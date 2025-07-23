Cách Mua PARTI trên MEXC: Hướng Dẫn Chi Tiết

Particle Network (PARTI) là một dự án blockchain Layer 1 sáng tạo được thành lập nhằm giải quyết sự phân mảnh của người dùng, dữ liệu và thanh khoản trong hệ sinh thái Web3. Bằng cách giới thiệu Tài Khoản Phổ Quát, Particle Network cho phép một tài khoản và số dư thống nhất trên tất cả các chuỗi, được điều phối và bảo mật bởi chuỗi Particle Chain riêng của mình. Cách tiếp cận này nhằm cung cấp trải nghiệm liền mạch, không ma sát cho người dùng và nhà phát triển, trở thành cơ sở hạ tầng nền tảng cho việc áp dụng đại trà trong web phi tập trung. Dự án nổi bật với:

: Thống nhất người dùng và thanh khoản trên Web3 Trải Nghiệm Liên Chuỗi Không Ma Sát: Loại bỏ rào cản giữa các blockchain

Những tính năng này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch bán lẻ, đưa token PARTI trở thành nhân tố chính trong nỗ lực thống nhất Open Web.

MEXC được công nhận là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đáng tin cậy nhất, với danh tiếng được xây dựng dựa trên các giao thức bảo mật mạnh mẽ, hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và kiểm toán bảo mật thường xuyên. Đối với các nhà giao dịch PARTI, MEXC cung cấp:

bắt đầu từ 0% maker và 0.01–0.02% taker cho giao dịch spot và futures Xử lý giao dịch nhanh chóng và giao diện thân thiện với người dùng

Trên MEXC, PARTI có sẵn trong Khu Vực Đổi Mới với các cặp giao dịch như PARTI/USDT và PARTI/USDC.

Trước khi mua token PARTI, bạn cần tạo và bảo mật tài khoản MEXC của mình:

Truy cập trang web chính thức của MEXC hoặc tải ứng dụng MEXC từ Apple App Store hoặc Google Play Store.

Nhấp vào "Đăng Ký" và đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc tài khoản bên thứ ba (Google, Apple, MetaMask, Telegram).

Tăng cường bảo mật bằng cách kích hoạt Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA) , đặt mật khẩu mạnh và hoàn thành xác minh KYC . Quá trình KYC đơn giản và thường hoàn thành trong vòng 24 giờ, yêu cầu ID do chính phủ cấp, bằng chứng địa chỉ và ảnh tự chụp cầm ID của bạn.

Nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ tín dụng/ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch P2P hoặc gửi tiền điện tử từ ví ngoài. Đối với người mới bắt đầu, tùy chọn thẻ tín dụng/gi nợ là cách thuận tiện và nhanh chóng nhất để bắt đầu giao dịch PARTI.

Giao diện giao dịch của MEXC trực quan nhưng đầy đủ tính năng, bao gồm sổ lệnh, biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và bảng đặt lệnh. Hãy làm quen với các yếu tố này trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.

Đối với người mới bắt đầu, tùy chọn thẻ tín dụng/gi nợ của MEXC cung cấp cách đơn giản để mua token PARTI:

Đăng nhập và điều hướng đến phần "Mua Crypto" từ menu trên cùng hoặc trang chủ. Chọn PARTI từ danh sách các loại tiền điện tử có sẵn. Nhập số lượng PARTI mà bạn muốn mua hoặc số tiền fiat mà bạn muốn chi tiêu. Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán (USD, EUR, GBP, v.v.) và nhập thông tin thẻ của bạn. Xem lại chi tiết giao dịch, bao gồm số lượng PARTI, tỷ giá hối đoái và phí áp dụng. Xác nhận giao dịch và hoàn tất bất kỳ quy trình xác minh 3D Secure nào nếu cần thiết.

Giao dịch thường xử lý trong vòng vài phút, và bạn có thể theo dõi trạng thái trong phần "Đơn Hàng" hoặc "Lịch Sử Giao Dịch". Để giảm thiểu phí, hãy cân nhắc mua trong giờ thấp điểm, mua số lượng lớn hơn để giảm tác động phần trăm của phí cố định và kiểm tra các khuyến mãi giảm phí.

Đối với người dùng có kinh nghiệm hoặc những người tìm kiếm tỷ giá tốt hơn, giao dịch PARTI trên thị trường spot của MEXC là lý tưởng:

Nạp tiền vào tài khoản bằng đồng tiền cơ sở như USDT , có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác.

, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác. Đi tới phần "Giao Dịch Spot" và tìm cặp giao dịch PARTI/USDT hoặc PARTI/USDC .

hoặc . Giao diện giao dịch hiển thị biến động giá thời gian thực, khối lượng giao dịch và độ sâu sổ lệnh cho token PARTI.

Đặt lệnh thị trường để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất hiện có, hoặc lệnh giới hạn để mua PARTI ở mức giá cụ thể.

để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất hiện có, hoặc lệnh để mua PARTI ở mức giá cụ thể. Sau khi thực hiện, số dư PARTI của bạn sẽ xuất hiện trong ví Spot của MEXC. Bạn có thể tiếp tục giao dịch, giữ để tăng giá tiềm năng hoặc chuyển sang ví ngoài để lưu trữ dài hạn.

MEXC cung cấp thêm nhiều cách để sở hữu và tối đa hóa số dư PARTI của bạn:

Giao Dịch P2P : Mua PARTI trực tiếp từ người dùng khác bằng phương thức thanh toán địa phương, thường có phí thấp hơn.

: Mua PARTI trực tiếp từ người dùng khác bằng phương thức thanh toán địa phương, thường có phí thấp hơn. Giao Dịch Futures : Truy cập hợp đồng tương lai PARTI với đòn bẩy lên đến 125x, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn. Cả hợp đồng USDT-M và COIN-M đều có sẵn cho giao dịch phái sinh linh hoạt.

: Truy cập hợp đồng tương lai PARTI với đòn bẩy lên đến 125x, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn. Cả hợp đồng USDT-M và COIN-M đều có sẵn cho giao dịch phái sinh linh hoạt. Staking và Kiếm Tiền : Tham gia cơ hội staking để kiếm thu nhập thụ động thông qua tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY). MEXC cũng tổ chức các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho PARTI, cung cấp cơ hội mua token với tỷ giá ưu đãi hoặc giành giải thưởng.

: Tham gia cơ hội staking để kiếm thu nhập thụ động thông qua tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY). MEXC cũng tổ chức các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho PARTI, cung cấp cơ hội mua token với tỷ giá ưu đãi hoặc giành giải thưởng. Khuyến Mãi: Nhân dịp ra mắt PARTI, MEXC đang tổ chức sự kiện Airdrop+ độc quyền với giải thưởng trị giá 150.000 USDT, bao gồm tiền thưởng nạp tiền, thử thách giao dịch spot và futures, và phần thưởng giới thiệu.

MEXC cung cấp nhiều con đường an toàn để sở hữu token PARTI, phù hợp với cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Luôn kích hoạt tất cả các tính năng bảo mật có sẵn và cân nhắc rút số dư lớn về ví cứng để tăng cường an toàn. Người mới có thể thích mua trực tiếp bằng thẻ, trong khi nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tận dụng các tính năng nâng cao của giao dịch spot và futures. Cho dù mục tiêu của bạn là lợi nhuận ngắn hạn hay nắm giữ lâu dài, MEXC cung cấp nền tảng an toàn và dễ sử dụng cho hành trình crypto PARTI của bạn. Sau khi mua, hãy khám phá sản phẩm staking và Earn để tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số của bạn.