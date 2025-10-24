Інформація щодо ціни Evolve PRO (EVOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,04346142 $ 0,04346142 $ 0,04346142 Мін. за 24 год $ 0,04619188 $ 0,04619188 $ 0,04619188 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,04346142$ 0,04346142 $ 0,04346142 Макс. за 24 год $ 0,04619188$ 0,04619188 $ 0,04619188 Рекордний максимум $ 0,074445$ 0,074445 $ 0,074445 Найнижча ціна $ 0,0031876$ 0,0031876 $ 0,0031876 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60%

Актуальна ціна Evolve PRO (EVOP) становить $0,04604366. За останні 24 години EVOP торгувався між мінімумом у $ 0,04346142 і максимумом у $ 0,04619188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVOP становить $ 0,074445, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0031876.

Що стосується короткострокових результатів, то EVOP змінився на +0,05% за останню годину, +3,93% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Evolve PRO (EVOP)

Ринкова капіталізація $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Циркуляційне постачання 50,00M 50,00M 50,00M Загальна пропозиція 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Evolve PRO — $ 2,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVOP — 50,00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,30M.