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Поточна ціна AIMMT (AIMMT)

USD

Графік ціни AIMMT (AIMMT) в реальному часі

$0.00008
$0.00008$0.00008
+14.28%(1D)

Дані та інформація про ціну AIMMT в реальному часі

Поточна ціна AIMMT (AIMMT) сьогодні становить 0.00008 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна AIMMT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку AIMMT:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 489.16K USD
- Зміна ціни AIMMT протягом дня – +14.28%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники AIMMTUSD

Відстежуйте зміни ціни на AIMMT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00001+14.28%
30 днів$ -0.04992-99.84%
60 днів$ -0.04992-99.84%
90 днів$ -0.04992-99.84%
Зміна ціни AIMMT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIMMT на $ +0.00001 (+14.28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AIMMT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.04992 (-99.84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AIMMT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIMMT змінився на $ -0.04992 (-99.84%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AIMMT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.04992 (-99.84%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AIMMT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну AIMMT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00005
$ 0.00005$ 0.00005

$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009

$ 0.828
$ 0.828$ 0.828

0.00%

+14.28%

-92.00%

Ринкова інформація AIMMT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 489.16K
$ 489.16K$ 489.16K

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Що таке AIMMT (AIMMT)

AIMMT — це наступна еволюція токенізації музики, яка забезпечує кероване штучним інтелектом кураторство списків відтворення, стейкінг і децентралізоване відкриття музики в екосистемі MeMusic. Розроблена як альтернатива Virtuals, платформа AIMMT дозволяє користувачам створювати агентів штучного інтелекту, які курують списки відтворення, взаємодіють зі спільнотами та запроваджують токенізовану систему голосування та стейкінгу для відкриття музики.

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Прогноз ціни AIMMT

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як AIMMT, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна AIMMT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни AIMMT.

Історія ціни AIMMT

Відстеження траєкторії ціни AIMMT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії AIMMT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни AIMMT.

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AIMMT до місцевих валют

1 AIMMT до VND
2.05128
1 AIMMT до AUD
A$0.0001272
1 AIMMT до GBP
0.0000608
1 AIMMT до EUR
0.0000704
1 AIMMT до USD
$0.00008
1 AIMMT до MYR
RM0.0003536
1 AIMMT до TRY
0.0030448
1 AIMMT до JPY
¥0.0114824
1 AIMMT до RUB
0.0066576
1 AIMMT до INR
0.0068864
1 AIMMT до IDR
Rp1.3333328
1 AIMMT до KRW
0.113636
1 AIMMT до PHP
0.0045744
1 AIMMT до EGP
￡E.0.004104
1 AIMMT до BRL
R$0.0004688
1 AIMMT до CAD
C$0.0001104
1 AIMMT до BDT
0.0097224
1 AIMMT до NGN
0.1277952
1 AIMMT до UAH
0.003312
1 AIMMT до VES
Bs0.00568
1 AIMMT до PKR
Rs0.0224336
1 AIMMT до KZT
0.0413432
1 AIMMT до THB
฿0.0026776
1 AIMMT до TWD
NT$0.0025896
1 AIMMT до AED
د.إ0.0002936
1 AIMMT до CHF
Fr0.0000648
1 AIMMT до HKD
HK$0.00062
1 AIMMT до MAD
.د.م0.000744
1 AIMMT до MXN
$0.0016264

Ресурс AIMMT

Щоб дізнатися більше про AIMMT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAIMMT
Оглядач блокчейну

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1 AIMMT = 0.00008 USD

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$0.00008$0.00008
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