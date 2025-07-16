Impossible Cloud Network: Lớp nền tảng cho internet thế hệ tiếp theo









1) Impossible Cloud Network (ICN) là nền tảng dịch vụ đám mây phi tập trung nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng Web3 có khả năng thay thế các hệ thống đám mây truyền thống.

2) ICN hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích với giao thức S3 và có kế hoạch mở rộng sang các mô-đun CDN, điện toán và cơ sở dữ liệu.

3) ICN tích hợp các ưu đãi về tài nguyên, quản trị mạng và thanh toán ổn định thông qua token gốc ICNT.

4) Mạng ICN được duy trì bởi các node toàn cầu. Người dùng có thể đóng góp tài nguyên lưu trữ để nhận phần thưởng token, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao và khả năng kiểm toán hoàn toàn trên chuỗi.

5) ICN được xem là một trong những nhà đổi mới cơ sở hạ tầng triển vọng nhất trong không gian DePIN (mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung).





Hệ sinh thái Web3 hiện đang rất cần một lớp cơ sở hạ tầng gốc để xây dựng và vận hành. Các giải pháp hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho Web3, buộc nhiều giao thức và dự án phải vận hành trên các dịch vụ đám mây Web2, dẫn đến gặp rủi ro tập trung hóa mà Web3 muốn loại bỏ. Đồng thời, thị trường dịch vụ đám mây hiện đối diện với nhiều thách thức, bao gồm tập trung hóa, chi phí cao, khóa nhà cung cấp và các vấn đề bảo mật dữ liệu. Impossible Cloud Network (ICN) cung cấp giải pháp phi tập trung được xây dựng trên công nghệ blockchain và Web3 để giải quyết các vấn đề này.





ICN hướng đến mục tiêu định nghĩa lại cách chúng ta tương tác với internet bằng cách tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái phi tập trung để xây dựng một đám mây mở. Giao thức ICN phá vỡ giới hạn về khả năng mở rộng của cơ sở hạ tầng đám mây truyền thống và mở ra khả năng đổi mới vô hạn ở lớp ứng dụng thông qua mạng lưới sâu rộng, không cần cấp phép của các bên đóng góp phần cứng. Qua đó, ICN giải quyết nhiều thách thức cố hữu trong các mô hình đám mây truyền thống, như chi phí vận hành cao, lỗ hổng bảo mật và tình trạng kém hiệu quả.









Impossible Cloud Network (ICN) đang xây dựng lớp nền tảng của internet thế hệ tiếp theo, thách thức sự thống trị của các gã khổng lồ công nghệ tập trung. Không giống như các dự án DePIN riêng lẻ, ICN cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung hoàn toàn mở, có thể kết hợp và không cần cấp phép, tích hợp lưu trữ, điện toán và mạng để hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn.





1) Nhà cung cấp phần cứng (HP), Nhà cung cấp dịch vụ (SP) và node SLA Oracle phối hợp để nâng cao tính toàn vẹn và độ tin cậy của mạng.

2) Impossible Cloud Network Protocol (ICNP) quản lý các hoạt động của hệ sinh thái thông qua hệ thống kinh tế dựa trên token, khuyến khích những người đóng góp và đảm bảo phân bổ tài nguyên hiệu quả.

3) Token ICNT được sử dụng để thưởng cho nhà cung cấp phần cứng và các node SLA oracle, cấp quyền truy cập tài nguyên mạng cho nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sự ổn định của mạng thông qua cơ chế staking.





Protocol Labs, Bằng cách thúc đẩy hiệu quả công nghệ và kinh tế, ICN đặt mục tiêu đẩy nhanh việc áp dụng các dịch vụ đám mây hoàn toàn phi tập trung, mang đến một giải pháp thay thế linh hoạt, chi phí thấp và an toàn cho các giải pháp đám mây tập trung. Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn bao gồm 1kx HV Capital và NGP Capital . Được định vị để trở thành lớp nền tảng của internet trong tương lai, ICN sẵn sàng thúc đẩy làn sóng tiếp theo của điện toán đám mây, AI Agent, phần mềm doanh nghiệp và hệ sinh thái kỹ thuật số.









ICNT là tài sản kỹ thuật số gốc của Impossible Cloud Network (ICN). Là đơn vị giá trị cốt lõi trong hệ sinh thái, ICNT đóng vai trò trung tâm trong việc cấp quyền truy cập dịch vụ, khuyến khích người dùng đóng góp và hỗ trợ cho nhiều tương tác mạng khác nhau.





ICNT được sử dụng rộng rãi trên toàn mạng để truy cập tài nguyên, thưởng cho người tham gia và đảm bảo bảo mật. Điểm khác biệt của ICNT là kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thương mại B2B đang phát triển mạnh mẽ. Tổng cung ICNT được giới hạn ở mức 700 triệu token.













