Kỷ niệm 7 năm MEXC: Dẫn đầu kỷ nguyên giao dịch tiền mã hoá mới với tốc độ niêm yết token nhanh nhất

Cách đây 7 năm, MEXC đã bước vào thế giới tiền mã hoá sôi động và không ngừng đổi mới với niềm đam mê và tầm nhìn mạnh mẽ. Trong suốt 7 năm qua, MEXC đã khẳng định vị thế nổi bật trên thị trường giao dịch tài sản tiền mã hoá toàn cầu, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư nhờ tốc độ niêm yết token vượt trội.









Ngay từ khi thành lập, MEXC luôn ưu tiên nhu cầu của người dùng, nỗ lực mang đến lựa chọn giao dịch đa dạng và toàn diện nhất. Tính đến ngày 16/04/2025, MEXC đã niêm yết 2,908 cặp giao dịch Spot và 1,136 cặp giao dịch Futures , bao gồm tiền mã hoá chủ đạo, dự án DeFi mới nổi, meme coin phổ biến, NFT và nhiều loại tài sản khác. Số lượng lớn cặp giao dịch không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của người dùng, mà còn thể hiện khả năng phản ứng nhanh với thị trường và niêm yết token mới hiệu quả của MEXC.





Theo báo cáo của TokenInsight , từ 01/11/2024 đến 15/02/2025, MEXC dẫn đầu thị trường với số lượng niêm yết Spot nhiều nhất và tốc độ niêm yết nhanh nhất. Sàn liên tục duy trì tần suất niêm yết cao theo chu kỳ hai tuần, thể hiện năng lực nắm bắt xu hướng thị trường mạnh mẽ. Đặc biệt, MEXC là một trong những sàn đầu tiên niêm yết các token phổ biến thuộc 4 lĩnh vực chính trong thị trường tăng (Meme, DeSci, AI Agent, token người nổi tiếng), như *URLS-PNUT_USDT*, *URLS-RIFSOL_USDT*, *URLS-BUZZ_USDT*, và *URLS-TRUMP_USDT*, đều ghi nhận mức tăng giá đáng kể sau khi được niêm yết.









MEXC đã thành công trong việc tạo dấu ấn khác biệt so với các sàn giao dịch hàng đầu khác bằng chiến lược niêm yết sớm các dự án tiềm năng, đón đầu xu hướng và nhanh chóng bổ sung token. Cách tiếp cận này giúp người dùng nắm bắt đà tăng trưởng ngay từ giai đoạn đầu và tận dụng tiềm năng phát triển của các dự án mới, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh.









Nhờ vào đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, hệ thống kỹ thuật tối ưu và nền tảng vận hành linh hoạt, MEXC liên tục duy trì vị thế dẫn đầu về tốc độ niêm yết token.





Quy trình quyết định hiệu quả: MEXC áp dụng quy trình ra quyết định toàn diện và hiệu quả. Từ giai đoạn lựa chọn dự án, thẩm định cho đến niêm yết chính thức, mỗi bước đều được kiểm soát chặt chẽ và quản lý kỹ lưỡng. Ngoài ra, MEXC còn thiết lập cơ chế phản hồi nhanh, cho phép thực hiện niêm yết ngay khi một dự án đáp ứng các tiêu chí, giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ giai đoạn đánh giá đến khi ra mắt.





Hỗ trợ kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm của MEXC đảm bảo tính ổn định và tin cậy sau khi niêm yết token. Nhờ vào kiến thức chuyên sâu và năng lực phát triển, MEXC tối ưu kiến trúc hệ thống, cải thiện hiệu suất giao dịch và nâng cao bảo mật ở nhiều phương diện. Đội ngũ MEXC xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả, có thể xử lý vấn đề theo thời gian thực, đồng thời liên tục nâng cấp và tối ưu hoá hệ thống giao dịch. Nhờ vậy, MEXC có thể vận hành liền mạch ngay cả khi có lượng truy cập lớn cùng lúc, mang đến trải nghiệm giao dịch vượt trội cho người dùng.





Nguồn lực phong phú: Trong suốt 7 năm, MEXC đã tích luỹ được nguồn lực phong phú trong ngành. Sàn đã thiết lập mối quan hệ ổn định, lâu dài với nhiều đội ngũ dự án chất lượng cao trên toàn cầu, qua đó có thể tiếp cận sớm nhất thông tin về dự án mới. MEXC cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu trong ngành, duy trì kết nối chặt chẽ với các chuyên gia, học giả và tổ chức, không ngừng mở rộng kênh thông tin và đảm bảo nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho việc niêm yết token nhanh chóng.





Đảm bảo kiểm soát rủi ro: MEXC đã thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, cung cấp đánh giá và giám sát rủi ro toàn diện cho mỗi dự án niêm yết. Từ yếu tố tuân thủ, bảo mật cho đến rủi ro thị trường, MEXC đều tiến hành giám sát kỹ lưỡng từng dự án. Thông qua các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ này, MEXC góp phần làm giảm đáng kể rủi ro đầu tư cho nhà giao dịch, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững.









Nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập, MEXC ra mắt sự kiện Celebrate MEXC với tổng phần thưởng hấp dẫn lên đến 10,000,000 USDT đang chờ bạn!





Sự kiện 1: Tham gia Thi đấu tỷ lệ PNL theo đội và chia sẻ 25% tổng phần thưởng.

Sự kiện 2: Thu thập mảnh ghép và tạo hộp bí ẩn để chia sẻ 40% tổng phần thưởng.

Sự kiện 3: Thi đấu bảng xếp hạng Khối lượng giao dịch hàng ngày và PNL để có cơ hội chia sẻ 35% tổng phần thưởng.





Kỷ niệm 7 năm thành lập, MEXC tiếp tục cam kết các giá trị cốt lõi, bao gồm nguyên tắc người dùng trên hết, bảo mật và hiệu quả, đồng thời không ngừng nâng cấp tính năng và trải nghiệm dịch vụ. Trọng tâm chiến lược của MEXC sẽ là duy trì tốc độ niêm yết token nhanh, tiếp tục củng cố quy trình ra quyết định kịp thời, nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng nguồn lực và tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro. Như vậy, MEXC luôn có thể giới thiệu những dự án tiềm năng nhất với tốc độ nhanh nhất, giúp người dùng nắm bắt cơ hội trong thị trường tiền mã hoá đầy biến động.



