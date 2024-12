Що таке Spore ( SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

