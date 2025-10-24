Інформація щодо ціни Vortex (VORTEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,85% Зміна ціни (1 дн.) -18,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,73%

Актуальна ціна Vortex (VORTEX) становить --. За останні 24 години VORTEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VORTEX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VORTEX змінився на -0,85% за останню годину, -18,40% за 24 години та на -9,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vortex (VORTEX)

Ринкова капіталізація $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vortex — $ 13,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VORTEX — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,21K.