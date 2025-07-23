Cách Mua TERM trên MEXC: Hướng Dẫn Chi Tiết

TERM là một dự án tiền điện tử phi tập trung được thiết kế để giải quyết các thách thức về tự động hóa chuỗi và tiền lập trình trong hệ sinh thái blockchain. Được ra mắt vào năm 2023 bởi đội ngũ Term Finance, TERM nhằm cung cấp một giao thức mạnh mẽ, giảm thiểu sự tin tưởng để tạo, quản lý và thực thi các khoản vay có kỳ hạn trên chuỗi và các hợp đồng tài chính lập trình khác. Với kiến trúc không cần phép, thiết kế hợp đồng thông minh mô-đun và tập trung vào hiệu quả vốn, TERM mang lại tiềm năng đầu tư đáng kể cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Token này đã thu hút sự chú ý từ các nhà phát triển DeFi, nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch bán lẻ nhờ vào giải pháp có thể mở rộng, công nghệ tự động hóa sáng tạo và quản trị cộng đồng mạnh mẽ.

MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đáng tin cậy nhất, với danh tiếng vững chắc được xây dựng dựa trên các giao thức bảo mật mạnh mẽ như Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA), hệ thống quản lý rủi ro toàn diện bao gồm phân tích chuỗi theo thời gian thực, và kiểm toán bảo mật thường xuyên phối hợp với các công ty bảo mật blockchain hàng đầu. Đối với các nhà giao dịch TERM, MEXC cung cấp các lợi thế rõ ràng bao gồm tính thanh khoản cao, phí giao dịch cạnh tranh bắt đầu từ chỉ 0,1% và xử lý giao dịch nhanh chóng.

Trước khi bạn có thể mua TERM, bạn cần tạo một tài khoản MEXC an toàn. Truy cập trang web MEXC.com hoặc tải ứng dụng MEXC từ Apple App Store hoặc Google Play Store, sau đó nhấp vào nút "Đăng ký" ở góc trên bên phải. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại di động, hoặc tài khoản bên thứ ba như Google, Apple, MetaMask hoặc Telegram.

Sau khi đăng ký, tăng cường bảo mật tài khoản của bạn bằng cách kích hoạt Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA), đặt mật khẩu mạnh duy nhất và xác minh danh tính qua KYC. Quy trình xác minh KYC trên MEXC là đơn giản và thường hoàn thành trong vòng 24 giờ, yêu cầu chứng minh thư do chính phủ cấp, bằng chứng địa chỉ và ảnh tự chụp cầm chứng minh thư.

Để nạp tiền vào tài khoản, MEXC cung cấp nhiều lựa chọn bao gồm mua bằng thẻ tín dụng/giá trị, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch P2P và nạp tiền điện tử từ ví ngoài. Đối với những người mới trên nền tảng, tùy chọn thẻ tín dụng/giá trị cung cấp cách tiện lợi và ngay lập tức nhất để bắt đầu giao dịch TERM trên sàn MEXC.

Giao diện giao dịch MEXC được thiết kế để vừa dễ sử dụng vừa đầy đủ tính năng, với các thành phần thiết yếu bao gồm sổ lệnh, biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và bảng đặt lệnh. Trước khi đặt lệnh TERM đầu tiên, hãy làm quen với các yếu tố này và các loại lệnh khác nhau có sẵn trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Đối với người mới bắt đầu tìm kiếm cách mua TERM nhanh chóng, tùy chọn thẻ tín dụng/giá trị của MEXC cung cấp con đường đơn giản. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, điều hướng đến phần "Mua Crypto" có thể truy cập từ menu điều hướng trên cùng hoặc trang chủ. Từ danh sách các loại tiền điện tử có sẵn, chọn TERM làm tài sản mong muốn. Quy trình mua bao gồm 4 bước đơn giản:

Nhập số lượng TERM bạn muốn mua hoặc số tiền fiat bạn muốn chi tiêu Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán ưu thích (USD, EUR, GBP, v.v.) Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ Xem xét chi tiết giao dịch, bao gồm số lượng TERM, tỷ giá và phí áp dụng

Sau khi xác nhận giao dịch, bạn sẽ cần hoàn tất xác thực 3D Secure nếu ngân hàng yêu cầu. Giao dịch thường xử lý trong vài phút, và bạn có thể theo dõi trạng thái trong phần "Đơn Hàng" hoặc "Lịch Sử Giao Dịch" trên nền tảng MEXC.

