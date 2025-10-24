Інформація щодо ціни Lumpy (LUMPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +2,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,63%

Актуальна ціна Lumpy (LUMPY) становить --. За останні 24 години LUMPY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LUMPY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LUMPY змінився на +0,09% за останню годину, +2,21% за 24 години та на +1,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lumpy (LUMPY)

Ринкова капіталізація $ 201,75K$ 201,75K $ 201,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 201,75K$ 201,75K $ 201,75K Циркуляційне постачання 963,82M 963,82M 963,82M Загальна пропозиція 963 815 039,5394627 963 815 039,5394627 963 815 039,5394627

Поточна ринкова капіталізація Lumpy — $ 201,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUMPY — 963,82M, зі загальною пропозицією 963815039.5394627. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 201,75K.