Актуальна ціна Lumpy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LUMPY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Lumpy (LUMPY)

Актуальна ціна 1 LUMPY до USD:

$0,00020932
$0,00020932$0,00020932
+2,10%1D
Графік ціни Lumpy (LUMPY) в реальному часі
Інформація щодо ціни Lumpy (LUMPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,09%

+2,21%

+1,63%

+1,63%

Актуальна ціна Lumpy (LUMPY) становить --. За останні 24 години LUMPY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LUMPY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LUMPY змінився на +0,09% за останню годину, +2,21% за 24 години та на +1,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lumpy (LUMPY)

$ 201,75K
$ 201,75K$ 201,75K

--
----

$ 201,75K
$ 201,75K$ 201,75K

963,82M
963,82M 963,82M

963 815 039,5394627
963 815 039,5394627 963 815 039,5394627

Поточна ринкова капіталізація Lumpy — $ 201,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUMPY — 963,82M, зі загальною пропозицією 963815039.5394627. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 201,75K.

Історія ціни Lumpy (LUMPY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumpy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lumpy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lumpy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lumpy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,21%
30 днів$ 0-7,76%
60 днів$ 0-18,89%
90 днів$ 0--

Що таке Lumpy (LUMPY)

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

Прогноз ціни Lumpy (USD)

Скільки коштуватиме Lumpy (LUMPY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lumpy (LUMPY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lumpy.

Перегляньте прогноз ціни Lumpy вже зараз!

LUMPY до місцевих валют

Токеноміка Lumpy (LUMPY)

Розуміння токеноміки Lumpy (LUMPY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LUMPY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lumpy (LUMPY)

Скільки сьогодні коштує Lumpy (LUMPY)?
Актуальна ціна LUMPY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LUMPY до USD?
Поточна ціна LUMPY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lumpy?
Ринкова капіталізація LUMPY — $ 201,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LUMPY?
Циркуляційна пропозиція LUMPY — 963,82M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LUMPY?
LUMPY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LUMPY?
Історична мінімальна ціна LUMPY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LUMPY?
Актуальний обсяг торгівлі LUMPY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LUMPY цього року?
LUMPY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LUMPY для поглибленого аналізу.
