Інформація щодо ціни Decrypting (DCRYPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00311957 $ 0,00311957 $ 0,00311957 Мін. за 24 год $ 0,00325251 $ 0,00325251 $ 0,00325251 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00311957$ 0,00311957 $ 0,00311957 Макс. за 24 год $ 0,00325251$ 0,00325251 $ 0,00325251 Рекордний максимум $ 0,01196398$ 0,01196398 $ 0,01196398 Найнижча ціна $ 0,00271012$ 0,00271012 $ 0,00271012 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,57%

Актуальна ціна Decrypting (DCRYPT) становить $0,00316899. За останні 24 години DCRYPT торгувався між мінімумом у $ 0,00311957 і максимумом у $ 0,00325251, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DCRYPT становить $ 0,01196398, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00271012.

Що стосується короткострокових результатів, то DCRYPT змінився на 0,00% за останню годину, +1,56% за 24 години та на -17,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Decrypting (DCRYPT)

Ринкова капіталізація $ 156,51K$ 156,51K $ 156,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 316,90K$ 316,90K $ 316,90K Циркуляційне постачання 49,39M 49,39M 49,39M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Decrypting — $ 156,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCRYPT — 49,39M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,90K.