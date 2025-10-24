Інформація щодо ціни CryptoPeso (CRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,07469 $ 0,07469 $ 0,07469 Мін. за 24 год $ 0,081098 $ 0,081098 $ 0,081098 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,07469$ 0,07469 $ 0,07469 Макс. за 24 год $ 0,081098$ 0,081098 $ 0,081098 Рекордний максимум $ 0,110133$ 0,110133 $ 0,110133 Найнижча ціна $ 0,064376$ 0,064376 $ 0,064376 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +6,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13%

Актуальна ціна CryptoPeso (CRP) становить $0,080854. За останні 24 години CRP торгувався між мінімумом у $ 0,07469 і максимумом у $ 0,081098, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRP становить $ 0,110133, тоді як його історичний мінімум — $ 0,064376.

Що стосується короткострокових результатів, то CRP змінився на +0,07% за останню годину, +6,16% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CryptoPeso (CRP)

Ринкова капіталізація $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M Циркуляційне постачання 23,00M 23,00M 23,00M Загальна пропозиція 23 000 000,0 23 000 000,0 23 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CryptoPeso — $ 1,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRP — 23,00M, зі загальною пропозицією 23000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,86M.