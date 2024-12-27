Ціна RUNNER (RUNNER)
Поточна ціна RUNNER (RUNNER) сьогодні становить 0.085241 USD з ринковою капіталізацією $ 85.24K USD. Ціна RUNNER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUNNER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.30K USD
- зміна ціни RUNNER протягом дня — +29.62%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUNNER до USD становила $ +0.01947648.
За останні 30 днів зміна ціни RUNNER до USD становила $ -0.0782243956.
За останні 60 днів зміна ціни RUNNER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUNNER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01947648
|+29.62%
|30 днів
|$ -0.0782243956
|-91.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUNNER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
+29.62%
+16.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.
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