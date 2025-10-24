Інформація щодо ціни VOLT (XVM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00201336 $ 0,00201336 $ 0,00201336 Мін. за 24 год $ 0,00359329 $ 0,00359329 $ 0,00359329 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00201336$ 0,00201336 $ 0,00201336 Макс. за 24 год $ 0,00359329$ 0,00359329 $ 0,00359329 Рекордний максимум $ 0,078437$ 0,078437 $ 0,078437 Найнижча ціна $ 0,00145538$ 0,00145538 $ 0,00145538 Зміна ціни (за 1 год) +9,87% Зміна ціни (1 дн.) +54,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +44,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +44,65%

Актуальна ціна VOLT (XVM) становить $0,00323605. За останні 24 години XVM торгувався між мінімумом у $ 0,00201336 і максимумом у $ 0,00359329, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XVM становить $ 0,078437, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00145538.

Що стосується короткострокових результатів, то XVM змінився на +9,87% за останню годину, +54,34% за 24 години та на +44,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VOLT (XVM)

Ринкова капіталізація $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 873 333,978796 999 873 333,978796 999 873 333,978796

Поточна ринкова капіталізація VOLT — $ 3,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XVM — 999,87M, зі загальною пропозицією 999873333.978796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,19M.