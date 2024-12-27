Ціна Etho Protocol (ETHO)
Поточна ціна Etho Protocol (ETHO) сьогодні становить 0.01178185 USD з ринковою капіталізацією $ 833.70K USD. Ціна ETHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etho Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.17K USD
- зміна ціни Etho Protocol протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 70.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ -0.00014351208712566.
За останні 30 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ +0.0013057836.
За останні 60 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ -0.0063844348.
За останні 90 днів зміна ціни Etho Protocol до USD становила $ +0.00163091478174306.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014351208712566
|-1.20%
|30 днів
|$ +0.0013057836
|+11.08%
|60 днів
|$ -0.0063844348
|-54.18%
|90 днів
|$ +0.00163091478174306
|+16.07%
Останній аналіз цін Etho Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-1.20%
-2.38%
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