Сьогоднішня ціна FIRST (FIRST)

Поточна ціна FIRST (FIRST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.37K USD. Ціна FIRST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FIRST:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.28 USD

- зміна ціни FIRST протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 975.45M USD

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