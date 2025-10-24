Актуальна ціна Vortex сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VORTEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VORTEX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vortex сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VORTEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VORTEX на MEXC вже зараз.

Докладніше про VORTEX

Інформація про ціну VORTEX

Токеноміка VORTEX

Прогноз ціни VORTEX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Vortex

Ціна Vortex (VORTEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VORTEX до USD:

--
----
-18,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vortex (VORTEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vortex (VORTEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,85%

-18,40%

-9,73%

-9,73%

Актуальна ціна Vortex (VORTEX) становить --. За останні 24 години VORTEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VORTEX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VORTEX змінився на -0,85% за останню годину, -18,40% за 24 години та на -9,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vortex (VORTEX)

$ 13,21K
$ 13,21K$ 13,21K

--
----

$ 13,21K
$ 13,21K$ 13,21K

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vortex — $ 13,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VORTEX — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,21K.

Історія ціни Vortex (VORTEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vortex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vortex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vortex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vortex до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-18,40%
30 днів$ 0-73,63%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie’s artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Vortex (USD)

Скільки коштуватиме Vortex (VORTEX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vortex (VORTEX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vortex.

Перегляньте прогноз ціни Vortex вже зараз!

VORTEX до місцевих валют

Токеноміка Vortex (VORTEX)

Розуміння токеноміки Vortex (VORTEX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VORTEX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vortex (VORTEX)

Скільки сьогодні коштує Vortex (VORTEX)?
Актуальна ціна VORTEX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VORTEX до USD?
Поточна ціна VORTEX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vortex?
Ринкова капіталізація VORTEX — $ 13,21K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VORTEX?
Циркуляційна пропозиція VORTEX — 10,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VORTEX?
VORTEX досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VORTEX?
Історична мінімальна ціна VORTEX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VORTEX?
Актуальний обсяг торгівлі VORTEX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VORTEX цього року?
VORTEX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VORTEX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vortex (VORTEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 983,43
$110 983,43$110 983,43

+0,97%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,93
$3 939,93$3 939,93

+1,62%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16693
$0,16693$0,16693

+8,91%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,56
$192,56$192,56

+0,80%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,9800
$21,9800$21,9800

+42,55%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,93
$3 939,93$3 939,93

+1,62%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 983,43
$110 983,43$110 983,43

+0,97%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,56
$192,56$192,56

+0,80%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4437
$2,4437$2,4437

+1,44%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,50
$1 124,50$1 124,50

-0,47%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6288
$0,6288$0,6288

+528,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000760
$0,00000760$0,00000760

+326,96%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,73
$52,73$52,73

+114,00%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5807
$0,5807$0,5807

+93,56%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004023
$0,0004023$0,0004023

+89,22%