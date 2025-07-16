Hướng Dẫn Nạp TON Trên MEXC





Hướng dẫn chi tiết: Cách thức nạp TON trên MEXC





Dưới đây là hướng dẫn về cách nạp TON vào tài khoản MEXC của bạn. Nạp thông qua website ( Sàn giao dịch tiền mã hóa | Mua Bitcoin, Ethereum, Altcoin, DeFi, Kickstarter | MEXC ) :



Bước 1: Trên thanh điều hướng, nhấp vào [Ví] - [Nạp].









Bước 2: Nhấp vào mục "Chọn loại Crypto" và chọn TON, sau đó nhấp vào mục "Mạng" để chọn mạng. Tiếp theo, nhấp vào [Nhấp để tạo địa chỉ].









Bước 3: Sao chép địa chỉ nạp TON của bạn và dán vào mục địa chỉ trong ví bạn thực hiện chuyển TON. Ngoài ra, bạn cũng có thể quét mã QR để tìm địa chỉ nạp và sử dụng nó làm địa chỉ mục tiêu để nhận token.













Nạp thông qua app ( MEXC.com ):





Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Ví] nằm ở góc dưới cùng bên phải của trang.









Bước 2: Trên trang Ví, nhấn vào [Nạp] và tìm "TON" bằng thanh tìm kiếm.













Bước 3: Bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị địa chỉ nạp TON và mã QR. Bạn có thể quét mã QR hoặc sao chép địa chỉ nạp để nạp token.



