Інформація щодо ціни PathOS (PATHOS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00473122$ 0,00473122 $ 0,00473122 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73%

Актуальна ціна PathOS (PATHOS) становить --. За останні 24 години PATHOS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PATHOS становить $ 0,00473122, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PATHOS змінився на -- за останню годину, +1,15% за 24 години та на +0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PathOS (PATHOS)

Ринкова капіталізація $ 11,05K$ 11,05K $ 11,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,05K$ 11,05K $ 11,05K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PathOS — $ 11,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PATHOS — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,05K.