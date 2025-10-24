Актуальна ціна Evolve PRO сьогодні становить 0,04604366 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVOP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Evolve PRO сьогодні становить 0,04604366 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVOP на MEXC вже зараз.

Логотип Evolve PRO

Ціна Evolve PRO (EVOP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EVOP до USD:

$0,04607032
$0,04607032
+4,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Evolve PRO (EVOP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Evolve PRO (EVOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04346142
$ 0,04346142
Мін. за 24 год
$ 0,04619188
$ 0,04619188
Макс. за 24 год

$ 0,04346142
$ 0,04346142

$ 0,04619188
$ 0,04619188

$ 0,074445
$ 0,074445

$ 0,0031876
$ 0,0031876

+0,05%

+3,93%

+1,60%

+1,60%

Актуальна ціна Evolve PRO (EVOP) становить $0,04604366. За останні 24 години EVOP торгувався між мінімумом у $ 0,04346142 і максимумом у $ 0,04619188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVOP становить $ 0,074445, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0031876.

Що стосується короткострокових результатів, то EVOP змінився на +0,05% за останню годину, +3,93% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Evolve PRO (EVOP)

$ 2,30M
$ 2,30M

--
--

$ 2,30M
$ 2,30M

50,00M
50,00M

50 000 000,0
50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Evolve PRO — $ 2,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVOP — 50,00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,30M.

Історія ціни Evolve PRO (EVOP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evolve PRO до USD становила $ +0,00173985.
За останні 30 днів зміна ціни Evolve PRO до USD становила $ +0,0074401167.
За останні 60 днів зміна ціни Evolve PRO до USD становила $ +0,0199350077.
За останні 90 днів зміна ціни Evolve PRO до USD становила $ +0,035590961579502719.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00173985+3,93%
30 днів$ +0,0074401167+16,16%
60 днів$ +0,0199350077+43,30%
90 днів$ +0,035590961579502719+340,50%

Що таке Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Evolve PRO (EVOP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Evolve PRO (USD)

Скільки коштуватиме Evolve PRO (EVOP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Evolve PRO (EVOP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Evolve PRO.

Перегляньте прогноз ціни Evolve PRO вже зараз!

EVOP до місцевих валют

Токеноміка Evolve PRO (EVOP)

Розуміння токеноміки Evolve PRO (EVOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EVOP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Evolve PRO (EVOP)

Скільки сьогодні коштує Evolve PRO (EVOP)?
Актуальна ціна EVOP у USD становить 0,04604366 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EVOP до USD?
Поточна ціна EVOP до USD — $ 0,04604366. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Evolve PRO?
Ринкова капіталізація EVOP — $ 2,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EVOP?
Циркуляційна пропозиція EVOP — 50,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EVOP?
EVOP досяг історичної максимальної ціни у 0,074445 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EVOP?
Історична мінімальна ціна EVOP становила 0,0031876 USD.
Який обсяг торгівлі EVOP?
Актуальний обсяг торгівлі EVOP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EVOP цього року?
EVOP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EVOP для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.