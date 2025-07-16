Đề phòng các hành vi lừa đảo trên Telegram









Gần đây, đã xảy ra nhiều hình thức lừa đảo trên Telegram. Người dùng phải luôn cảnh giác để chống lại những kẻ lừa đảo. Các hình thức lừa đảo sau đây hiện phổ biến trên Telegram và nếu bạn gặp phải bất kỳ trường hợp nào sau đây, vui lòng lưu ý đến các rủi ro.





1.1 Lừa đảo tin nhắn cá nhân từ người lạ





Trên Telegram, thỉnh thoảng người lạ có thể nhắn tin cho bạn. Nếu ai đó đề xuất một dự án yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc đăng ký một phần mềm không rõ nguồn gốc, hãy cẩn thận để tránh tổn thất về tài sản hoặc bị đánh cắp thông tin. Bạn cũng có thể nhận được các liên kết hoặc tệp đáng ngờ có nguồn gốc không xác định. Các tệp này thường giả dạng là thông báo chính thức hoặc chứa thông tin đồi trụy. Các tệp này có khả năng là virus Trojan, vì vậy đừng tải xuống hoặc nhấp vào chúng. Đừng tin những người lạ nhắn tin cho bạn và nếu bạn đang bị quấy rối, bạn có tùy chọn chặn họ. Không nhấp vào bất kỳ tệp hoặc liên kết đáng ngờ nào được gửi cho bạn mà không có lý do chính đáng.





1.2 Lừa đảo từ những kẻ mạo danh nhân viên chính thức





Khi bạn đang hỏi về dịch vụ của nền tảng trong nhóm chính thức, bạn có thể nhận được tin nhắn riêng tư từ ai đó mạo danh nhân viên chính thức. Ví dụ: Họ có thể hướng dẫn bạn nhận một túi quà tặng hoặc yêu cầu thông tin từ bạn dưới chiêu bài giúp bạn gỡ bỏ các hạn chế kiểm soát rủi ro. Trong trường hợp này, đừng tin tưởng họ hoặc cung cấp cho họ bất kỳ thông tin tài khoản nào, vì nhân viên chính thức sẽ không bao giờ chủ động bắt đầu trò chuyện riêng tư với bất kỳ người dùng nào. Nếu bạn cần liên hệ với nhân viên chính thức, bạn có thể xác định họ bằng ký hiệu quản trị viên nhóm. Đừng tin tưởng bất kỳ ai trên Telegram đề nghị giúp bạn nâng cao kiểm soát rủi ro. Đây là một chiến thuật lừa đảo đã từng được thực hiện. Nền tảng chính thức sẽ không bao giờ gửi tin nhắn văn bản hoặc gọi điện thoại cho bất kỳ người dùng nào mà không có lý do hoặc người dùng liên hệ trước. Bạn không bao giờ được cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào cho bất kỳ ai yêu cầu mật khẩu, mã xác minh SMS/Google dưới nhiều tên khác nhau vì đây là một thủ đoạn lừa đảo đã từng xảy ra. Nếu bạn gặp phải những tình huống như vậy, bạn có thể xác minh kênh trên website chính thức của MEXC: MEXC Verify.





Trên ứng dụng MEXC, bạn có thể tìm thấy cổng xác minh kênh chính thức trong Trợ giúp & Hỗ trợ -> Xác minh MEXC.





Trên website MEXC, bạn có thể tìm thấy ở cuối trang trong phần Hỗ trợ -> Xác minh MEXC.





1.3 Lừa đảo thông qua các kênh giả mạo cộng đồng chính thức trên mạng xã hội





Có nhiều loại nhóm chính thức giả mạo trên Telegram, thường do các bot và tài khoản lừa đảo tạo ra. Những kẻ lừa đảo có thể đăng nhiều ưu đãi đầu tư không đúng khác nhau trong nhóm, chẳng hạn như trao đổi tài sản kỹ thuật số, chuyển tiền vào ví để kiếm lợi nhuận và quét mã QR để nhận airdrop. Vui lòng không làm theo hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc hướng dẫn đáng ngờ nào trong nhóm. Điều quan trọng là phải bảo vệ tài sản cá nhân của bạn và tránh bị lừa đảo.





Đảm bảo tham gia nhóm Telegram tiếng Việt chính thức của MEXC: https://t.me/MEXCVietnamese và bạn có thể tìm kiếm các nhóm ngôn ngữ khác ở cuối trang trên website chính thức của MEXC.





Nếu không chắc chắn về tính xác thực của các kênh, bạn có thể xác minh tại MEXC Verify hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để xác minh.





Đồng thời, không tham gia hoặc tin tưởng bất kỳ nhóm sàn giao dịch hoặc trao đổi chứng khoán không chính thức nào, đồng thời thận trọng với bất kỳ dự án nào hứa hẹn lợi nhuận cao và ổn định.





