Ціна Spore (SPORE)
Поточна ціна Spore (SPORE) сьогодні становить 0.065678 USD з ринковою капіталізацією $ 65.92M USD. Ціна SPORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spore:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.03M USD
- зміна ціни Spore протягом дня — +64.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spore до USD становила $ +0.02578231.
За останні 30 днів зміна ціни Spore до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spore до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spore до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02578231
|+64.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spore: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.42%
+64.62%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.
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