Danh mục Số lượng (ICNT) Tỷ lệ Mô tả Ưu đãi cho node mạng 140.0 triệu 20.0% Các HyperNode và cơ chế staking uỷ quyền đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ tăng trưởng hệ sinh thái. Phần thưởng được phân bổ cho các HyperNode dựa trên mức độ đóng góp. Nhà phát triển dịch vụ đám mây 37.8 triệu 5.4% Được phân bổ để thưởng cho nhà phát triển dịch vụ đám mây vì những đóng góp giai đoạn đầu. Đối tác 77.0 triệu 11.0% Sử dụng để phát triển hệ sinh thái nền tảng, bao gồm kích hoạt cộng đồng và ưu đãi người dùng sớm. Nhà đầu tư 150.5 triệu 21.5% Phân bổ cho nhà đầu tư đã tham gia vào các vòng gọi vốn trước đó. Phát triển hệ sinh thái 70.0 triệu 10.0% Hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của ICN thông qua quỹ hệ sinh thái, quan hệ đối tác và sáng kiến phát triển khác. Mở rộng mạng lưới 70.0 triệu 10.0% Sử dụng để khuyến khích sự tham gia và thúc đẩy triển khai dịch vụ nhà cung cấp và khu vực rộng khắp, giúp xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ. Đội ngũ cốt lõi 154.7 triệu 22.1% Được phân bổ cho người sáng lập ICN, các thành viên hiện tại và tương lai, với lịch trình vesting cụ thể theo hợp đồng cá nhân.













Danh mục Số lượng (ICNT) Tỷ lệ Mô tả Ưu đãi cho node mạng 21.0 triệu 15% Đã mở khóa hoàn toàn tại TGE 119.0 triệu 85% Vesting trong 48 tháng với lịch trình mở khóa giảm dần theo tháng Nhà phát triển dịch vụ đám mây 18.9 triệu 50% Đã mở khóa hoàn toàn tại TGE 18.9 triệu 50% Vesting tuyến tính trong 24 tháng (~1.0 triệu mỗi tháng) Đối tác 38.5 triệu 50% Đã mở khóa hoàn toàn tại TGE 38.5 triệu 50% Vesting tuyến tính trong 36 tháng (~1.0 triệu mỗi tháng) Nhà đầu tư 150.5 triệu 100% Cliff 12 tháng (0% đã mở khóa), sau đó vesting tuyến tính trong 24 tháng (~6.27 triệu mỗi tháng) Phát triển hệ sinh thái 35.0 triệu 50% Đã mở khóa hoàn toàn tại TGE 35.0 triệu 50% Vesting tuyến tính trong 24 tháng (~1.5 triệu mỗi tháng) Mở rộng mạng lưới 70.0 triệu 100% Đã mở khóa hoàn toàn tại TGE Đội ngũ cốt lõi 133.0 triệu 86% Cliff 12 tháng (0% được mở khóa), sau đó vesting tuyến tính trong 24 tháng 21.7 triệu 14% Vesting trong 36 tháng: 7.2 triệu (33%) được mở khóa sau 12 tháng. 14.5 triệu còn lại (67%) vesting tuyến tính trong 24 tháng tiếp theo













Khả năng mở rộng không giới hạn: Nhu cầu về AI và điện toán đám mây không ngừng tăng, nhưng các dịch vụ đám mây truyền thống đang dần chạm tới giới hạn mở rộng và gặp khó khăn trong việc hỗ trợ mở rộng linh hoạt, đồng thời cản trở sự tham gia của những người dùng mới. Internet cần một lớp cơ sở hạ tầng có thể phát triển cùng với kỷ nguyên kỹ thuật số.





Đám mây không giới hạn: Internet ngày nay bị chi phối bởi một vài nhà cung cấp lớn, hạn chế cơ hội tham gia vào sự phát triển của AI và điện toán đám mây cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bằng cách ứng dụng các nguyên tắc của Web3, ICN cung cấp tính không cần tin cậy cao hơn, đảm bảo toàn vẹn của dữ liệu và khả năng truy cập cao hơn.





Mạng lưới không có nhu cầu bền vững: Nhiều dự án Web3 gặp khó khăn để duy trì mạng lưới do chưa có lộ trình sinh lời khả thi. ICN giới thiệu một mô hình phi tập trung, do thị trường thúc đẩy, điều chỉnh theo nhu cầu của hệ sinh thái, cho phép tăng trưởng bền vững và tạo cơ hội kinh tế.





Bằng cách kết nối các nhà cung cấp phần cứng và nhà phát triển trên toàn thế giới, ICN xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, mở, thuần tiền mã hoá, phi tập trung hoàn toàn cơ sở hạ tầng đám mây. Mô hình này giúp các giao thức và doanh nghiệp tiếp cận tài nguyên lưu trữ và tính toán hàng đầu mà không bị hạn chế bởi đám mây truyền thống, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất cao trong khi vẫn duy trì khả năng kết hợp mô-đun và quyền lựa chọn của người dùng.









