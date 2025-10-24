Інформація щодо ціни HyperStrategy (HSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,077662 $ 0,077662 $ 0,077662 Мін. за 24 год $ 0,092049 $ 0,092049 $ 0,092049 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,077662$ 0,077662 $ 0,077662 Макс. за 24 год $ 0,092049$ 0,092049 $ 0,092049 Рекордний максимум $ 2,48$ 2,48 $ 2,48 Найнижча ціна $ 0,064372$ 0,064372 $ 0,064372 Зміна ціни (за 1 год) +1,38% Зміна ціни (1 дн.) +12,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,07%

Актуальна ціна HyperStrategy (HSTR) становить $0,093103. За останні 24 години HSTR торгувався між мінімумом у $ 0,077662 і максимумом у $ 0,092049, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HSTR становить $ 2,48, тоді як його історичний мінімум — $ 0,064372.

Що стосується короткострокових результатів, то HSTR змінився на +1,38% за останню годину, +12,17% за 24 години та на +13,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HyperStrategy (HSTR)

Ринкова капіталізація $ 91,56K$ 91,56K $ 91,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,56K$ 91,56K $ 91,56K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HyperStrategy — $ 91,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HSTR — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,56K.