được cho người dùng ở mọi cấp độ kỹ năng.









Aster xuất hiện từ tầm nhìn chiến lược tạo ra sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung xác định sau khi sáp nhập hai dự án DeFi tiên phong. Astherus mang đến chuyên môn đã được chứng minh về các sản phẩm tạo lợi suất và đổi mới staking thanh khoản, trong khi APX Finance đóng góp cơ sở hạ tầng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn mạnh mẽ và công nghệ phái sinh tiên tiến.

Nền tảng thống nhất đại diện cho nhiều hơn sự hợp nhất — nó thể hiện một sự tái tưởng tượng hoàn toàn về cách giao dịch phi tập trung nên hoạt động. Được hỗ trợ bởi YZi Labs và được phát triển bởi một đội ngũ có chuyên môn sâu về cả tài chính truyền thống và công nghệ blockchain, Aster được hình thành để chiếm thị phần đáng kể trong thị trường giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trị giá hàng tỷ đô la.

Dòng thời gian phát triển của dự án phản ánh sự đổi mới nhanh chóng, với các mốc quan trọng bao gồm việc ra mắt các chế độ giao dịch kép, triển khai chức năng đa chuỗi và giới thiệu các tính năng cách mạng như hợp đồng vĩnh viễn chứng khoán 24/7 và hệ thống tài sản thế chấp tạo lợi suất. Sự kiện Tạo Token vào ngày 17 tháng 9 năm 2025 đánh dấu sự chuyển đổi của Aster sang quyền sở hữu cộng đồng hoàn toàn và quản trị phi tập trung.









Aster độc đáo cung cấp hai trải nghiệm giao dịch bổ sung. Pro Mode cung cấp giao diện sổ lệnh tiên tiến với thanh khoản sâu, đòn bẩy lên đến 100x và các công cụ giao dịch tinh vi có thể cạnh tranh với các sàn giao dịch tập trung trong khi duy trì phí thấp hơn. 1001x Simple Mode cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn on-chain, chống MEV với đòn bẩy lên đến 1001x thông qua thực hiện một cú nhấp chuột, hoàn hảo cho những người dùng tìm kiếm sự đơn giản mà không hy sinh sức mạnh.

Chương trình Trade & Earn biến đổi cách các trader sử dụng tài sản thế chấp bằng cách cho phép các tài sản tạo lợi suất làm ký quỹ. Người dùng có thể sử dụng asBNB (kiếm phần thưởng staking BNB cộng với lợi ích Launchpool) hoặc USDF (tạo lợi suất stablecoin thông qua các chiến lược delta-trung tính) làm tài sản thế chấp giao dịch, tạo ra hiệu quả vốn chưa từng có nơi mỗi giao dịch tạo ra cả lợi nhuận giao dịch và thu nhập thù lao.

Hoạt động trên BNB Chain, Ethereum, Solana và Arbitrum, Aster cung cấp giao dịch đa chuỗi liền mạch mà không yêu cầu người dùng quản lý nhiều ví hoặc kết nối tài sản thủ công. Cách tiếp cận đa chuỗi này đảm bảo thực hiện tối ưu bất kể người dùng nắm giữ tài sản của họ ở đâu trong khi duy trì các nhóm thanh khoản thống nhất.

Các trader chuyên nghiệp được hưởng lợi từ các lệnh ẩn, tự động hóa giao dịch lưới, chế độ hedge cho các vị thế long/short đồng thời và các công cụ quản lý rủi ro toàn diện. Nền tảng hỗ trợ cả chế độ ký quỹ cô lập và chéo, phân tích thời gian thực và giao diện giao dịch có thể tùy chỉnh phù hợp với các phong cách và sở thích giao dịch cá nhân.





Các trader tổ chức và người dùng DeFi chuyên nghiệp tận dụng Pro Mode của Aster cho các chiến lược phái sinh tinh vi, bao gồm hedge delta-trung tính, các cơ hội arbitrage và các vị thế đa tài sản phức tạp. Thanh khoản sâu và các loại lệnh tiên tiến của nền tảng cho phép thực hiện các chiến lược trước đây chỉ có thể thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung.

