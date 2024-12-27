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Ціна Etho Protocol (ETHO)

USD

Графік ціни Etho Protocol (ETHO) в реальному часі

$0.01177715
$0.01177715$0.01177715
-1.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Etho Protocol (ETHO)

Поточна ціна Etho Protocol (ETHO) сьогодні становить 0.01178185 USD з ринковою капіталізацією $ 833.70K USD. Ціна ETHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etho Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.17K USD
- зміна ціни Etho Protocol протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 70.83M USD

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Цінові показники Etho Protocol (ETHO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ -0.00014351208712566.
За останні 30 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ +0.0013057836.
За останні 60 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ -0.0063844348.
За останні 90 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ +0.00163091478174306.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00014351208712566-1.20%
30 днів$ +0.0013057836+11.08%
60 днів$ -0.0063844348-54.18%
90 днів$ +0.00163091478174306+16.07%

Аналіз цін Etho Protocol (ETHO)

Останній аналіз цін Etho Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01168677
$ 0.01168677$ 0.01168677

$ 0.01194535
$ 0.01194535$ 0.01194535

$ 0.302848
$ 0.302848$ 0.302848

+0.43%

-1.20%

-2.38%

Ринкова інформація Etho Protocol (ETHO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 833.70K
$ 833.70K$ 833.70K

$ 11.17K
$ 11.17K$ 11.17K

70.83M
70.83M 70.83M

Що таке Etho Protocol ( ETHO)

Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.

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Ресурс Etho Protocol (ETHO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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