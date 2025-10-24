Інформація щодо ціни PumpBase (PUMPBASE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00127557 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,30% Зміна ціни (1 дн.) +19,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,46%

Актуальна ціна PumpBase (PUMPBASE) становить --. За останні 24 години PUMPBASE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPBASE становить $ 0,00127557, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPBASE змінився на +0,30% за останню годину, +19,94% за 24 години та на -18,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PumpBase (PUMPBASE)

Ринкова капіталізація $ 79,85K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,85K Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PumpBase — $ 79,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPBASE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,85K.