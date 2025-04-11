Що таке AIMMT (AIMMT)

AIMMT — це наступна еволюція токенізації музики, яка забезпечує кероване штучним інтелектом кураторство списків відтворення, стейкінг і децентралізоване відкриття музики в екосистемі MeMusic. Розроблена як альтернатива Virtuals, платформа AIMMT дозволяє користувачам створювати агентів штучного інтелекту, які курують списки відтворення, взаємодіють зі спільнотами та запроваджують токенізовану систему голосування та стейкінгу для відкриття музики.

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Прогноз ціни AIMMT

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Історія ціни AIMMT

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AIMMT до місцевих валют

1 AIMMT до VND ₫ 2.05128 1 AIMMT до AUD A$ 0.0001272 1 AIMMT до GBP ￡ 0.0000608 1 AIMMT до EUR € 0.0000704 1 AIMMT до USD $ 0.00008 1 AIMMT до MYR RM 0.0003536 1 AIMMT до TRY ₺ 0.0030448 1 AIMMT до JPY ¥ 0.0114824 1 AIMMT до RUB ₽ 0.0066576 1 AIMMT до INR ₹ 0.0068864 1 AIMMT до IDR Rp 1.3333328 1 AIMMT до KRW ₩ 0.113636 1 AIMMT до PHP ₱ 0.0045744 1 AIMMT до EGP ￡E. 0.004104 1 AIMMT до BRL R$ 0.0004688 1 AIMMT до CAD C$ 0.0001104 1 AIMMT до BDT ৳ 0.0097224 1 AIMMT до NGN ₦ 0.1277952 1 AIMMT до UAH ₴ 0.003312 1 AIMMT до VES Bs 0.00568 1 AIMMT до PKR Rs 0.0224336 1 AIMMT до KZT ₸ 0.0413432 1 AIMMT до THB ฿ 0.0026776 1 AIMMT до TWD NT$ 0.0025896 1 AIMMT до AED د.إ 0.0002936 1 AIMMT до CHF Fr 0.0000648 1 AIMMT до HKD HK$ 0.00062 1 AIMMT до MAD .د.م 0.000744 1 AIMMT до MXN $ 0.0016264

Ресурс AIMMT

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Люди також запитують: Інші запитання про AIMMT Яка сьогодні ціна AIMMT (AIMMT)? Поточна ціна AIMMT (AIMMT) становить 0.00008 USD . Яка ринкова капіталізація AIMMT (AIMMT)? Поточна ринкова капіталізація AIMMT становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції AIMMT на ринкову ціну в реальному часі 0.00008 USD . Яка циркуляційна пропозиція AIMMT (AIMMT)? Поточна циркуляційна пропозиція AIMMT (AIMMT) становить -- USD . Яка була найвища ціна AIMMT (AIMMT)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна AIMMT (AIMMT) становить 0.828 USD . Який обсяг торгівлі AIMMT (AIMMT) за 24 год? Обсяг торгівлі AIMMT (AIMMT) за 24 год становить $ 489.16K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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