Актуальна ціна CryptoPeso сьогодні становить 0,080854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CryptoPeso сьогодні становить 0,080854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRP на MEXC вже зараз.

Докладніше про CRP

Інформація про ціну CRP

Офіційний вебсайт CRP

Токеноміка CRP

Прогноз ціни CRP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип CryptoPeso

Ціна CryptoPeso (CRP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRP до USD:

$0,080866
$0,080866$0,080866
+6,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CryptoPeso (CRP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:45:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CryptoPeso (CRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,07469
$ 0,07469$ 0,07469
Мін. за 24 год
$ 0,081098
$ 0,081098$ 0,081098
Макс. за 24 год

$ 0,07469
$ 0,07469$ 0,07469

$ 0,081098
$ 0,081098$ 0,081098

$ 0,110133
$ 0,110133$ 0,110133

$ 0,064376
$ 0,064376$ 0,064376

+0,07%

+6,16%

-0,13%

-0,13%

Актуальна ціна CryptoPeso (CRP) становить $0,080854. За останні 24 години CRP торгувався між мінімумом у $ 0,07469 і максимумом у $ 0,081098, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRP становить $ 0,110133, тоді як його історичний мінімум — $ 0,064376.

Що стосується короткострокових результатів, то CRP змінився на +0,07% за останню годину, +6,16% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CryptoPeso (CRP)

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

--
----

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

23,00M
23,00M 23,00M

23 000 000,0
23 000 000,0 23 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CryptoPeso — $ 1,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRP — 23,00M, зі загальною пропозицією 23000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,86M.

Історія ціни CryptoPeso (CRP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoPeso до USD становила $ +0,00469102.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoPeso до USD становила $ -0,0011602387.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoPeso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoPeso до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00469102+6,16%
30 днів$ -0,0011602387-1,43%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CryptoPeso (CRP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CryptoPeso (USD)

Скільки коштуватиме CryptoPeso (CRP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CryptoPeso (CRP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CryptoPeso.

Перегляньте прогноз ціни CryptoPeso вже зараз!

CRP до місцевих валют

Токеноміка CryptoPeso (CRP)

Розуміння токеноміки CryptoPeso (CRP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CryptoPeso (CRP)

Скільки сьогодні коштує CryptoPeso (CRP)?
Актуальна ціна CRP у USD становить 0,080854 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRP до USD?
Поточна ціна CRP до USD — $ 0,080854. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CryptoPeso?
Ринкова капіталізація CRP — $ 1,86M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRP?
Циркуляційна пропозиція CRP — 23,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRP?
CRP досяг історичної максимальної ціни у 0,110133 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRP?
Історична мінімальна ціна CRP становила 0,064376 USD.
Який обсяг торгівлі CRP?
Актуальний обсяг торгівлі CRP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRP цього року?
CRP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:45:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CryptoPeso (CRP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.