Các trader cá nhân tối đa hóa hiệu quả vốn bằng cách sử dụng tài sản thế chấp tạo lợi suất cho giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Ví dụ, người dùng có thể stake BNB để nhận asBNB, sử dụng nó làm ký quỹ giao dịch cho các vị thế có đòn bẩy và đồng thời kiếm phần thưởng staking BNB, phân bổ Launchpool và lợi nhuận giao dịch tiềm năng — tạo ra nhiều luồng thu nhập từ một triển khai vốn duy nhất.

Chức năng giao dịch lưới cho phép người dùng thực hiện các chiến lược thuật toán tự động mua thấp và bán cao trong các khoảng giá được xác định. Việc tự động hóa này đặc biệt có giá trị trong các thị trường biến động nơi việc thực hiện thủ công sẽ không thực tế, cho phép các trader nắm bắt lợi nhuận từ các dao động giá mà không cần giám sát liên tục.

Người dùng quản lý các danh mục đa dạng hóa trên nhiều hệ sinh thái blockchain thông qua giao diện thống nhất của Aster. Điều này bao gồm giao dịch hợp đồng vĩnh viễn dựa trên SOL trong khi sử dụng các sản phẩm lợi suất BNB Chain làm tài sản thế chấp, hoặc truy cập lợi suất Ethereum DeFi trong khi giao dịch phái sinh dựa trên Arbitrum, tất cả trong một nền tảng duy nhất.





ASTER duy trì nguồn cung tối đa cố định 8 tỷ token được phân phối một cách chiến lược để đảm bảo sự bền vững lâu dài và sự phù hợp của cộng đồng. Việc phân bổ ưu tiên phần thưởng cộng đồng và phát triển hệ sinh thái trong khi duy trì các ưu đãi phù hợp cho những người đóng góp cốt lõi và cung cấp thanh khoản.

Phân tích phân phối token:

Airdrop: 53,5% (4,280,000,000 ASTER) - Phân bổ lớn nhất thưởng cho những người dùng trung thành đã tham gia các chương trình Aster Spectra, kiếm điểm trung thành thông qua giao dịch và đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái. Việc mở khóa ban đầu 704 triệu token (8,8% tổng số) đã xảy ra tại TGE cho những người tham gia đủ điều kiện.

Hệ sinh thái & Cộng đồng: 30% (2,400,000,000 ASTER) - Hỗ trợ di cư người nắm giữ APX, khởi động thanh khoản, quan hệ đối tác chiến lược, các sáng kiến tiếp thị và tài trợ phát triển. Bao gồm cơ chế chuyển đổi APX-thành-ASTER với tỷ lệ hối đoái giảm dần theo thời gian.

Ngân khố: 7% (560,000,000 ASTER) - Dành riêng cho các sáng kiến chiến lược trong tương lai, dự trữ hoạt động và các chương trình được phê duyệt bởi quản trị. Vẫn bị khóa cho đến khi được sử dụng thông qua các quyết định quản trị cộng đồng.

Đội ngũ: 5% (400,000,000 ASTER) - Phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi và cố vấn với vesting tuyến tính cliff 1 năm và 40 tháng để đảm bảo cam kết lâu dài và sự phù hợp với thành công của dự án.

Thanh khoản & Niêm yết: 4,5% (360,000,000 ASTER) - Dành riêng cho niêm yết sàn giao dịch và khởi động thanh khoản, được mở khóa hoàn toàn tại TGE để đảm bảo tính khả dụng giao dịch ngay lập tức và sự ổn định thị trường.

Thiết kế tokenomics bao gồm các cơ chế mua lại doanh thu giao thức và phân phối phần thưởng dựa trên quản trị để duy trì giá trị token và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong các quyết định phát triển nền tảng.









Những người nắm giữ ASTER tham gia vào các quyết định quản trị phi tập trung ảnh hưởng đến phát triển nền tảng, cấu trúc phí và các sáng kiến chiến lược. Những người nắm giữ token bỏ phiếu về các bản cập nhật giao thức, phân bổ ngân khố và quan hệ đối tác hệ sinh thái, đảm bảo sự phát triển do cộng đồng thúc đẩy phù hợp với lợi ích người dùng thay vì kiểm soát tập trung.

