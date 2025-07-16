Sáu phương pháp bảo mật tài khoản tốt hơn









Bài viết này sẽ đề cập đến một loạt các phương pháp đơn giản bảo vệ tài khoản cũng như một số thói quen tốt mà bạn có thể thực hiện theo.









Bạn cần đặt các mật khẩu có độ mạnh khác nhau cho tất cả các tài khoản trên internet, đặc biệt là đối với các tài khoản bạn lưu trữ tài sản, chẳng hạn như tài khoản giao dịch tiền mã hoá. Độ dài mật khẩu nên dài hơn tám ký tự và bao gồm chữ cái viết hoa và chữ cái viết thường, số và ký tự đặc biệt.





Đặt mật khẩu có độ mạnh cao là một khởi đầu tốt nhưng không có nghĩa tài khoản sẽ không gặp rủi ro trong tương lai. Những kẻ tấn công cố gắng đánh cắp mật khẩu bằng nhiều cách khác nhau, vì vậy, bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản.





Lưu ý sau khi thay đổi mật khẩu tài khoản MEXC, bạn sẽ không thể rút tài sản trong vòng 24 giờ. Điều này ngăn chặn những kẻ tấn công đánh cắp tài sản bằng cách thay đổi mật khẩu.









Sau khi tạo tài khoản, điều quan trọng trước tiên là phải kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Authenticator . Bạn nên lưu lại khóa bảo mật trong trường hợp cần sử dụng mã 2FA trên điện thoại mới. Lưu ý khi sử dụng Google Authenticator là nhớ tắt tính năng đồng bộ đám mây. Tính năng này có thể dẫn đến rò rỉ khóa 2FA, làm tăng nguy cơ tài khoản bị xâm phạm.





Ngoài Google Authenticator, còn có các phương pháp xác thực 2FA khác, bao gồm xác minh Email hoặc xác minh di động. Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Email, bạn nên quản lý mật khẩu Email một cách an toàn và tăng cường các biện pháp bảo mật cho chính Email đó để tránh bị xâm phạm, dẫn đến ảnh hưởng tính bảo mật của tài khoản.









Bạn có thể kiểm tra lịch sử thiết bị đăng nhập của tài khoản trong lịch sử đăng nhập gần đây. Nếu tìm thấy bất kỳ thiết bị lạ hoặc không sử dụng, vui lòng xóa ngay. Bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ IP và thời gian đăng nhập tài khoản. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin đăng nhập đáng ngờ, vui lòng đóng băng tài khoản ngay lập tức.









Tài khoản có một tính năng bảo mật được gọi là [Whitelist rút], giúp cập nhật các địa chỉ ví vào whitelist để rút tài sản. Sau khi kích hoạt tính năng whitelist, bạn chỉ có thể rút về các địa chỉ trong whitelist.









Lừa đảo là một loại tấn công mạng trong đó tội phạm cố gắng mạo danh cá nhân hoặc doanh nghiệp để lấy thông tin cá nhân. Đây là phương thức tấn công phổ biến nhất hiện nay nên bạn phải luôn cảnh giác.





Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trang web chính thức của MEXC vào dấu trang trình duyệt để tránh phải nhập địa chỉ theo cách thủ công mỗi khi đăng nhập. Nếu bạn chưa thêm trang web chính thức của MEXC vào dấu trang, bạn có thể thêm liên kết sau: https://www.mexc.com . Biện pháp đơn giản này có thể ngăn bạn nhấn vào nhiều trang web MEXC giả mạo và ngăn chặn việc nhập thông tin tài khoản của mình.





Bạn cũng nên sử dụng tính năng mã chống lừa đảo, nơi bạn có thể đặt một mã duy nhất mà hệ thống sẽ tự động nhúng vào các Email do MEXC gửi. Sau khi kích hoạt mã chống lừa đảo, bạn có thể xác định xem Email thông báo nhận được có phải là Email chính thức hay không.









MEXC-API là cách giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp tận dụng tối đa công cụ giao dịch MEXC.





Tuy nhiên, khi sử dụng khóa API, dữ liệu cần được chia sẻ với các ứng dụng bên ngoài, điều này cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Do đó, khi sử dụng MEXC-API, nên xem xét các hạn chế truy cập dựa trên địa chỉ IP. Chỉ những địa chỉ IP trong whitelist mới có quyền truy cập. Ngoài ra, các khóa API cần được cập nhật thường xuyên để tránh rò rỉ.









Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu nhiều biện pháp dễ dàng khác nhau để giúp bạn bảo mật tài khoản và ngăn chặn tin tặc đánh cắp tài sản kỹ thuật số. Để kiểm tra mức độ bảo mật hiện tại của tài khoản, vui lòng truy cập [Trung tâm bảo mật] trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng App MEXC, bạn cũng có thể kiểm tra trong mục [Trung tâm bảo mật].