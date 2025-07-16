Các vụ lừa đảo tài khoản tiền mã hoá đề cập đến việc tội phạm sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chiếm được thông tin đăng nhập hoặc khóa riêng tư của người dùng, giúp truy cập và đánh cắp tài sảnCác vụ lừa đảo tài khoản tiền mã hoá đề cập đến việc tội phạm sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chiếm được thông tin đăng nhập hoặc khóa riêng tư của người dùng, giúp truy cập và đánh cắp tài sản
Các vụ lừa đảo tài khoản tiền mã hoá đề cập đến việc tội phạm sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chiếm được thông tin đăng nhập hoặc khóa riêng tư của người dùng, giúp truy cập và đánh cắp tài sản tiền mã hoá của người dùng.

Các phương thức lừa đảo tài khoản phổ biến


Trang web giả mạo: Những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web hoặc App giả mạo trông giống như các sàn giao dịch hợp pháp. Người dùng vô tình nhập thông tin đăng nhập hoặc khóa riêng tư sẽ bị đánh cắp.

Giả mạo chăm sóc khách hàng: Những kẻ lừa đảo đóng giả là đại diện chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên chính thức qua điện thoại, Email hoặc mạng xã hội để lừa người dùng cung cấp thông tin quan trọng.

Lừa đảo phi kỹ thuật: Những kẻ lừa đảo thao túng tâm lý để lừa người dùng cấp quyền truy cập tài khoản.

Phần mềm độc hại: Lây nhiễm vi-rút hoặc Trojan vào thiết bị của người dùng, đánh cắp thông tin ví tiền mã hoá và ghi lại thao tác gõ phím của người dùng để lấy thông tin đăng nhập.

Hướng dẫn ngăn chặn lừa đảo tài khoản


Sử dụng kênh chính thức: Khi đăng nhập vào trang web chính thức, đảm bảo bạn đang truy cập đúng URL.

Tăng cường quản lý mật khẩu: Sử dụng mật khẩu phức tạp và duy nhất. Tránh sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều nền tảng và thường xuyên thay đổi mật khẩu để đảm bảo mật khẩu không bị rò rỉ.

Kích hoạt xác minh hai yếu tố (2FA): Thêm một lớp bảo mật bằng cách sử dụng mã xác minh được tạo ra thông qua SMS, Email hoặc Google Authenticator.

Cẩn thận với thông tin đáng ngờ: Không tin tưởng các tin nhắn hoặc yêu cầu từ nguồn không xác định, tránh nhấn vào các liên kết hoặc tệp đính kèm không xác định và xác minh tính xác thực của người gửi.

Luôn cập nhật phần mềm: Đảm bảo thiết bị và App luôn chạy các phiên bản mới nhất.

Theo dõi hoạt động tài khoản thường xuyên: Xác định ngay các giao dịch hoặc lần đăng nhập bất thường.

Sử dụng ví phần cứng: Lưu trữ phần lớn tài sản của bạn trong ví phần cứng ngoại tuyến để giảm nguy cơ bị đánh cắp.

Giáo dục và nhận thức: Tìm hiểu về các chiến thuật lừa đảo phổ biến và luôn cảnh giác.