Nền tảng thực hiện các cơ chế tối ưu hóa phí cho những người nắm giữ ASTER, mặc dù các cấu trúc giảm giá cụ thể tiếp tục phát triển thông qua các quyết định quản trị. Ngoài ra, ASTER đóng vai trò là nền tảng để chia sẻ doanh thu giao thức, nơi phí giao dịch và doanh thu nền tảng chảy ngược lại cho những người nắm giữ token tích cực và những người tham gia quản trị.

ASTER mở khóa quyền truy cập vào các tính năng nền tảng tiên tiến, quyền truy cập ưu tiên vào các cặp giao dịch mới và sự tham gia độc quyền vào các chương trình hệ sinh thái. Điều này bao gồm quyền truy cập sớm vào các cơ hội yield farming, phân bổ ưu tiên trong việc ra mắt token và giới hạn vị thế tăng cường cho các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp.

ASTER đóng vai trò là con đường nâng cấp cho những người nắm giữ token APX legacy thông qua cơ chế chuyển đổi có cấu trúc với tỷ lệ hối đoái nhạy cảm với thời gian. Quá trình di cư này đảm bảo chuyển đổi liền mạch từ hệ sinh thái trước đó trong khi thưởng cho những người chấp nhận sớm tham gia kịp thời vào quá trình nâng cấp.





Lộ trình của Aster tập trung vào ba sự phát triển biến đổi sẽ thiết lập nó như nền tảng phái sinh phi tập trung hàng đầu. Aster Chain sắp tới đại diện cho blockchain Layer 1 được xây dựng có mục đích được tối ưu hóa đặc biệt cho giao dịch tần số cao và các hoạt động DeFi phức tạp, cung cấp tính cuối cùng giao dịch dưới giây và chi phí gas giảm đáng kể cho tất cả các hoạt động giao dịch.

Tích hợp bằng chứng không tri thức sẽ tăng cường quyền riêng tư và khả năng mở rộng trong khi cho phép các danh mục chiến lược giao dịch tinh vi mới trước đây không thể thực hiện trong môi trường blockchain minh bạch. Công nghệ này sẽ cho phép các trader tổ chức thực hiện các vị thế lớn mà không tiết lộ chiến lược của họ trong khi duy trì đảm bảo phi tập trung và bảo mật đầy đủ.

Hệ thống giao dịch dựa trên ý định có lẽ đại diện cho sự đổi mới tham vọng nhất, tự động hóa các chiến lược đa chuỗi phức tạp bằng cách diễn giải ý định của người dùng và thực hiện các con đường tối ưu qua các nguồn thanh khoản và mạng blockchain khác nhau. Hệ thống này sẽ cho phép các trader thể hiện các kết quả mong muốn thay vì quản lý thủ công các chi tiết thực hiện phức tạp.

Những phát triển này định vị Aster để nắm bắt thị phần đáng kể trong lĩnh vực phái sinh vĩnh viễn đang phát triển nhanh chóng, đã chứng minh hàng trăm tỷ khối lượng giao dịch hàng tháng trên các nền tảng phi tập trung.









Aster chủ yếu cạnh tranh với các DEX hợp đồng vĩnh viễn đã được thiết lập bao gồm GMX, dYdX và Gains Network, nhưng tự khác biệt thông qua các đổi mới độc đáo giải quyết các hạn chế giao dịch DeFi chung.

Lợi thế cạnh tranh của Aster:

Không giống như mô hình single-pool của GMX tạo ra các xung đột tiềm năng giữa các trader và nhà cung cấp thanh khoản, Aster sử dụng các cơ chế sổ lệnh truyền thống trong Pro Mode loại bỏ những vấn đề cấu trúc này trong khi duy trì phi tập trung. Cách tiếp cận hai chế độ cung cấp cả giao dịch sổ lệnh chuyên nghiệp và thực hiện một cú nhấp chuột đơn giản, cung cấp sự linh hoạt mà các đối thủ cạnh tranh không thể sánh bằng.

Chương trình Trade & Earn cách mạng tạo ra hiệu quả vốn không thể thực hiện với các DEX hợp đồng vĩnh viễn truyền thống. Trong khi các đối thủ cạnh tranh yêu cầu tài sản thế chấp nhàn rỗi, Aster cho phép người dùng kiếm lợi suất trên ký quỹ thông qua phần thưởng staking asBNB và chiến lược delta-trung tính USDF, có hiệu quả cung cấp đòn bẩy "miễn phí" cho các trader tích cực.

