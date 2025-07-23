Cấu trúc mạng và lợi ích phi tập trung của Messier (M87)

Messier (M87) có một hệ sinh thái tiện ích đa lớp được thiết kế để mang lại giá trị bền vững cho những người nắm giữ token và người dùng. Kiến trúc của Messier (M87) đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mã hóa tiên tiến. Không giống như các hệ thống tập trung, Messier (M87) sử dụng một sổ cái hoàn toàn phân tán được duy trì trên một mạng lưới toàn cầu gồm các nút độc lập. Mạng Messier (M87) bao gồm một số thành phần cốt lõi:

Lớp đồng thuận để xác thực giao dịch

để xác thực giao dịch Lớp dữ liệu quản lý trạng thái blockchain

quản lý trạng thái blockchain Lớp mạng hỗ trợ giao tiếp giữa các nút

hỗ trợ giao tiếp giữa các nút Lớp ứng dụng cho phép phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp)

Trong hệ sinh thái này, mạng sử dụng các loại nút khác nhau:

Nút đầy đủ duy trì bản sao hoàn chỉnh của blockchain

duy trì bản sao hoàn chỉnh của blockchain Nút nhẹ chỉ lưu trữ thông tin liên quan để tăng hiệu quả

chỉ lưu trữ thông tin liên quan để tăng hiệu quả Nút xác thực xác nhận giao dịch và bảo mật mạng

Messier (M87) được xây dựng trên blockchain công khai Ethereum, tận dụng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và bảo mật của nó. Cơ chế đồng thuận dựa trên Bằng chứng Cổ phần (PoS), giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật và phi tập trung cao.

Trong Messier (M87), phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát trên toàn bộ mạng lưới toàn cầu, loại bỏ sự phụ thuộc vào các cơ quan trung ương. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo không có bất kỳ thực thể nào có thể thống trị mạng. Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi những người sở hữu token M87 nhận được quyền biểu quyết tương ứng với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh mà thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận của đa số.

Các trình xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:

Xác minh giao dịch

Đề xuất khối mới

Tham gia vào các quyết định quản trị

Token mà họ đã đặt cược hoạt động như một động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì những hành động ác ý có thể dẫn đến mất cổ phần của họ thông qua cơ chế cắt giảm.

Mô hình đồng thuận phân tán của Messier (M87) cung cấp một số lợi ích chính:

Tăng cường bảo mật : Tin tặc sẽ cần phải thỏa hiệp ít nhất 51% sức mạnh xác thực của mạng, điều này trở nên khó khăn hơn khi blockchain Messier phát triển.

: Tin tặc sẽ cần phải thỏa hiệp ít nhất 51% sức mạnh xác thực của mạng, điều này trở nên khó khăn hơn khi blockchain Messier phát triển. Khả năng chống kiểm duyệt và tính bất biến : Một khi giao dịch đã được xác nhận, chúng không thể bị chặn hoặc thay đổi, đảm bảo chủ quyền tài chính chưa từng có cho người dùng.

: Một khi giao dịch đã được xác nhận, chúng không thể bị chặn hoặc thay đổi, đảm bảo cho người dùng. Giảm thiểu điểm lỗi đơn lẻ : Mạng hoạt động trên hàng ngàn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một phần lớn gặp sự cố ngừng hoạt động.

: Mạng hoạt động trên hàng ngàn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một phần lớn gặp sự cố ngừng hoạt động. Minh bạch: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên một sổ cái công khai bất biến, cho phép xác minh độc lập và khả năng kiểm toán thời gian thực mà các hệ thống tài chính truyền thống không thể sánh được.

Messier (M87) triển khai một số giao thức kỹ thuật để đảm bảo hoạt động phi tập trung:

Dung sai lỗi Byzantine cho đồng thuận, cho phép mạng hoạt động an toàn ngay cả khi một số nút hoạt động ác ý

cho đồng thuận, cho phép mạng hoạt động an toàn ngay cả khi một số nút hoạt động ác ý Bằng chứng không kiến thức cho giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh

cho giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh Chữ ký ngưỡng để phân phối quyền ký và tăng cường bảo mật

Mạng lưới dựa vào mã hóa đường cong elliptic để bảo vệ cấp độ quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa thông qua phân đoạn trên nhiều nút, giúp tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô, Messier (M87) tận dụng các giải pháp lớp 2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mỗi giây mà không làm tổn hại đến tính phi tập trung.

Có một số cách để tham gia mạng Messier (M87):

Trở thành trình xác thực hoặc nhà điều hành nút : Yêu cầu phần cứng đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu và đặt cọc một lượng token M87 nhất định làm tài sản thế chấp.

: Yêu cầu phần cứng đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu và đặt cọc một lượng token M87 nhất định làm tài sản thế chấp. Staking M87 : Người tham gia có thể stake token M87 để kiếm lợi nhuận hàng năm và nhận quyền biểu quyết tỷ lệ trong quản trị.

: Người tham gia có thể stake token M87 để kiếm lợi nhuận hàng năm và nhận quyền biểu quyết tỷ lệ trong quản trị. Quản trị cộng đồng : Các bên liên quan có thể đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức thông qua các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng, đảm bảo mạng lưới phát triển theo ý chí tập thể của người dùng.

: Các bên liên quan có thể đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức thông qua các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng, đảm bảo mạng lưới phát triển theo ý chí tập thể của người dùng. Tài nguyên giáo dục: Messier (M87) cung cấp tài liệu toàn diện và nguồn tài nguyên cộng đồng, giúp blockchain Messier dễ tiếp cận cho cả người mới bắt đầu và người dùng nâng cao.

Kiến trúc phi tập trung của Messier (M87) cung cấp bảo mật và khả năng chống kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên toàn bộ mạng lưới các nút toàn cầu. Để tận dụng tối đa công nghệ sáng tạo này, hãy khám phá Hướng dẫn Giao dịch Messier (M87) Toàn diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến các chiến lược giao dịch M87 nâng cao.