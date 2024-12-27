Сьогоднішня ціна Dent (DENT)

Поточна ціна Dent (DENT) сьогодні становить 0.00126317 USD з ринковою капіталізацією $ 121.29M USD. Ціна DENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50M USD

- зміна ціни Dent протягом дня — +2.39%

- циркуляційна пропозиція – 95.65B USD

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