Сьогоднішня ціна RUNNER (RUNNER)

Поточна ціна RUNNER (RUNNER) сьогодні становить 0.085241 USD з ринковою капіталізацією $ 85.24K USD. Ціна RUNNER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RUNNER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.30K USD

- зміна ціни RUNNER протягом дня — +29.62%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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