1.4 Lừa đảo giao dịch cá nhân





Để tránh bị lừa đảo, bạn nên tránh thực hiện các giao dịch riêng tư nếu muốn mua hoặc bán USDT. Nếu ai đó liên hệ riêng với bạn để bán USDT với giá thấp hoặc mua USDT với giá cao hoặc bạn gặp phải người tự xưng là nhân viên chính thức có thể đảm bảo giao dịch, vui lòng thận trọng để tránh tổn thất tài sản. Các giao dịch riêng tư không an toàn và thường là hành vi lừa đảo. Bạn chỉ nên mua và bán tiền kỹ thuật số trên các nền tảng giao dịch chính thức.





1.5 Thông tin bất hợp pháp và không tuân thủ





Nếu ai đó gửi cho bạn hình ảnh và video không phù hợp hoặc cung cấp thông tin bất hợp pháp như USDT bị đánh cắp hoặc đưa vào danh sách đen, cũng như quảng cáo dự án không xác định và thông tin cờ bạc trên Telegram, vui lòng cẩn thận. Bạn có tùy chọn chặn liên hệ trực tiếp hoặc báo cáo họ bằng cách gắn thẻ quản trị viên trong nhóm.





1.6 Lừa đảo bởi những kẻ mạo danh giả làm bạn bè





Những kẻ lừa đảo có thể mạo danh bạn của bạn và yêu cầu bạn cung cấp ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện Telegram của bạn dưới chiêu bài khôi phục tài khoản của chúng. Sau khi bạn cung cấp thông tin này, mã đăng nhập của bạn sẽ bị rò rỉ và những kẻ lừa đảo có thể sử dụng mã đó để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Họ cũng có thể mạo danh bạn của bạn và hỏi vay tiền hoặc yêu cầu thông tin khác. Bạn phải cẩn thận xác minh danh tính của người mà bạn đang liên lạc.





1.7 Chương trình cài đặt Telegram giả mạo





Xin lưu ý rằng Telegram hiện không cung cấp bất kỳ chương trình cài đặt nào bằng tiếng Trung. Hầu hết các chương trình cài đặt của Trung Quốc được tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba đều có rủi ro, vì vậy vui lòng không sử dụng các chương trình cài đặt đó.





1.8 Lừa đảo bằng cách sử dụng tên người dùng tương tự





Những kẻ lừa đảo thường đăng ký tài khoản với tên người dùng tương tự như tên người dùng của quản trị viên bằng cách sử dụng các chữ cái và số giống nhau như chữ O và 0, tôi và l, v.v. để thực hiện các hành vi lừa đảo.









Tóm lại, chúng tôi đề xuất các phương pháp sau để giúp bạn ngăn chặn lừa đảo tránh những tổn thất không đáng có trên Telegram:





2.1 Bật xác thực hai yếu tố: Để bảo mật tài khoản của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn thiết lập mật khẩu để xác thực hai yếu tố. Mật khẩu này sẽ chỉ được yêu cầu khi tài khoản của bạn cố gắng đăng nhập vào ứng dụng Telegram mới.





2.2 Thận trọng khi sử dụng ứng dụng bên thứ ba: Ứng dụng bên thứ ba có thể kiểm soát tài khoản của bạn, đọc toàn bộ lịch sử trò chuyện, thu thập thông tin về thiết bị của bạn và thậm chí thay thế địa chỉ chuyển khoản và nội dung trò chuyện khác được gửi qua phần mềm. Do đó, vì lý do an toàn, vui lòng chỉ tải xuống Telegram từ website chính thức.





2.3 Không gửi thông tin cá nhân cho bot Telegram: Hãy thận trọng khi sử dụng bot Telegram và không tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, bao gồm tên, tên người dùng, số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để nhận dạng Bạn.





2.4 Kiểm tra địa chỉ ví: Nếu bạn muốn gửi địa chỉ ví cho ai đó, vui lòng xác minh địa chỉ cẩn thận. Bạn nên gửi ảnh chụp màn hình mã QR của ví cho người khác.





2.5 Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đăng nhập Telegram: Kiểm tra thường xuyên các thiết bị đăng nhập tài khoản Telegram của bạn và buộc đăng xuất khỏi mọi thiết bị khả nghi.





2.6 Thêm danh bạ và không chia sẻ số điện thoại: Khi thêm danh bạ, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn mặc định cho phép chia sẻ số điện thoại của mình.





2.7 Ẩn số điện thoại của bạn và đặt giới hạn khi tham gia nhóm: Trên Telegram, bạn có thể đặt cài đặt những người không có trong danh sách liên hệ của bạn không thể thêm bạn vào nhóm, để giảm rủi ro lừa đảo chẳng hạn như bị thêm vào các nhóm lừa đảo, v.v. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chức năng Thêm người ở gần.





2.8 Tắt tự động tải xuống: Chúng tôi khuyên bạn nên tắt tính năng tải xuống tệp tự động trên Telegram để tránh vô tình tải xuống các tệp có chứa vi-rút, v.v.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.