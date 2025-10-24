Інформація щодо ціни Open Source (OS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04628724$ 0,04628724 $ 0,04628724 Найнижча ціна $ 0,00211288$ 0,00211288 $ 0,00211288 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,92%

Актуальна ціна Open Source (OS) становить $0,00215394. За останні 24 години OS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OS становить $ 0,04628724, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211288.

Що стосується короткострокових результатів, то OS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Open Source (OS)

Ринкова капіталізація $ 215,39K$ 215,39K $ 215,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 215,39K$ 215,39K $ 215,39K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Open Source — $ 215,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OS — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 215,39K.