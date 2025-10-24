Актуальна ціна Decrypting сьогодні становить 0,00316899 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DCRYPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DCRYPT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Decrypting сьогодні становить 0,00316899 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DCRYPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DCRYPT на MEXC вже зараз.

Докладніше про DCRYPT

Інформація про ціну DCRYPT

Whitepaper DCRYPT

Офіційний вебсайт DCRYPT

Токеноміка DCRYPT

Прогноз ціни DCRYPT

Логотип Decrypting

Ціна Decrypting (DCRYPT)

Актуальна ціна 1 DCRYPT до USD:

$0,00316899
$0,00316899
+1,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Decrypting (DCRYPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Decrypting (DCRYPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00311957
$ 0,00311957
Мін. за 24 год
$ 0,00325251
$ 0,00325251
Макс. за 24 год

$ 0,00311957
$ 0,00311957

$ 0,00325251
$ 0,00325251

$ 0,01196398
$ 0,01196398

$ 0,00271012
$ 0,00271012

0,00%

+1,56%

-17,57%

-17,57%

Актуальна ціна Decrypting (DCRYPT) становить $0,00316899. За останні 24 години DCRYPT торгувався між мінімумом у $ 0,00311957 і максимумом у $ 0,00325251, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DCRYPT становить $ 0,01196398, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00271012.

Що стосується короткострокових результатів, то DCRYPT змінився на 0,00% за останню годину, +1,56% за 24 години та на -17,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decrypting (DCRYPT)

$ 156,51K
$ 156,51K

--
--

$ 316,90K
$ 316,90K

49,39M
49,39M

100 000 000,0
100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decrypting — $ 156,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCRYPT — 49,39M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,90K.

Історія ціни Decrypting (DCRYPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Decrypting до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Decrypting до USD становила $ -0,0008016644.
За останні 60 днів зміна ціни Decrypting до USD становила $ -0,0010516226.
За останні 90 днів зміна ціни Decrypting до USD становила $ -0,006814243367682942.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,56%
30 днів$ -0,0008016644-25,29%
60 днів$ -0,0010516226-33,18%
90 днів$ -0,006814243367682942-68,25%

Що таке Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

Ресурс Decrypting (DCRYPT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Decrypting (USD)

Скільки коштуватиме Decrypting (DCRYPT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Decrypting (DCRYPT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Decrypting.

Перегляньте прогноз ціни Decrypting вже зараз!

DCRYPT до місцевих валют

Токеноміка Decrypting (DCRYPT)

Розуміння токеноміки Decrypting (DCRYPT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DCRYPT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Decrypting (DCRYPT)

Скільки сьогодні коштує Decrypting (DCRYPT)?
Актуальна ціна DCRYPT у USD становить 0,00316899 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DCRYPT до USD?
Поточна ціна DCRYPT до USD — $ 0,00316899. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Decrypting?
Ринкова капіталізація DCRYPT — $ 156,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DCRYPT?
Циркуляційна пропозиція DCRYPT — 49,39M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DCRYPT?
DCRYPT досяг історичної максимальної ціни у 0,01196398 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DCRYPT?
Історична мінімальна ціна DCRYPT становила 0,00271012 USD.
Який обсяг торгівлі DCRYPT?
Актуальний обсяг торгівлі DCRYPT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DCRYPT цього року?
DCRYPT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DCRYPT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:03 (UTC+8)

