Bảo vệ bản thân khỏi những phương thức lừa đảo phổ biến





Tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới, thu hút trí tưởng tượng của các nhà đổi mới, nhà khởi nghiệp và những người mơ mộng. Thật không may, nó cũng đã thu hút sự chú ý của những kẻ lừa đảo với nhiều hành vi lừa đảo tiền điện tử khác nhau đã nhanh chóng xuất hiện liên tiếp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các nền tảng tiền điện tử để yêu cầu chuyển tiền hoặc lôi kéo người dùng tham gia các nhóm mạo danh chính thức. Những kẻ lừa đảo mời mọi người tham gia các nhóm hoặc giao dịch tiền điện tử bằng việc mạo danh các chuyên gia trong ngành, chúng yêu cầu tiền phí với lý do "xóa tài khoản người dùng và chuyển đổi chúng ra nước ngoài".

Bài viết này sẽ liệt kê một số phương thức lừa đảo phổ biến. Vui lòng đọc kỹ và luôn cảnh giác để bảo vệ an toàn cho tài sản của chính bạn.













Trong các cuộc tấn công lừa đảo phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên nền tảng, tạo các website lừa đảo và xuất bản thông tin sai lệch. Chúng sử dụng các phương thức như SMS, email, trò chuyện telegram, v.v. để đưa thông tin sai sự thật như "nâng cấp tài khoản", "di chuyển", "hoàn tiền", "kiểm soát rủi ro được kích hoạt", "tài sản gặp rủi ro", v.v., và lôi kéo người dùng nhấp vào liên kết website lừa đảo hoặc quét mã QR. Sau khi những kẻ lừa đảo có quyền truy cập vào tài khoản, mật khẩu, SMS, email hoặc thông tin xác minh Google của người dùng, chúng sẽ nhanh chóng di chuyển và đánh cắp tài sản của người dùng. Xin lưu ý website chính thức của MEXC là mexc.com . Đừng bị đánh lừa bởi các website lừa đảo.









SMS chứa website lừa đảo









Landing Page Website lừa đảo





Những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng lan truyền thông tin sai lệch về ví tiền điện tử dưới vỏ bọc của các nguồn chính thức. Nhập khóa cá nhân, ủy quyền ví hoặc cho phép chuyển trên các trang web giả mạo hoặc bằng phần mềm giả mạo khiến người dùng có nguy cơ bị đánh cắp khóa cá nhân và tài sản của họ. Những kẻ lừa đảo thậm chí có thể mạo danh nhân viên chính thức và trực tiếp yêu cầu người dùng cung cấp cụm từ khoá hoặc khóa riêng tư với lý do giả mạo như "dự án airdrop", "rủi ro bảo mật", "rò rỉ mật khẩu", "gửi phản hồi", v.v. Sau khi người dùng gửi cụm từ khoá của họ , tài sản trong ví của họ sẽ nhanh chóng bị đánh cắp.









Một số kẻ lừa đảo có thể mạo danh thương hiệu MEXC và thực hiện hành vi lừa đảo dưới danh nghĩa "đầu tư dự án" hoặc "sắp niêm yết".









Mạo danh thương hiệu





Vui lòng xác nhận với MEXC đối với bất kỳ giao dịch tài sản nào liên quan đến đầu tư dự án để tránh bị lừa đảo. Tất cả thông tin hợp tác dự án của MEXC phải được công bố chính thức trên website của MEXC. Để biết thông tin mới nhất, hãy tham khảo các thông báo trên website chính thức: https://www.mexc.com .









Dưới chiêu bài "hỗ trợ", những kẻ lừa đảo có thể hướng dẫn người dùng thêm họ làm bạn bè và cuối cùng yêu cầu chuyển khoản dưới chiêu bài "chuyên gia hướng dẫn đọc lệnh", v.v., để thực hiện hành vi lừa đảo.









Những kẻ lừa đảo có thể thêm tài khoản xã hội của bạn trên Telegram, WeChat, v.v. và yêu cầu email của bạn, gửi liên kết hoặc mã QR. Họ cũng có thể dụ bạn điền thông tin tài khoản, đăng nhập vào tài khoản người dùng hoặc tài khoản ngân hàng, v.v., để đánh cắp tài sản của bạn.









Tài khoản mạo danh









Bộ phận CSKH mạo danh có thể liên hệ với bạn để thực hiện chia sẻ từ xa nhằm cung cấp cho bạn "hướng dẫn thao tác tài khoản". Ngoài ra, họ có thể yêu cầu mã xác minh SMS, mã xác minh Google hoặc ủy quyền đăng nhập từ xa dưới vỏ bọc xác minh danh tính để đánh cắp thông tin tài khoản của bạn. Họ cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin sai lệch để dẫn bạn đến các website lừa đảo hoặc phần mềm độc hại.









Mạo danh CSKH









Các tài khoản mạo danh MEXC có thể tạo các nhóm Telegram với lý do là "airdrop", "niêm yết dự án", "sàn giao dịch", "staking", "hợp đồng thông minh", v.v. và tự xưng là nhóm Telegram "MEXC chính thức".









