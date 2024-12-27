Сьогоднішня ціна DEUS Finance (DEUS)

Поточна ціна DEUS Finance (DEUS) сьогодні становить 21.3 USD з ринковою капіталізацією $ 3.04M USD. Ціна DEUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEUS Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD

- зміна ціни DEUS Finance протягом дня — -11.72%

- циркуляційна пропозиція – 142.86K USD

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