Ціна Dent (DENT)
Поточна ціна Dent (DENT) сьогодні становить 0.00126317 USD з ринковою капіталізацією $ 121.29M USD. Ціна DENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50M USD
- зміна ціни Dent протягом дня — +2.39%
- циркуляційна пропозиція – 95.65B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dent до USD становила $ -0.0000717221.
За останні 60 днів зміна ціни Dent до USD становила $ +0.0006431992.
За останні 90 днів зміна ціни Dent до USD становила $ +0.0003081712497212967.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.39%
|30 днів
|$ -0.0000717221
|-5.67%
|60 днів
|$ +0.0006431992
|+50.92%
|90 днів
|$ +0.0003081712497212967
|+32.27%
Останній аналіз цін Dent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+2.39%
+19.45%
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