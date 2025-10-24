Інформація щодо ціни WAVE (WAV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02539264$ 0,02539264 $ 0,02539264 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,23%

Актуальна ціна WAVE (WAV) становить --. За останні 24 години WAV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAV становить $ 0,02539264, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAV змінився на -- за останню годину, +0,84% за 24 години та на -1,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WAVE (WAV)

Ринкова капіталізація $ 81,80K$ 81,80K $ 81,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 276,87K$ 276,87K $ 276,87K Циркуляційне постачання 295,45M 295,45M 295,45M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WAVE — $ 81,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAV — 295,45M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 276,87K.