Sei tích hợp USDC gốc & CCTP V2 để thúc đẩy việc áp dụng stablecoin

Circle, 10 Temmuz 2025 tarihinde Sei mainnet üzerinde yerel USD Coin (USDC) ve yeni Zincirler Arası Transfer Protokolü (CCTP) V2'nin kullanıma sunulduğunu resmen duyurmuştur. Bu hamle, Sei'ye resmi dijital dolar çıkarma desteği getirirken, aynı zamanda Sei ekosistemine doğrudan kurumsal düzeyde sermaye girişini sağlamak için Circle Mint ile entegre olmaktadır. 24 Temmuz itibarıyla, yerel USDC ve CCTP V2 Sei ağında tamamen kullanıma sunuldu. Bununla birlikte Sei, CCTP V2'yi destekleyen 13. blok zinciri konumuna gelerek, üçüncü taraf köprülere ihtiyaç duymadan 156 transfer rotası üzerinden 13 herkese açık zincirde USDC transferlerine olanak tanıyarak 1:1 sermaye verimliliği, yüksek güvenlik ve düşük gecikme süresi sunmaktadır.

1. Sei Nedir?


Sei Network, 2021 yılında başlayan Sei Labs ekibi tarafından geliştirilen ve 2023 yılında resmi olarak kullanıma sunulan Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş yeni nesil bir Katman-1 blok zinciridir. Sei, başlangıcından itibaren Jump Crypto, Multicoin Capital ve Coinbase Ventures gibi üst düzey kurumlardan stratejik yatırımlar çekerek güçlü bir ivme kazanmıştır.

Sei'nin, "yüksek frekanslı alım satım ve düşük gecikmeli DeFi altyapısı oluşturmak" vizyonuyla açıkça tanımlanmış bir ana odağı vardır. Özellikle merkeziyetsiz borsalar (DEX'ler), zincir üstü emir defterleri (CLOB'lar), NFT pazar yerleri ve şeffaf yüksek frekanslı alım satım ve sermaye verimli kullanım için özel olarak tasarlanmış bir zincir olan GameFi için son derece uygundur.

2. Sei'nin Temel Teknolojileri ve Rekabet Avantajları


2.1 Twin-Turbo Mutabakatı: Saniyenin Altında Kesinliğe Ulaşmak


Sei'nin en önemli teknik yeniliği, Cosmos Tendermint'e dayalı bir optimizasyon olan Twin-Turbo Mutabakat mekanizmasıdır ve "akıllı blok yayılımı" ve "iyimser paralel yürütme" olmak üzere iki önemli yükseltme sunmaktadır. Bu geliştirmeler, sonuçlanma süresini yaklaşık 380-400 milisaniyeye düşürerek Ethereum'dan (dakikalar sürer) ve geleneksel Tendermint'ten (saniyeler) çok daha hızlıdır.

2.2 Paralel Yürütme ve EVM Uyumluluğu


Sei V2 yükseltmesinden bu yana, zincir paralelleştirilmiş EVM'yi destekleyerek Sei'yi Ethereum geliştirme araçlarıyla (Solidity, Remix, Hardhat, vb.) uyumlu hale getirmekte ve paralel işlem yürütmeyi mümkün kılmaktadır. Sei Giga projesi tarafından yapılan dâhili testler, 400 ms'nin altındaki sonlandırma gecikmesini korurken yüz binlerce TPS'yi aşan verim göstererek olağanüstü performans potansiyelini ortaya koymuştur.

2.3 Yerel Merkezi Limitli Emir Defteri (CLOB) ve Eşleştirme Motoru


AMM'lere dayanan çoğu zincirin aksine Sei, emir defterleri ve bir eşleştirme motoru için protokol düzeyinde yerel destek sunarak DEX'lerin zincir üstü CLOB'ları uygulamasına olanak tanımaktadır. Bu, daha hassas fiyatlandırma, daha yüksek sermaye verimliliği ve daha düşük işlem farkı sağlarken, sık toplu açık artırmalar önden işlem ve manipülasyonu azaltmaya yardımcı olmaktadır.