Nhóm telegram giả mạo









Bất kỳ phần mềm nào được tải xuống từ các website lừa đảo đều là giả mạo. Vui lòng truy cập website chính thức https://www.mexc.com/download và chọn nền tảng mong muốn để tải xuống.









Ứng dụng MEXC lừa đảo









Gần đây, những kẻ lừa đảo đã liên hệ với người dùng dưới danh nghĩa nhân viên nền tảng hoặc cơ quan tư pháp, tuyên bố rằng tài khoản của người dùng có liên quan đến rủi ro rửa tiền và yêu cầu người dùng hợp tác với các cuộc điều tra bảo mật, loại bỏ rủi ro tài khoản hoặc đóng băng tài khoản. Bằng cách lợi dụng cảm giác không an toàn của người dùng, những kẻ lừa đảo lừa họ tiết lộ thông tin tài khoản hoặc hướng dẫn họ hoàn tất việc rút tiền hoặc chuyển khoản.





Vui lòng luôn luôn cảnh giác và lưu ý các loại lừa đảo nêu trên. Để biết thông tin về niêm yết dự án, vui lòng tham khảo thông báo chính thức. Để xác minh tính xác thực của các website CSKH và email, vui lòng truy cập trang Xác minh MEXC: https://www.mexc.com/official-verify . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn có thể tham khảo CSKH qua website chính thức ( mexc.com ). Trong trường hợp khẩn cấp như tài khoản, tài sản bị đánh cắp mà người dùng không thể tự giải quyết, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH qua website chính thức ( mexc.com ) hoặc email service@mexc.com để được hỗ trợ.









Không nhấp vào các liên kết không xác định, đăng nhập vào các trang web không an toàn hoặc quét mã QR không xác định để tránh rò rỉ mật khẩu tài khoản và tránh những tổn thất không đáng có.



Tìm hiểu và thực hành các phương pháp xác minh và bảo vệ thông tin bảo mật tài khoản, chẳng hạn như không sử dụng cùng tên đăng nhập và mật khẩu như các trang web khác, đồng thời không lưu khóa cá nhân, cụm từ khoá và thông tin cục bộ khác.







Tham khảo website chính thức để biết các sự kiện và thông báo liên quan đến MEXC. Không tìm kiếm địa chỉ trang web thông qua Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Website chính thức của MEXC là mexc.com và bạn nên nhập thủ công địa chỉ trang web để đăng nhập. Nền tảng MEXC có tích hợp chức năng mã chống lừa đảo. Bạn có thể thiết lập mã chống lừa đảo trong "Trung tâm cá nhân - Bảo mật - Mã chống lừa đảo". Sau khi thiết lập mã chống lừa đảo, mã này sẽ được bao gồm trong email do MEXC gửi cho bạn. Hãy cảnh giác nếu không có mã chống lừa đảo trong email.



Tìm hiểu cách nhận dạng các website ừa đảo. Website chính thức của MEXC là mexc.com . Hãy chắc chắn rằng bạn đang truy cập website chính thức.



Khi bạn nhận được cuộc gọi, email, liên kết website, tin nhắn WeChat, v.v. từ bất kỳ người nào được gọi là "nhân viên chính thức", bạn có thể vào Trung tâm cá nhân qua góc trên cùng bên trái trên Ứng dụng MEXC, nhấp vào [Trợ giúp & Hỗ trợ] - [MEXC Verify] để xác minh. Bạn cũng có thể xác minh thông qua MEXC Verify trên trang web chính thức: https://www.mexc.com/official-verify .



Vui lòng tải xuống Ứng dụng MEXC qua các kênh chính thức và lưu ý các vấn đề bảo mật khi sử dụng ví: Không tiết lộ thông tin bảo mật của bạn cho bất kỳ ai và không tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng ví từ các nguồn không xác định do bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, điều quan trọng là phải cảnh giác với các ví mã hóa giả mạo, sử dụng các sản phẩm ví mã hóa chính thống và phù hợp, duy trì thói quen tốt khi sử dụng ví mã hóa và lưu ý mọi token hoặc NFT được airdrop cũng như mọi cuộc trò chuyện riêng tư với người lạ.









Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào liên quan đến cộng đồng và người dùng có thể tham gia cộng đồng đều phải tuân theo thông báo chính thức trên website MEXC ( mexc.com ). Trong khi đó, MEXC chưa bao giờ thành lập bất kỳ cộng đồng đầu tư nào cung cấp "giao dịch theo chuyên gia đọc lệnh hoặc "hướng dẫn đầu tư tiền điện tử". Bất kỳ ai liên hệ với người dùng dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử MEXC hoặc MEXC đều phải bị coi là kẻ lừa đảo. Ngoài ra, MEXC cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba dưới mọi hình thức, cũng như không yêu cầu mật khẩu tài khoản, SMS/mã xác minh Google từ người dùng dưới mọi hình thức.



