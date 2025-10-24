Інформація щодо ціни Crypto Factor (CFR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01320715 $ 0,01320715 $ 0,01320715 Мін. за 24 год $ 0,0135229 $ 0,0135229 $ 0,0135229 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01320715$ 0,01320715 $ 0,01320715 Макс. за 24 год $ 0,0135229$ 0,0135229 $ 0,0135229 Рекордний максимум $ 0,0402748$ 0,0402748 $ 0,0402748 Найнижча ціна $ 0,01107902$ 0,01107902 $ 0,01107902 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,20%

Актуальна ціна Crypto Factor (CFR) становить $0,01347489. За останні 24 години CFR торгувався між мінімумом у $ 0,01320715 і максимумом у $ 0,0135229, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CFR становить $ 0,0402748, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01107902.

Що стосується короткострокових результатів, то CFR змінився на +0,15% за останню годину, +1,09% за 24 години та на +9,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crypto Factor (CFR)

Ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Factor — $ 1,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CFR — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.