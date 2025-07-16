Hướng Dẫn Nhận Biết Sự Khác Nhau Giữa Các Loại Tài Khoản MEXC





Đối với người dùng mới, đặc biệt là những người mới bắt đầu làm quen với MEXC, khi có nhiều tài khoản thì có thể dễ gây ra nhầm lẫn. Bài viết này sẽ giải thích các loại tài khoản khác nhau trên MEXC và mối quan hệ giữa chúng.









Có bốn loại tài khoản trên MEXC: Spot, Futures, Fiat và Copy Trade.









Tài khoản Spot là tài khoản bạn sử dụng để giao dịch Spot. Khi bạn tham gia giao dịch Spot trên MEXC, tài sản tiền mã hóa bạn sử dụng sẽ đến từ tài khoản Spot này.









Tài khoản Futures là tài khoản bạn sử dụng để giao dịch Futures. Khi bạn tham gia giao dịch Futures trên MEXC, bao gồm cả hợp đồng USDT-M và Coin-M, tài sản tiền mã hóa bạn sử dụng sẽ đến từ tài khoản Futures này.









Tài khoản Fiat là tài khoản bạn sử dụng để nạp và rút. Khi bạn chuyển đổi tiền Fiat sang tiền mã hóa hoặc chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền Fiat, các giao dịch này sẽ được hoàn tất bằng tài khoản Fiat này.









Trong giao dịch Futures, có một loại hình giao dịch được gọi là Copy Trade. Copy Trade đề cập đến việc theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác. Khi nhà giao dịch bắt đầu giao dịch dẫn đầu, hệ thống sẽ đặt lệnh cho bạn dựa trên chiến lược tương tự như nhà giao dịch. Kết quả là nhà giao dịch sẽ nhận được một phần lợi nhuận của bạn. Khi bạn tham gia giao dịch Futures thông qua Copy Trade, tài sản liên quan đến giao dịch này sẽ được giữ trong tài khoản Copy Trade. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Copy Trade là một hình thức giao dịch Futures nhưng tài sản liên quan đến Copy Trade vẫn được giữ trong một tài khoản Copy Trade riêng.





Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Copy Trade, bạn có thể tham khảo " MEXC Copy Trade Thủ Công ".









Chúng tôi sẽ giới thiệu mối quan hệ giữa các tài khoản này theo dòng tài sản của bạn kể từ khi được nạp vào MEXC cho đến khi hoàn thành quá trình giao dịch.





Khi bắt đầu giao dịch, bạn cần chuyển đổi tiền Fiat của mình thành tiền mã hóa. Tiền mã hóa đã chuyển đổi sẽ được lưu trữ trong tài khoản fiat của bạn.





Bây giờ bạn đã sở hữu tiền mã hóa trong tài khoản Fiat, nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch Spot, bạn cần chuyển tài sản từ tài khoản Fiat sang tài khoản Spot. Tương tự, nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch Futures, bạn cần chuyển tài sản từ tài khoản Fiat sang tài khoản Futures. Chức năng chuyển sẽ không phát sinh bất kỳ phí giao dịch nào.





Tài sản cũng có thể được chuyển trực tiếp giữa tài khoản Spot và tài khoản Futures.





Để tham gia giao dịch Copy Trade, bạn cần chuyển tiền mã hoá từ tài khoản Futures hoặc tài khoản Fiat sang tài khoản Spot. Sau khi nộp thông tin Copy Trade, hệ thống sẽ chuyển số tài sản bạn phân bổ từ tài khoản Spot sang tài khoản Copy Trade.









Nếu bạn tạm thời không muốn giao dịch và đang chuẩn bị rút, bạn cần chuyển tiền mã hóa từ tài khoản Spot, tài khoản Futures và tài khoản Copy Trade sang tài khoản fiat của mình. Sau đó, bạn có thể hoàn tất quá trình rút và chuyển đổi thành tiền fiat.













Mở website chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào [Tài sản] ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào [>] để vào trang Tổng quan.









Nhấp vào [Chuyển quỹ] ở phía bên phải của trang. Bạn có thể chọn chuyển giữa hai trong số ba tài khoản: Tài khoản Fiat, tài khoản Spot và tài khoản Futures.





Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn chuyển và điền số tiền. Sau đó, nhấp vào [Chuyển ngay] để hoàn tất thao tác chuyển.









Chuyển tiền vào tài khoản Copy Trade không khả dụng trên trang [Tài sản]. Bạn cần truy cập trang chủ website chính thức của MEXC và nhấp vào [Futures] - [Copy Trade].









Chọn nhà giao dịch bạn muốn theo dõi và nhấp vào [Theo dõi].









Trên trang của nhà giao dịch, nhấp vào [Chuyển quỹ] ở bên phải.









Chuyển tài sản từ tài khoản Futures hoặc Fiat sang tài khoản Spot. Chọn “Crypto”, nhập “Số lượng”, sau đó nhấn vào [Chuyển] để hoàn tất thao tác.





Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn chỉ chuyển tiền mã hóa vào tài khoản Copy Trade thì tiền mã hóa sẽ xuất hiện trong tài khoản Spot của bạn. Sau khi bạn gửi thông tin Copy Trade của mình, hệ thống sẽ chuyển số tiền bạn đã đặt từ tài khoản Spot sang tài khoản Copy Trade.













Trên ứng dụng MEXC, trong khu vực truy cập nhanh, hãy nhấn vào [Thêm], chọn [Chức năng thông dụng] - [Chuyển quỹ]. Bạn có thể chọn chuyển giữa hai trong số ba tài khoản: Tài khoản Fiat, Tài khoản Spot và tài khoản Futures.





Bạn cũng có thể nhấn vào [Ví] ở góc dưới bên phải của trang chủ và chọn chức năng [Chuyển]. Cả hai phương thức đều đưa bạn đến cùng chức năng giống nhau.









Chuyển tài sản vào tài khoản Copy Trade không được thực hiện thông qua các kênh chuyển nói trên. Bạn cần chọn [Thêm] trong khu vực truy cập nhanh trên trang chủ ứng dụng. Sau đó, nhấn vào [Giao dịch] và chọn [Copy Trade]. Chọn nhà giao dịch bạn muốn theo dõi và nhấn vào [Theo dõi]. Kéo xuống cuối trang của nhà giao dịch và nhấn vào [Chuyển quỹ].









Chọn tài khoản Fiat hoặc Futures của bạn làm "Nguồn tiền". Sau đó, chọn loại tiền mã hóa và điền số lượng trước khi nhấp vào [Chuyển ngay] để hoàn tất thao tác.





Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn chỉ chuyển tiền mã hóa vào tài khoản Copy Trade thì tiền mã hóa sẽ xuất hiện trong tài khoản Spot của bạn. Sau khi bạn gửi thông tin Copy Trade của mình, hệ thống sẽ chuyển số tiền bạn đã đặt từ tài khoản Spot sang tài khoản Copy Trade.

















Vào website chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào [Tài sản] ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào [Lịch sử giao dịch] và bạn sẽ có thể xem lịch sử chuyển quỹ của mình trong mục [Chuyển quỹ]. Bạn cũng có thể kiểm tra lịch sử [Nạp], [Rút], [Gửi] và [Khác] trên trang này.









Nếu bạn muốn xem chi tiết của một tài khoản cụ thể một cách riêng biệt, bạn có thể nhấp vào nút dành cho các tài khoản khác ở trên [Lịch sử giao dịch]. Thao tác này sẽ mở trang tài khoản tương ứng để bạn có thể xem và quản lý.





Ví dụ: Nếu bạn nhấp vào [Spot], bạn sẽ có thể xem thông tin như tổng số dư tài sản hiện tại, số tiền mã hóa bạn nắm giữ, phân tích PNL, v.v. trong tài khoản Spot. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác khác nhau như nạp, rút, gửi, chuyển, v.v.













Mở ứng dụng MEXC và đăng nhập. Sau đó, nhấn vào [Ví] ở góc dưới cùng bên phải và chọn [Tổng quan]. Nhấn vào [Chuyển]. Nhấn vào biểu tượng sổ ghi chép ở góc trên cùng bên phải của trang Chuyển để vào trang Lịch sử chuyển quỹ. Tại đây, bạn có thể xem hồ sơ chuyển giữa tài khoản Spot và tài khoản Futures.





Nếu bạn chọn chuyển giữa các tài khoản khác trên trang Chuyển, chẳng hạn như từ tài khoản Spot sang tài khoản Fiat, hãy nhấp vào biểu tượng sổ ghi chép ở góc trên cùng bên phải sẽ hiển thị lịch sử chuyển giữa tài khoản Spot và tài khoản Fiat.









Nếu bạn muốn xem chi tiết của một tài khoản cụ thể một cách riêng biệt, bạn có thể nhấp vào tài khoản tương ứng trên trang [Ví]. Thao tác này sẽ mở trang tài khoản tương ứng để bạn có thể xem và quản lý.





Ví dụ: Nếu bạn chọn [Spot], bạn sẽ có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau trên trang này, chẳng hạn như nạp, rút và chuyển. Khi bạn nhấn vào biểu tượng sổ ghi chép ở góc trên cùng bên phải, bạn sẽ đến trang Lịch sử Spot nơi bạn có thể xem [Lịch sử Funding] và [Sao kê tài khoản Spot].









Để nhận biết sự khác biệt giữa các loại tài khoản và cách chuyển tài sản giữa các tài khoản, giúp bạn huy động vốn để giao dịch hàng ngày. MEXC Learn cung cấp nhiều hướng dẫn về giao dịch Spot và Futtures. Bạn có thể tham khảo các bài viết dựa trên nhu cầu của bạn.



