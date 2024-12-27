Сьогоднішня ціна Spore (SPORE)

Поточна ціна Spore (SPORE) сьогодні становить 0.065678 USD з ринковою капіталізацією $ 65.92M USD. Ціна SPORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.03M USD

- зміна ціни Spore протягом дня — +64.62%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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