Kiến trúc đa chuỗi bản địa của Aster vượt trội các đối thủ cạnh tranh thường hoạt động trên các mạng đơn lẻ hoặc yêu cầu các cơ chế kết nối phức tạp. Cách tiếp cận này cung cấp quyền truy cập liền mạch vào thanh khoản và tài sản trên các hệ sinh thái blockchain chính mà không có độ phức tạp bổ sung hoặc rủi ro bảo mật.

Chế độ 1001x chống MEV giải quyết trực tiếp các vấn đề chất lượng thực hiện ảnh hưởng đến các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung khác, đảm bảo người dùng nhận được định giá công bằng mà không có front-running hoặc các cuộc tấn công sandwich thường ảnh hưởng đến các đối thủ cạnh tranh dựa trên AMM.





ASTER có sẵn để giao dịch trên MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được biết đến với các biện pháp bảo mật toàn diện, phí giao dịch cạnh tranh và giao diện thân thiện với người dùng. MEXC cung cấp nhiều cặp giao dịch cho ASTER, đảm bảo thanh khoản đầy đủ và khám phá giá cho cả các trader bán lẻ và tổ chức.

Sàn giao dịch cung cấp cả giao dịch spot cho việc mua ASTER trực tiếp và các tính năng tiên tiến bao gồm giao dịch tương lai, tùy chọn staking và các công cụ quản lý danh mục. Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của MEXC hỗ trợ giao dịch tần số cao trong khi duy trì các giao thức bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tài sản người dùng.





Hướng dẫn mua từng bước trên MEXC:

Tạo tài khoản MEXC - Truy cập trang web MEXC và hoàn tất đăng ký với xác minh email và yêu cầu KYC. Bảo mật tài khoản của bạn - Kích hoạt xác thực hai yếu tố và hoàn tất xác minh danh tính để có quyền truy cập giao dịch đầy đủ. Nạp tiền - Chuyển USDT hoặc các tiền điện tử được hỗ trợ khác vào ví MEXC của bạn thông qua các mạng được hỗ trợ. Điều hướng đến thị trường ASTER - Tìm kiếm "ASTER" trong phần giao dịch và chọn cặp giao dịch ưa thích của bạn. Đặt lệnh của bạn - Chọn giữa lệnh thị trường cho việc thực hiện ngay lập tức hoặc lệnh giới hạn cho các mục tiêu giá cụ thể. Xác nhận mua hàng - Xem lại chi tiết giao dịch và xác nhận việc mua token ASTER của bạn. Quản lý holdings - Theo dõi số dư ASTER của bạn trong danh mục MEXC hoặc rút về ví bên ngoài nếu muốn.





Aster đại diện cho một sự thay đổi mô hình trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung bằng cách kết hợp các tính năng chuyên nghiệp tiên tiến với thiết kế thân thiện với người dùng và các đổi mới hiệu quả vốn cách mạng. Thông qua hệ thống giao dịch hai chế độ, tùy chọn tài sản thế chấp tạo lợi suất và kiến trúc đa chuỗi, Aster giải quyết các hạn chế cơ bản đã ngăn cản các DEX cạnh tranh hiệu quả với các lựa chọn thay thế tập trung.

Hệ sinh thái token ASTER tạo ra giá trị bền vững thông qua quản trị cộng đồng, chia sẻ doanh thu giao thức và các chức năng tiện ích hệ sinh thái phù hợp với lợi ích của các bên liên quan với thành công của nền tảng. Khi thị trường phái sinh DeFi tiếp tục mở rộng, cách tiếp cận toàn diện của Aster định vị nó để nắm bắt thị phần đáng kể trong khi cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội.

Với các đổi mới sắp tới bao gồm Aster Chain, tích hợp không tri thức và các hệ thống giao dịch dựa trên ý định, Aster đang xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ định hình thế hệ tiếp theo của tài chính phi tập trung. Đối với các trader tìm kiếm khả năng tiên tiến, hiệu quả vốn vượt trội và tham gia vào một hệ sinh thái do cộng đồng điều khiển, Aster cung cấp những lợi thế thuyết phục so với các lựa chọn thay thế hiện có.





