Hướng Dẫn Sửa Đổi Thông Số Đặt Lệnh Spot





Trong giao dịch Spot, bạn có thể sửa đổi các thông số của lệnh limit, bao gồm giá và số lượng đặt lệnh. Sau khi sửa đổi thành công, lệnh ban đầu sẽ bị hủy và hệ thống sẽ tạo lệnh mới. Hiện tại, chức năng này chỉ áp dụng cho lệnh limit trong giao dịch Spot.









1. Bạn có thể thấy phần "Lệnh hiên tại" ở cuối trang giao dịch Spot. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để sửa đổi.









2. Nhập giá và số lượng mới vào mục tương ứng trên cửa sổ tự động, sau đó nhấp vào [Xác nhận].













1. Nhấn vào [Giao dịch] trên trang chủ ứng dụng MEXC và đi tới phần "Lệnh chờ" ở cuối trang. Nhấn vào biểu tượng sửa đổi bên cạnh.













2. Nhập giá và số lượng mới vào mục tương tứng trên cửa sổ tự động, sau đó nhấn vào [Xác nhận].



