Актуальна ціна Open Source сьогодні становить 0,00215394 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OS на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 OS до USD:

$0,00215394
$0,00215394
0,00%1D
mexc
USD
Графік ціни Open Source (OS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Open Source (OS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,04628724
$ 0,04628724

$ 0,00211288
$ 0,00211288

--

--

-1,92%

-1,92%

Актуальна ціна Open Source (OS) становить $0,00215394. За останні 24 години OS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OS становить $ 0,04628724, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211288.

Що стосується короткострокових результатів, то OS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Open Source (OS)

$ 215,39K
$ 215,39K

--
----

$ 215,39K
$ 215,39K

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Open Source — $ 215,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OS — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 215,39K.

Історія ціни Open Source (OS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Open Source до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Open Source до USD становила $ -0,0012578729.
За останні 60 днів зміна ціни Open Source до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Open Source до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0012578729-58,39%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Open Source (OS)

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Open Source (OS)

Прогноз ціни Open Source (USD)

Скільки коштуватиме Open Source (OS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Open Source (OS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Open Source.

Перегляньте прогноз ціни Open Source вже зараз!

OS до місцевих валют

Токеноміка Open Source (OS)

Розуміння токеноміки Open Source (OS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Open Source (OS)

Скільки сьогодні коштує Open Source (OS)?
Актуальна ціна OS у USD становить 0,00215394 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OS до USD?
Поточна ціна OS до USD — $ 0,00215394. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Open Source?
Ринкова капіталізація OS — $ 215,39K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OS?
Циркуляційна пропозиція OS — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OS?
OS досяг історичної максимальної ціни у 0,04628724 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OS?
Історична мінімальна ціна OS становила 0,00211288 USD.
Який обсяг торгівлі OS?
Актуальний обсяг торгівлі OS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OS цього року?
OS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 437,27

$3 981,27

$0,16546

$193,27

$20,7766

