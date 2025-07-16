Lệnh One-Cancels-the-Other (OCO) là gì?





Thị trường tiền mã hóa luôn thay đổi, các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc dự đoán chính xác diễn biến thị trường. Trong những tình huống như vậy, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh OCO: đặt đồng thời hai lệnh ngược nhau để nắm bắt cơ hội trên thị trường hoặc tránh những đợt giảm giá nghiêm trọng.









Lệnh OCO (One-Cancels-the-Other), còn được gọi là lệnh ủy thác chọn lọc, kết hợp lệnh Stop Limit và lệnh Limit thành một lệnh OCO duy nhất để đặt lệnh. Khi lệnh Stop Limit được kích hoạt hoặc khi lệnh Limit được khớp/khớp một phần, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Nếu một trong hai lệnh bị hủy thủ công, lệnh còn lại cũng đồng thời bị hủy.





Lệnh OCO nhằm mục đích đảm bảo thực hiện mua/bán với giá tốt hơn. Trong giao dịch Spot, nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược giao dịch này khi muốn đặt đồng thời cả lệnh Stop Limit và lệnh Limit.













Lệnh OCO Spot cho phép nhà đầu tư đặt đồng thời lệnh TP/SL và lệnh Limit, từ đó giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro tốt hơn.









Lệnh OCO Spot được hệ thống thực hiện tự động mà không cần sự can thiệp thủ công của nhà đầu tư. Việc thực thi lệnh tự động có thể hỗ trợ nhà giao dịch tránh việc đưa ra quyết định đầu tư theo cảm xúc và phán đoán sai lầm, nâng cao kỷ luật giao dịch.









Bằng cách sử dụng chiến lược đặt lệnh OCO khi giao dịch Spot, nhà đầu tư có thể đặt đồng thời cả lệnh kích hoạt dừng lỗ và chốt lãi bằng giá giới hạn, mà không cần đặt hai lệnh riêng biệt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng giám sát, dẫn đến tăng hiệu quả giao dịch.









Điểm đặc biệt của lệnh OCO Spot là khi một lệnh được thực thi thì lệnh kia sẽ tự động bị hủy. Điều này giúp tránh giao dịch chồng chéo, ngăn chặn rủi ro không đáng có.









Chiến lược đặt lệnh OCO Spot phù hợp với các tình huống giao dịch đòi hỏi sự linh hoạt trong việc ứng phó với biến động của thị trường, kiểm soát rủi ro và giảm thiểu sự không chắc chắn.









Các nhà giao dịch hy vọng mua được với giá thấp hơn khi thị trường điều chỉnh nhưng sợ bỏ lỡ nếu không chỉnh và giá tăng. Do đó, nếu không có điều chỉnh và giá tăng luôn, hệ thống sẽ thực hiện lệnh mua ở mức giá đã cài đặt.





Trong trường hợp này, lệnh OCO Spot bao gồm lệnh mua dừng lỗ và lệnh mua giới hạn.









Các nhà giao dịch tin rằng vẫn còn tiềm năng tăng giá cao hơn mức giá hiện tại và muốn bán ở mức cao nhất nhưng sợ giá giảm, dẫn đến mất lợi nhuận. Vì vậy, nếu giá giảm đến mức giá đã cài đặt hệ thống sẽ kích hoạt lệnh bán tài sản.





Trong trường hợp này, lệnh OCO Spot bao gồm lệnh bán dừng lỗ và lệnh bán giới hạn.









Lệnh bán: Giá (Lệnh Limit) > Giá thị trường hiện tại > Giá kích hoạt dừng lỗ (Lệnh TP/SL)





Lệnh mua: Giá (Lệnh Limit) < Giá thị trường hiện tại < Giá kích hoạt dừng lỗ (Lệnh TP/SL)

















Sau khi vào trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Spot] để mở giao diện giao dịch giao ngay.













Dựa trên phân tích thị trường và kế hoạch đầu tư, hãy xác định mức giá bạn muốn mua/bán tài sản.













Bạn cần đặt cả giá dừng lỗ và giá giới hạn:





Lệnh mua dừng lỗ là khi giá tăng đến một mức nhất định thì tài sản sẽ được tự động mua





Lệnh mua giới hạn là khi giá giảm đến một mức nhất định thì tài sản sẽ được tự động mua.













Tương tự, bạn cần đặt cả giá dừng lỗ và giá giới hạn:





Lệnh bán giới hạn là khi giá tăng đến một mức nhất định thì tài sản sẽ tự động được bán.





Lệnh bán dừng lỗ là khi giá giảm đến một mức nhất định thì tài sản sẽ tự động được bán.













Sau khi xác nhận các thông số chính xác, hãy đặt lệnh.













Sau khi đặt lệnh, bạn cần theo dõi chặt chẽ biến động thị trường. Khi giá đạt đến bất kỳ điều kiện nào bạn đã đặt, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác mua/bán tương ứng và hủy lệnh điều kiện còn lại.









Lưu ý





Khi đặt lệnh OCO Spot, hai lệnh có điều kiện này sẽ tồn tại dưới dạng một cặp và khi một trong các điều kiện được kích hoạt thì lệnh còn lại sẽ bị hủy.





Hướng dẫn thao tác có thể khác nhau trên các hệ điều hành khác nhau. Vui lòng tham khảo hệ điều hành thực tế.













Lệnh OCO Spot (One-Cancels-the-Other) là chiến lược giao dịch đặt hai lệnh có điều kiện cùng lúc, trong đó một lệnh sẽ tự động hủy khi lệnh còn lại được thực hiện. Nó được sử dụng để kiểm soát rủi ro và lựa chọn điểm vào lệnh.





Tuyên bố rủi ro: Ưu điểm của chiến lược OCO Spot nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro và tự động hóa giao dịch. Tuy nhiên, nhược điểm là nó có thể không được thực hiện như mong đợi do biến động thị trường. Khi sử dụng lệnh OCO để giao dịch Spot, bạn cần theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, đảm bảo rằng chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.