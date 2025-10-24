Інформація щодо ціни Funless (FUNLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,24% Зміна ціни (1 дн.) +6,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,97%

Актуальна ціна Funless (FUNLESS) становить --. За останні 24 години FUNLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUNLESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FUNLESS змінився на -0,24% за останню годину, +6,10% за 24 години та на +3,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Funless (FUNLESS)

Ринкова капіталізація $ 335,43K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 335,43K Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Funless — $ 335,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FUNLESS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 335,43K.