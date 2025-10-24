Інформація щодо ціни CodeputerBot (CODEPUTER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001347 $ 0,00001347 $ 0,00001347 Мін. за 24 год $ 0,00001393 $ 0,00001393 $ 0,00001393 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001347$ 0,00001347 $ 0,00001347 Макс. за 24 год $ 0,00001393$ 0,00001393 $ 0,00001393 Рекордний максимум $ 0,00074235$ 0,00074235 $ 0,00074235 Найнижча ціна $ 0,00001258$ 0,00001258 $ 0,00001258 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,53%

Актуальна ціна CodeputerBot (CODEPUTER) становить $0,00001383. За останні 24 години CODEPUTER торгувався між мінімумом у $ 0,00001347 і максимумом у $ 0,00001393, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODEPUTER становить $ 0,00074235, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001258.

Що стосується короткострокових результатів, то CODEPUTER змінився на -- за останню годину, +0,99% за 24 години та на +6,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CodeputerBot (CODEPUTER)

Ринкова капіталізація $ 13,82K$ 13,82K $ 13,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,82K$ 13,82K $ 13,82K Циркуляційне постачання 999,40M 999,40M 999,40M Загальна пропозиція 999 398 676,811799 999 398 676,811799 999 398 676,811799

Поточна ринкова капіталізація CodeputerBot — $ 13,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODEPUTER — 999,40M, зі загальною пропозицією 999398676.811799. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,82K.