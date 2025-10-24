Інформація щодо ціни DOUBT (DOUBT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00546891 $ 0,00546891 $ 0,00546891 Мін. за 24 год $ 0,00586874 $ 0,00586874 $ 0,00586874 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00546891$ 0,00546891 $ 0,00546891 Макс. за 24 год $ 0,00586874$ 0,00586874 $ 0,00586874 Рекордний максимум $ 0,0090364$ 0,0090364 $ 0,0090364 Найнижча ціна $ 0,00482898$ 0,00482898 $ 0,00482898 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +5,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,45%

Актуальна ціна DOUBT (DOUBT) становить $0,00579531. За останні 24 години DOUBT торгувався між мінімумом у $ 0,00546891 і максимумом у $ 0,00586874, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOUBT становить $ 0,0090364, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00482898.

Що стосується короткострокових результатів, то DOUBT змінився на +0,09% за останню годину, +5,55% за 24 години та на +13,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DOUBT (DOUBT)

Ринкова капіталізація $ 5,50M$ 5,50M $ 5,50M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,50M$ 5,50M $ 5,50M Циркуляційне постачання 950,00M 950,00M 950,00M Загальна пропозиція 950 000 000,0 950 000 000,0 950 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DOUBT — $ 5,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOUBT — 950,00M, зі загальною пропозицією 950000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,50M.