Hướng Dẫn Sửa Đổi Thông Số Đặt Lệnh Spot

Trong giao dịch Spot, bạn có thể sửa đổi các thông số của lệnh limit, bao gồm giá và số lượng đặt lệnh. Sau khi sửa đổi thành công, lệnh ban đầu sẽ bị hủy và hệ thống sẽ tạo lệnh mới. Hiện tại, chức năng này chỉ áp dụng cho lệnh limit trong giao dịch Spot.

Hướng dẫn sửa đổi thông số lệnh trên website


1. Bạn có thể thấy phần "Lệnh hiên tại" ở cuối trang giao dịch Spot. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để sửa đổi.



2. Nhập giá và số lượng mới vào mục tương ứng trên cửa sổ tự động, sau đó nhấp vào [Xác nhận].


Hướng dẫn sửa đổi thông số lệnh trên ứng dụng


1. Nhấn vào [Giao dịch] trên trang chủ ứng dụng MEXC và đi tới phần "Lệnh chờ" ở cuối trang. Nhấn vào biểu tượng sửa đổi bên cạnh.




2. Nhập giá và số lượng mới vào mục tương tứng trên cửa sổ tự động, sau đó nhấn vào [Xác nhận].



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa có rủi ro đáng kể. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Mọi hoạt động đầu tư của người dùng đều dựa trên quyết định độc lập của chính họ.