2.4 Cosmos ve IBC Ekosistemi ile Uyumluluk


Cosmos ekosisteminin bir üyesi olarak Sei, IBC (Blok Zincirler Arası İletişim) ve CosmWasm akıllı sözleşmelerini destekleyerek Rust geliştiricilerini Sei üzerinde Cosmos zincirleri arasında geçiş yapabilen birlikte çalışabilir ve zincirler arası uygulamalar oluşturmaya teşvik etmektedir.

2.5 Enerji Verimliliği, Düşük İşlem Ücretleri ve Ekosistem Desteği


Sei'nin verimliliği ve paralel yürütme yetenekleri sayesinde, işlem ücretleri Ethereum, Solana ve benzeri Katman 1'lerden önemli ölçüde daha düşüktür. Ekip ayrıca, çevreye duyarlı kullanıcılara ve kurumlara hitap eden karbon nötrlüğüne olan bağlılığını da vurgulamaktadır.

3. Piyasa Tepkisi: SEI Token Fiyatı Yükseliyor, Ekosistem Patlayıcı Bir Büyüme Yaşıyor


3.1 SEI Fiyat Rallisi


Yerel USDC ve CCTP V2'nin hayata geçirilmesiyle ilgili olumlu haberlerle desteklenen SEI token, duyurudan sonraki bir hafta içinde güçlü bir artış göstererek yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesi olan 0,39$ seviyesine ulaşmıştır. Bu, piyasanın Sei'nin ekosistem potansiyelini güçlü bir şekilde kabul ettiğini yansıtmaktadır.


3.2 TVL 700 Milyon Dolara Yaklaşırken Çeşitli Ekosistemler Gelişiyor


Sei'nin ekosistemi ivme kazanmaya devam etmektedir. Verilere göre, TVL (Toplam Kilitli Değer) Ekim 2023'te 10 milyon doların altındayken Temmuz 2025'te 700 milyon dolara yükselmiş ve bu da bugüne kadar %188'lik bir artışı temsil etmektedir. Ekosistem DApp'lerinin toplam sayısı 200'ü aşarak borç verme, alım satım, ödemeler, NFT'ler ve oyun dâhil olmak üzere çok çeşitli sektörleri kapsamış ve canlı ve geniş bir geliştirici topluluğu oluşturmuştur.


Özellikle DeFi sektöründe, Sei'de bir dizi çarpıcı proje ortaya çıkmıştır. Örneğin, DeFi için kripto varlıkların yalnızca yatırım için değil, aynı zamanda gerçek dünya ödemeleri için de kullanılmasını sağlayan bir "borç katmanı" inşa eden Takara Lend, TVL'de 100 milyon doları aşmıştır. Bu arada, Sei'deki en büyük borç verme protokolü olan Yei Finance, 380 milyon dolarlık TVL'ye ulaşarak ekosistemdeki en üst sıradaki yerini sağlam bir şekilde korumuştur. Bu projelerin başarısı yalnızca Sei'nin DeFi ortamını zenginleştirmekle kalmamış, aynı zamanda genel pazar varlığını da önemli ölçüde artırmıştır.

4. Stabil Coin Motoru Ateşlendi, Sei Patlama Aşamasına Doğru Hızlanıyor


Circle'ın Sei mainnet'e yerel USDC ve CCTP V2'yi getirmesiyle Sei, "yüksek performanslı Katman 1"den "zincirler arası stabil coin yerleşim katmanına" dönüştü. Yerel USDC'nin piyasaya sürülmesi Sei'nin likidite kalitesini ve sermaye verimliliğini önemli ölçüde artırırken, CCTP V2 zincirler arası birlikte çalışabilirliği daha da genişleterek Sei'nin bir stabil coin merkezi hâline gelmesinin temelini atmaktadır. Orta vadede, TVL büyümeye devam ettikçe, uygulama ekosistemi olgunlaştıkça ve EVM yürütme yetenekleri geliştikçe, Sei ana akım bir Katman 1 blok zinciri olarak rekabet etmek için iyi bir konuma sahip olacaktır.