Để giảm thiểu phí khi sử dụng phương pháp này, hãy cân nhắc mua trong giờ thấp điểm, mua số lượng lớn để giảm tác động phần trăm của phí cố định và kiểm tra xem có bất kỳ khuyến mãi giảm phí nào hiện có cho giao dịch tiền điện tử.

Đối với người dùng có kinh nghiệm hơn hoặc những người tìm kiếm tỷ lệ tốt hơn, giao dịch TERM trên thị trường spot MEXC là phương pháp ưa thích. Trước tiên, bạn cần nạp tiền vào tài khoản bằng tiền cơ sở như USDT, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác.

Để bắt đầu giao dịch, điều hướng đến phần "Giao Dịch Spot" và sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm cặp giao dịch TERM/USDT mong muốn. Giao diện giao dịch sẽ hiển thị diễn biến giá thời gian thực, khối lượng giao dịch và độ sâu sổ lệnh cho tiền điện tử TERM.

MEXC cung cấp nhiều loại lệnh cho giao dịch TERM:

Lệnh thị trường để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất có sẵn

để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất có sẵn Lệnh giới hạn để mua TERM tại mức giá cụ thể hoặc tốt hơn

Sau khi lệnh của bạn được thực thi, số dư TERM sẽ xuất hiện trong ví Spot MEXC của bạn. Từ đây, bạn có thể chọn tiếp tục giao dịch, giữ để tiềm năng tăng giá hoặc chuyển sang ví ngoài để lưu trữ dài hạn tài sản tiền điện tử của mình.

Ngoài các phương pháp mua tiêu chuẩn, MEXC cung cấp thêm cách để gia tăng và tối đa hóa số lượng TERM của bạn. Nền tảng giao dịch P2P kết nối người mua và người bán trực tiếp, cho phép bạn mua TERM bằng chuyển khoản ngân hàng, thanh toán di động hoặc các tùy chọn thanh toán địa phương khác trong khu vực của bạn, thường với phí thấp hơn so với mua bằng thẻ tín dụng trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm sự phơi bày lớn hơn đối với biến động giá TERM, MEXC cung cấp hợp đồng tương lai TERM với đòn bẩy lên tới 125x, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn. Các tùy chọn USDT-M và COIN-M futures mang lại sự linh hoạt trong cách bạn tiếp cận giao dịch phái sinh TERM trên nền tảng MEXC.

Người nắm giữ TERM cũng có thể hưởng lợi từ cơ hội staking trên MEXC, kiếm thu nhập thụ động thông qua tỷ suất phần trăm hàng năm (APY). Ngoài ra, MEXC thường xuyên tổ chức các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho TERM và các dự án liên quan, cung cấp cơ hội để mua token với tỷ lệ ưu đãi hoặc giành phần thưởng token trong khi tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử.

MEXC cung cấp nhiều con đường an toàn để sở hữu TERM dựa trên nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của bạn. Để bảo vệ khoản đầu tư của bạn, luôn kích hoạt tất cả các tính năng bảo mật có sẵn và xem xét rút số lượng lớn sang ví cứng. Người mới bắt đầu có thể ưu tiên mua trực tiếp bằng thẻ, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ được lợi từ các tính năng nâng cao của giao dịch spot trên sàn giao dịch tiền điện tử. Cho dù bạn đang đầu tư để lợi nhuận ngắn hạn hay giữ lâu dài, MEXC cung cấp một nền tảng an toàn và dễ sử dụng cho hành trình TERM của bạn. Sau khi mua, hãy khám phá staking và sản phẩm Earn để tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số của bạn trong hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử.