Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Khái niệm Cơ bản/Ví Tiền Mã Hóa Là Gì?

Ví Tiền Mã Hóa Là Gì?

16/07/2025
Nhiều người dùng mới bắt đầu trong lĩnh vực blockchain quan tâm đến tiền mã hóa nhưng vẫn chưa am hiểu về ví tiền mã hóa. Ví tiền mã hóa chủ yếu bao gồm ví phần cứng (còn được gọi là ví lạnh) và ví phần mềm (còn được gọi là ví nóng), có sự khác biệt đáng kể về các khía cạnh khác nhau. Hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích nội dung liên quan đến ví tiền mã hóa thông qua bài viết này.


1.Định nghĩa & Đặc điểm của ví tiền mã hóa


Đầu tiên, hãy hiểu rằng ví tiền mã hóa là một chương trình phần mềm tập trung vào địa chỉ và khóa riêng tư. Một mặt, sổ cái phân tán dựa vào các cặp khóa công khai và riêng tư để ký các giao dịch và đảm bảo tính xác thực. Mặt khác, khi các giao dịch tiền mã hóa diễn ra, ví tiền mã hóa có thể cung cấp khóa cho chữ ký số và tạo điều kiện theo dõi cũng như xử lý các giao dịch. Tính bảo mật của ví tiền mã hóa được đảm bảo do việc triển khai các cơ chế mã hóa và phi tập trung.

Là một công cụ quan trọng, ví tiền mã hóa lưu giữ hồ sơ về các tài khoản chuyên dụng trong mạng blockchain. Và không lưu trữ các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền mã hóa (tương tự như tài khoản ngân hàng trong thế giới thực), mà thay vào đó là lưu trữ và ghi lại các khóa của người dùng (khóa công khai và khóa riêng tư). Các khóa này sau đó được đặt trên một blockchain cụ thể. Do đó, khi sử dụng tiền mã hóa trong ví, điều đó có nghĩa là địa chỉ ví (bao gồm ID chữ và số được tạo dựa trên khóa công khai và khóa riêng tư) và khóa riêng tư phải khớp trước khi mọi hoạt động được phép.

Ví dụ: Nếu ai đó muốn nhận được tài sản chuyển từ ví tiền mã hóa của bạn, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ ví và không nên tiết lộ khóa riêng tư. Điều này là do khóa riêng tư là mật khẩu duy nhất để truy cập vào tài sản trong ví tiền mã hóa. Nếu bị người khác lấy mất khóa riêng tư, thì điều đó tương đương với việc các quyền liên quan đến ví và tài sản của bạn trong ví có thể bị đe dọa trực tiếp.

2.Ví tiền mã hóa phần mềm (Ví nóng) so với Ví tiền mã hóa phần cứng (Ví lạnh)


Ví tiền mã hóa phần mềm, còn được gọi là ví nóng, có thể kết nối với toàn bộ blockchain. Chẳng hạn, khi bạn tạo tài khoản và nạp trên MEXC, điều đó có nghĩa là bạn đang nạp vào ví nóng của MEXC. Tuy nhiên, MEXC chuyển phần lớn tài sản của người dùng sang ví lạnh.

Tại sao phải chuyển tài sản sang ví tiền mã hóa phần cứng (ví lạnh)? Điều này là do ví lạnh là loại ví không được kết nối với blockchain và có thể được sử dụng ngoại tuyến. Chỉ sử dụng phương tiện vật lý để lưu trữ khóa, nghĩa là không thể thực hiện giao dịch nếu không có kết nối internet. Điều này làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các cuộc tấn công vào tài sản kỹ thuật số.

Từ đó cho thấy, sử dụng ví lạnh rõ ràng là cách an toàn hơn để người dùng "lưu trữ" tài sản kỹ thuật số. Loại ví này phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn. Đối với những người mới bắt đầu chỉ muốn mua một lượng nhỏ tiền mã hóa, việc sử dụng ví nóng thường được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu tài sản tiền mã hóa là khá lớn (vài triệu USDT trở lên tương đương với tiền mã hóa), bạn nên sử dụng ví lạnh.

3.Kết luận


Là bước đầu tiên trong lĩnh vực blockchain, nên có ví tiền mã hóa là điều cần thiết. Trong thế giới blockchain, miễn là chúng ta sao lưu cụm từ ghi nhớ và khóa ví, chúng ta sẽ không phải trải qua cảm giác tổn thất tài sản khi mất tài khoản ngân hàng như trong cuộc sống thực. Ví tiền mã hóa phần mềm (ví nóng) phổ biến hơn trên thị trường giao dịch, nhưng ví tiền mã hóa phần cứng (ví lạnh) vượt trội về mặt bảo mật. Bất kể loại ví nào, chỉ thông qua sự hiểu biết toàn diện về định nghĩa, nguyên tắc cơ bản, phân loại và chức năng của ví tiền mã hóa, chúng ta mới có thể sử dụng một cách đáng tin cậy và thuận tiện hơn.


