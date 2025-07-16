Blockchain Explorer là gì?









Blockchain explorer là một công cụ cung cấp cho người dùng khả năng duyệt và tra cứu tất cả thông tin trên blockchain. Cũng là một cơ sở hạ tầng thiết yếu cho tất cả các dự án blockchain.





Đối với hầu hết người dùng, Blockchain explorer cho phép tra cứu chi tiết giao dịch, địa chỉ hợp đồng token và thậm chí quan sát thông tin liên quan đến địa chỉ ví cụ thể. Đối với nhà phát triển thì có thể truy cập dữ liệu liên quan từ Blockchain explorer để có được thông tin chính xác cho sản phẩm.









Blockchain explorer thường bao gồm thông tin cơ bản về public blockchain, chi tiết giao dịch, thông tin hợp đồng thông minh, bảng dữ liệu, giao diện nhà phát triển, v.v. Hãy sử dụng Etherscan làm ví dụ để giải thích.









Người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin cơ bản về public blockchain trên trang chủ của Blockchain explorer. Trên trang chủ của Etherscan , ngoài thanh tìm kiếm, bạn cũng có thể tìm thấy dữ liệu cơ bản về mạng Ethereum hiện tại, chẳng hạn như giá token, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, phí gas, khối mới nhất và giao dịch mới nhất.













Sử dụng trình Blockchain explorer, bạn có thể xem thông tin chi tiết về từng khối, bao gồm chiều cao khối, giao dịch có trong khối, mã hash, độ khó, thông tin người khai thác, gas, v.v.













Trên trang chủ, chúng ta có thể thấy các mã hash giao dịch được liệt kê theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ giao dịch gần đây nhất.





Bằng cách nhấp vào bất kỳ mã hash giao dịch nào, bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về giao dịch cụ thể đó. Điều này bao gồm trạng thái giao dịch, địa chỉ người gửi và người nhận, giá trị được chuyển trong giao dịch, gas đã thanh toán và các chi tiết liên quan khác.





Thông tin giao dịch không chỉ bao gồm thông tin token phổ biến mà còn bao gồm thông tin chi tiết về giao dịch NFT (Token không thể thay thế).













Thông tin hợp đồng thông minh đại diện cho các chi tiết khác nhau về hợp đồng thông minh. Ví dụ: Khi xem BNB (Binance Coin) như trong hình, bạn có thể tìm thấy dữ liệu như tổng nguồn cung token, số lượng người nắm giữ và thông tin của người nắm giữ, vốn hóa thị trường, giá token hiện tại, hợp đồng token, thông tin giao dịch, v.v.





Tương tự, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin về một địa chỉ ví cụ thể. Bằng cách nhập địa chỉ ví vào thanh tìm kiếm trên trang chủ của Blockchain explorer, bạn có thể xem các token được giữ trong địa chỉ đó, số lượng tương ứng của chúng và thông tin chi tiết về mã hash giao dịch được liên kết với địa chỉ ví đó.













Etherscan cung cấp bảng dữ liệu trực quan để giúp người dùng xem dữ liệu chính một cách trực quan. Mặc dù các bảng dữ liệu tích hợp trong Blockchain explorer mang tính thông tin, nhưng cũng có nhiều website dữ liệu bên thứ ba chuyên nghiệp hơn cung cấp các biểu đồ hiển thị toàn diện hơn về màu sắc và độ chi tiết.













Hầu hết các trình khám phá blockchain đều cung cấp các giao diện và tài liệu API chuyên dụng để hỗ trợ các nhà phát triển truy cập dữ liệu trình duyệt của họ. Các nhà phát triển có thể sử dụng các API này để hợp lý hóa quy trình thu thập và sử dụng dữ liệu blockchain.





Ngoài các cấu trúc đã đề cập, Etherscan Blockchain explorer còn cung cấp các tính năng như chuyển đổi đơn vị, theo dõi, truy vấn tên miền, v.v. Etherscan được coi là một trong những Blockchain explorer có các tính năng hoàn chỉnh nhất hiện có trên thị trường.









Chúng tôi sử dụng quy trình rút USDT từ Ethereum sang nền tảng MEXC để trình bày cách sử dụng Blockchain explorer để kiểm tra lịch sử rút của bạn.





1. Mở Ứng dụng MEXC, chọn [Ví] ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào [Spot] ở trên cùng, sau đó nhấp vào biểu tượng sổ ghi chép ở bên phải để truy cập trang Lịch sử giao dịch tiền điện tử.









2. Trên trang Lịch sử giao dịch tiền điện tử, tìm lịch sử rút USDT từ Ethereum sang nền tảng MEXC và nhấp vào [Đã hoàn thành] để xem chi tiết khoản nạp.









3. Trên trang Chi tiết nạp, bạn có thể tìm thấy TxID cho khoản nạp này. Bấm vào nút sao chép.









xóa ":0" ở cuối TxID rồi nhấp vào nút tìm kiếm. 4. Mở Ethereum blockchain explorer, Etherscan và dán TxID đã sao chép vào thanh tìm kiếm của trình duyệt. Vui lòng đảm bảorồi nhấp vào nút tìm kiếm.





Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào siêu liên kết [Blockchain Explorer] bên dưới TxID để điều hướng trực tiếp đến giao dịch này trên Blockchain explorer.









5. Bằng cách so sánh mã hash, thời gian, số lượng, địa chỉ và các thông tin khác, bạn có thể xác minh xem giao dịch này có phải là giao dịch rút mà bạn đang tìm kiếm hay không.





Blockchain explorer là một trong những công cụ có giá trị nhất để nghiên cứu các giao dịch blockchain. Đó là cánh cửa giúp bạn bước vào thế giới phức tạp của tiền mã hóa, cung cấp dữ liệu chi tiết trên chuỗi cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Với sự trợ giúp của blockchain explorer, bạn có thể dễ dàng đọc và hiểu thông tin có trên blockchain.