Katman 1 altyapı büyümesinin bir sonraki dalgasına katılmak isteyen geliştiriciler ve yatırımcılar için Sei, şüphesiz göz ardı edilemeyecek yükselen bir güç hâline gelmiştir. Stabil coinlere, zincirler arası birlikte çalışabilirliğe, kurumsal entegrasyona ve yüksek frekanslı alım satım senaryolarına yönelik artan taleple birlikte Sei'nin geleceği oldukça umut verici görünmektedir.

MEXC, kullanıcıların alım satım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmalarını sağlayan 0 İşlem Ücretietkinliğini resmi olarak başlatmıştır. Bu girişimle kullanıcılar gerçekten daha fazla tasarruf edebilir, daha fazla alım satım yapabilir ve daha fazla kazanabilir. Etkinliğe katılarak, MEXC platformunda ultra düşük işlem ücretleriyle alım satım yaparken, piyasa trendlerinin öncüsü olabilir ve ortaya çıkan yatırım fırsatlarını anında yakalayabilirsiniz. Bu etkinlik, daha akıllı alım satımın ve daha fazla servet artışının kapısını aralar.

Tavsiye Edilen İçerikler:
Neden MEXC Vadeli İşlemleri Seçmelisiniz?MEXC'de Vadeli İşlem alım satımının benzersiz avantajlarını keşfedin ve türev piyasasında nasıl bir adım önde olabileceğinizi öğrenin.
M-Day Etkinliğine Nasıl Katılım Sağlanır?M-Day etkinliklerine katılmak için gerekli adımları ve stratejileri öğrenin ve günlük 70.000 USDT'nin üzerinde Vadeli İşlem bonusu ödülleri içeren airdropları kaçırmayın.
MEXC Vadeli İşlem Kılavuzu (Uygulama): MEXC mobil uygulamasında Vadeli İşlem alım satımının nasıl yapıldığına dair adım adım açıklamalı bir kılavuz edinin ve güvenle alım satıma başlayın.

Sorumluluk Reddi: Kripto alım satımı yüksek riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Learn, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


Bài viết phổ biến

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bài viết liên quan

Fan Token là gì? 80 token kết nối người hâm mộ toàn cầu với khối lượng giao dịch hơn $52 triệu mỗi ngày

Fan Token là gì? 80 token kết nối người hâm mộ toàn cầu với khối lượng giao dịch hơn $52 triệu mỗi ngày

Khám phá Fan Token được hậu thuẫn bởi các ông lớn thể thao trên MEXC: Sự kiện lớn đang diễn raFan Token là loại tài sản kỹ thuật số chính thức dành cho thể thao. Được tạo ra trên Chiliz Chain, vận hàn

JESSE là gì? Phân tích chuyên sâu về coin Content phi tập trung được phát triển bởi đội ngũ cốt lõi Base

JESSE là gì? Phân tích chuyên sâu về coin Content phi tập trung được phát triển bởi đội ngũ cốt lõi Base

Điểm nổi bật1) JESSE là một token cá nhân được tạo ra bởi Jesse Pollak, nhà phát triển cốt lõi của mạng Base.2) Được định vị là &#34;Coin Content&#34;, JESSE thiết lập kết nối trực tiếp giữa người sán

Hướng dẫn toàn diện về Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC: Nâng hạng và nhận phần thưởng hấp dẫn với thu nhập thụ động

Hướng dẫn toàn diện về Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC: Nâng hạng và nhận phần thưởng hấp dẫn với thu nhập thụ động

Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC cung cấp một hệ thống ưu đãi dài hạn dựa trên cộng đồng dành cho tất cả người dùng. Hướng dẫn này sẽ giải thích cấu trúc chương trình, quy tắc nâng cấp, phân bổ phầ

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Monad là một dự án blockchain Layer-1 hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về thông lượng giao dịch và khả năng mở rộng của các blockchain truyền thống như Ethereum, đồng thời vẫn du