Cốt lõi của ICN là ICN Protocol (ICNP), đóng vai trò cầu nối giữa phần cứng và phần mềm để hỗ trợ dòng tài nguyên hiệu quả và hợp tác liền mạch. Các nhà cung cấp phần cứng đóng góp tài nguyên tính toán như lưu trữ, GPU và CPU, trong khi các nhà phát triển xây dựng và cung cấp dịch vụ đám mây trên cơ sở hạ tầng này. Thông qua cơ chế phối hợp phi tập trung, ICNP tạo điều kiện cho các vai trò này tương tác hiệu quả, đảm bảo phân bổ tài nguyên tối ưu và vận hành mạng với hiệu suất cao.









Với ICN, các đội ngũ dự án có thể đạt được những mục tiêu sau:

Triển khai giao thức Web3 thực thụ: Xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên kiến trúc Web3 gốc, đảm bảo hiệu suất cao và bảo mật mạnh mẽ. Hiệu suất vượt trội: Tận dụng kiến trúc phi tập trung để phân bổ tài nguyên công bằng và tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống. An toàn và đáng tin cậy: Dựa vào mạng lưới phân tán toàn cầu để loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ và tăng cường tính ổn định và khả năng phục hồi của hệ thống.









Cách đơn giản nhất để tham gia vào hệ sinh thái ICN và nền kinh tế mạng là staking tài sản vào giao thức. Người dùng có thể stake ICNL (ICN Link) hoặc ICNT vào các thành phần khác nhau của hệ thống để nhận được phần thưởng tương ứng. Ngoài việc tạo ra lợi nhuận, staking còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật các node mạng chính và duy trì chất lượng dịch vụ.





Có hai khu vực chính mà người dùng có thể staking và nhận phần thưởng:

Mạng HyperNode: Bảo vệ tính toàn vẹn trong vận hành của ICN Protocol.

Mạng ScalerNode: Lớp node phần cứng phi tập trung cung cấp dịch vụ lưu trữ và tính toán.









Bằng cách staking ICNL vào mạng HyperNode, bạn có thể nhận được phần thưởng dựa trên công việc xác thực do node đã chọn thực hiện. Miễn là HyperNode bạn chọn hoàn thành đúng nhiệm vụ, bạn sẽ tiếp tục nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, nếu node hoạt động không tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, node này sẽ phải chịu hình phạt, bao gồm cả việc cắt giảm tài sản đã stake.





Do giới hạn gas trên blockchain, mỗi giao dịch staking bị giới hạn ở mức tối đa 100 ICNL. Nếu bạn muốn stake nhiều hơn 100 ICNL, bạn sẽ cần gửi nhiều giao dịch. Các khoản staking này sẽ được gộp lại và quản lý như một đơn vị duy nhất cho đến khi không được stake nữa.





Lưu ý: ICN Link (ICNL) là token NFT ERC-721 và đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong việc bảo mật hệ thống ICN.









Bằng cách staking vào ScalerNodes, bạn sẽ nhận được phần thưởng nhờ hỗ trợ thế chấp và hỗ trợ vận hành đúng của mạng phần cứng phi tập trung. ScalerNode nhận phần thưởng từ việc đóng góp tài nguyên và chức năng cho giao thức ICNP, đồng thời người stake nhận một phần phần thưởng này nhờ cung cấp thanh khoản cho yêu cầu thế chấp của từng node.





Ngoài ra, vì ScalerNode được phân bổ cho nhà xây dựng đã đăng ký đặt trước, nên các node này sẽ nhận được phần thưởng bổ sung dựa trên mức sử dụng phần cứng thực tế trong mạng. Người stake cũng nhận được một phần lợi nhuận bổ sung này vì tài sản thế chấp này đã hỗ trợ khả năng cung cấp dịch vụ của node. Nếu ScalerNode ngừng hoạt động trong thời gian dài hoặc liên tục hoạt động kém hơn ngưỡng quy định, ICNT stake bởi nhà cung cấp phần cứng (HP) liên quan sẽ bị cắt giảm.









ICN không chỉ là một nền tảng đám mây mà còn là bước chuyển đổi hướng tới một hệ sinh thái đám mây thực sự mở, do cộng đồng thúc đẩy. ICN được xây dựng để hỗ trợ các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất trong tương lai, tập trung vào các dịch vụ tiên tiến như điện toán GPU cho AI và xử lý dữ liệu biên, dẫn đầu làn sóng đổi mới điện toán đám mây tiếp theo. Đây là một mạng lưới phát triển cùng người dùng, tận dụng sức mạnh cộng đồng toàn cầu để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây thế hệ tiếp theo, mở cho tất cả mọi người, có khả năng mở rộng và bền vững.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



