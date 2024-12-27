Ціна DEUS Finance (DEUS)
Поточна ціна DEUS Finance (DEUS) сьогодні становить 21.3 USD з ринковою капіталізацією $ 3.04M USD. Ціна DEUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEUS Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.12K USD
- зміна ціни DEUS Finance протягом дня — -11.72%
- циркуляційна пропозиція – 142.86K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEUS Finance до USD становила $ -2.82765136933889.
За останні 30 днів зміна ціни DEUS Finance до USD становила $ -0.8267147700.
За останні 60 днів зміна ціни DEUS Finance до USD становила $ +3.4334066400.
За останні 90 днів зміна ціни DEUS Finance до USD становила $ +3.458898456956955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.82765136933889
|-11.72%
|30 днів
|$ -0.8267147700
|-3.88%
|60 днів
|$ +3.4334066400
|+16.12%
|90 днів
|$ +3.458898456956955
|+19.39%
Останній аналіз цін DEUS Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-11.72%
-1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.
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