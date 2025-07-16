Web Hướng dẫn chi tiết: Cách thức nạp TON trên MEXC Dưới đây là hướng dẫn về cách nạp TON vào tài khoản MEXC của bạn. Nạp thông qua website (Sàn giao dịch tiền mã hóa | Mua Bitcoin, Ethereum, Altcoin,Web Hướng dẫn chi tiết: Cách thức nạp TON trên MEXC Dưới đây là hướng dẫn về cách nạp TON vào tài khoản MEXC của bạn. Nạp thông qua website (Sàn giao dịch tiền mã hóa | Mua Bitcoin, Ethereum, Altcoin,
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng Dẫn N...N Trên MEXC

Hướng Dẫn Nạp TON Trên MEXC

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
Humanity
H$0.06693-5.55%
PoP Planet
P$0.11582+10.86%
TONCOIN
TON$2.712+0.29%
MemeCore
M$2.02111-1.08%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004312+7.82%


Web


Hướng dẫn chi tiết: Cách thức nạp TON trên MEXC


Dưới đây là hướng dẫn về cách nạp TON vào tài khoản MEXC của bạn. Nạp thông qua website (Sàn giao dịch tiền mã hóa | Mua Bitcoin, Ethereum, Altcoin, DeFi, Kickstarter | MEXC):


Bước 1: Trên thanh điều hướng, nhấp vào [Ví] - [Nạp].



Bước 2: Nhấp vào mục "Chọn loại Crypto" và chọn TON, sau đó nhấp vào mục "Mạng" để chọn mạng. Tiếp theo, nhấp vào [Nhấp để tạo địa chỉ].



Bước 3: Sao chép địa chỉ nạp TON của bạn và dán vào mục địa chỉ trong ví bạn thực hiện chuyển TON. Ngoài ra, bạn cũng có thể quét mã QR để tìm địa chỉ nạp và sử dụng nó làm địa chỉ mục tiêu để nhận token.


App


Dưới đây là hướng dẫn cách nạp TON vào tài khoản MEXC của bạn.


Hướng dẫn chi tiết: Cách thức nạp TON trên MEXC


Nạp thông qua app (MEXC.com):


Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Ví] nằm ở góc dưới cùng bên phải của trang.



Bước 2: Trên trang Ví, nhấn vào [Nạp] và tìm "TON" bằng thanh tìm kiếm.




Bước 3: Bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị địa chỉ nạp TON và mã QR. Bạn có thể quét mã QR hoặc sao chép địa chỉ nạp để nạp token.




Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng