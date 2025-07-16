Hướng dẫn kiểm tra số lượng xác nhận khối trên MEXC

Định nghĩa Xác nhận khối là gì? Nói một cách ngắn gọn, khi bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào được giao dịch, dữ liệu giao dịch được đóng gói thành một "khối dữ liệu", còn được gọi là "khối". Sau khi khĐịnh nghĩa Xác nhận khối là gì? Nói một cách ngắn gọn, khi bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào được giao dịch, dữ liệu giao dịch được đóng gói thành một "khối dữ liệu", còn được gọi là "khối". Sau khi kh
Định nghĩa


Xác nhận khối là gì?


Nói một cách ngắn gọn, khi bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào được giao dịch, dữ liệu giao dịch được đóng gói thành một "khối dữ liệu", còn được gọi là "khối". Sau khi khối này được gửi đến chuỗi chính, giao dịch được xác nhận sơ bộ. Quá trình xác nhận này được gọi là "xác nhận khối."

Số lượng xác nhận khối có nghĩa là gì?


Khi một khối được gửi đến chuỗi chính, dữ liệu giao dịch sẽ được xác nhận một lần. Số lần xác nhận khối tức là số lần dữ liệu giao dịch đã được xác nhận.

Ví dụ,
Chúng ta biết rằng một khối chứa dữ liệu giao dịch tiền kỹ thuật số kế thừa thông tin từ khối trước đó. Do đó, mỗi khối được xác nhận cũng kế thừa thông tin từ khối trước đó và các khối tiếp theo cũng phải kế thừa nội dung của khối trước đó. Thông thường, khối tiếp theo sau Khối 1 được gọi là Khối 2, tiếp theo là Khối 3, v.v. Toàn bộ quá trình xác nhận được gọi là "xác nhận khối" và số khối được xác nhận được gọi là "số xác nhận khối". Chỉ khi tất cả các khối được xác nhận, giao dịch mới có thể được hoàn thành. Nói chung, "số xác nhận khối" cao hơn sẽ giảm khả năng giả mạo dữ liệu và tăng mức độ bảo mật dữ liệu.

Làm cách nào để kiểm tra số lượng xác nhận khối trên website MEXC?


Nếu bạn muốn kiểm tra số lượng xác nhận khối cho một khoản nạp tiền điện tử cụ thể, bạn có thể làm theo các bước sau trên trang chủ của website chính thức:

Bước 1: Nhấp vào [Tài sản] sau đó nhấp vào [Tổng quan] để truy cập trang Tổng quan về tài sản MEXC của bạn.


Bước 2: Nhấp vào [Nạp] để truy cập trang nạp của MEXC.



Bước 3: Nhấp vào [Mạng] và chọn loại tiền điện tử mà bạn muốn, và bạn có thể xem các thông tin liên quan như "Thời gian nhận dự kiến" để tham khảo.



Chú ý:
Để nạp hoặc chuyển USDT trên mạng ERC20, yêu cầu xác nhận 96 khối, tức là 96 Xác nhận mạng.


Hướng dẫn kiểm tra số lượng xác nhận khối trên ứng dụng MEXC?


Bước 1: Nhấn vào [Ví] để truy cập trang [Tổng quan].



Bước 2: Nhấn vào [Nạp] để truy cập trang nạp của MEXC.



Bước 3: Trong thanh tìm kiếm, hãy tìm kiếm loại tiền điện tử mà bạn thường nạp, chẳng hạn như USDT.



Bước 4: Chọn mạng nạp mà bạn thường sử dụng, chẳng hạn như ERC20.



Tại đây, bạn có thể thấy số lượng Xác nhận khối tương ứng (được hiển thị với nội dung "Xác nhận mạng") trong hình ảnh bên tay phải.

Lưu ý:
Để nạp hoặc chuyển USDT trên mạng ERC20, yêu cầu xác nhận 96 khối, tức là 96 Xác nhận mạng.

